Perú

Ministro revela que podrían darse apagones por el fenómeno El Niño: ¿A causa de qué?

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno sostuvo que no se afectarían las tarifas eléctricas por el FEN, pero que sí podrían darse cortes de luz

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¿Cortes de electricidad por El Niño? De esto alerta el gobierno. - Crédito Difusión
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El fenómeno El Niño tiene a Perú esperando un mayor impacto a sus cadenas productivas, su crecimiento económico y a las mismas familias peruanas.

Si bien se espera que el precio de los alimentos pueda encarecerse por el fenómeno climático que afecta a las cosechas, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo el FEN, sin embargo, no generará afectación en las tarifas eléctricas.

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Pero sí apuntó que podrían darse apagones de luz. “De hecho que pueden darse cortes de electricidad porque quizás algunas estructuras eléctricas se caerán o por un tema de seguridad para la población, y se tendría que cortar el suministro de energía eléctrica”, explicó a Andina.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas
El ministro de Energía y Minas señalo que no habrán subidas a la tarifa de luz. - Crédito Minem

¿Cortes de electricidad por el FEN?

“En este caso, los efectos del fenómeno El Niño no serán algo considerable porque son situaciones de corto plazo. No habrá una afectación en los precios”, manifestó Shinno, durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno Peruano (CEChP).

Sin embargo, sí reconoció que se podrían dar cortes de luz, también conocidos como ‘apagones’. Pero estos serían motivado por las acciones preventivas ante desastres que ocurran.

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Tampoco se trata de reponer la energía lo más rápido posible si las viviendas no están debidamente acondicionadas o no han sido reparadas desde el punto de vista eléctrico, porque podría generar cortocircuitos y algunos accidentes a las personas”, sostuvo el ministro.

Un reporte periodístico de Latina Noticias aborda las variaciones climáticas en Lima y el impacto de los fenómenos El Niño costero y El Niño global en Perú. El informe cuenta con testimonios de transeúntes, declaraciones de Rosario Julca, especialista del Senamhi, e intervenciones de Gabriel Amaro sobre los efectos previstos en la agricultura.

Shinno consideró que “definitivamente, son contingencias que hay que tomar. Si bien hay que recuperar rápido el servicio eléctrico, también hay que hacerlo desde el punto de vista de seguridad para las personas”.

Por eso el titular del Minem invocó a las empresas eléctricas para que trabajen en la reposición del servicio de manera inmediata cuando haya cortes de luz ocasionados por lluvias o inundaciones.

“Se les pide a todas las empresas que deberán hacerlo de manera inmediata y si tienen que construir o reparar este tipo de infraestructuras, para lo cual se requiere permiso, vamos a sacar medidas para que no tengan que pasar por ese permiso, tomando en cuenta que estamos hablando de una emergencia por desastres naturales”, dijo.

Ante esto, y dado que el gobierno busca reducir los eventuales cortes de luz eléctrica, se dictarán las medidas de contingencia y seguridad para reponer con rapidez el servicio de energía si fuera el caso.

Luz del Sur advierte sobre falsos técnicos que exigen pagos en viviendas de clientes. (Foto: Luz del Sur)
El gobierno evitará que los cortes de luz se extiendan, si llegan a suceder. - Crédito Luz del Sur

Avances en electricidad

Asimismo, avanzando en su compromiso de impulsar proyectos para llevar el servicio eléctrico a más hogares, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, encabezó la ceremonia de instalación del primer poste del proyecto “Ampliación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales de 42 localidades de la cuenca baja del Ene, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín”.

Desde la comunidad nativa de Quempiri, que forma parte del centro poblado Selva de Oro, el ministro ratificó el compromiso del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para avanzar en la electrificación de los centros poblados y comunidades ubicadas en zonas alejadas, a fin de construir al desarrollo y la generación de nuevas oportunidades para las familias y las generaciones venideras.

Asimismo, destacó que este proyecto era largamente esperado por las autoridades y ciudadanos del distrito de Río Tambo, y que su destrabe e implementación obedece a la voluntad política del gobierno que busca cerrar las brechas de acceso a energía y lograr que más peruanos cuenten con electricidad, que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

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