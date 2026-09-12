Prepárese para el FEN: La lista de alimentos que subirían de precio y escasearían, prevé el BCRP

Se viene un FEN 'de los tiempos': el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

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Los sectores económicos y autoridades del país están atento al gran impacto del fenómeno El Niño, un evento climático que afectará la vida y economía de las persona en Perú.

Por un lado, la presidenta Keiko Fujimori ha señalado en entrevista con Exitosa que “el efecto va a ser terrible. La magnitud no la podemos imaginar”. Por otro, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, también señaló el escenario que se viene “no es bueno”, pero, fiel a su estilo optimista, reconoció que “es temporal” y el Perú volvería a la normalidad luego, al menos en lo que respecta a inflación y las cifras macroeconómicas.

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Pero, además, en su presentación ante el Congreso, Velarde reveló datos del último informe del BCRP, el cual lista los alimentos que sería afectados por el FEN. Como se recuerda, el impacto se prevé en las cosechas, lo que ocasionaría escasez de alimentos, y, por ende, aumento en los precios.

Julio Velarde se presentó ante el Congreso para revelar las proyecciones del BCRP ante el fenómeno El Niño. - Crédito Captura de Congreso TV

Los productos que serían afectados

En el Congreso de la República, Julio Velarde ha resaltado el impacto que está teniendo el fenómeno El Niño en la inflación, uno que el BCRP ve como muy negativo, pero que confía en que será una época que pasará y se volverá a la normalidad.

Igual, el presidente del BCRP señala que esto impactaría en el precio de alimentos. La lista de productos que serían afectados es la siguiente:

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El arroz

El café

El algodón

La aceituna

El limón

El plátano

La uva

La palta

El mango

Los arándanos

La papa

El forraje, el material que se utiliza para alimentar a animales

Los productos andinos

Las hortalizas.

Con la presencia de diversas autoridades, Julio Velarde expone sobre la fortaleza de la economía peruana, que ha logrado la inflación más baja de la región. Sin embargo, su discurso también es una llamada de atención sobre los efectos del Fenómeno El Niño, que ya impactan la producción nacional. | Municipalidad de Lima

¿Cuándo se daría el impacto de El Niño?

Según lo que consideró Velarde, “el escenario con respecto a inflación no es bueno”. Pero apuntó que “felizmente es temporal”.

Así, calculó que pasado marzo y abril del 2027 se esperaría un descenso importante en la cifra de inflación, lo que sugiere que para esas fechas el precio de alimentos que subirían se estarían regulando y volviendo a la normalidad.

Sin embargo, ya Perú desde agosto está viendo los efectos del fenómeno El Niño Global. Ya autoridades anteriormente han mencionado que su mayor pico estaría alrededor de febrero del 2027.

Un mapa térmico de Senamhi indica la elevación de las temperaturas marinas en la costa de Perú ante el fenómeno de El Niño.

Las empresas se preparan para el impacto

Asimismo, una encuesta reciente entre 345 empresas no financieras reveló que la gran mayoría de ellas se encuentra tomando previsiones ante el fenómeno El Niño, aunque con diferencias según la ubicación geográfica de las firmas, señaló el Banco Central de Reserva (BCR). Detalló que el 83% de las empresas encuestadas reportó que ha adoptado o planea adoptar medidas preventivas.

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¿Cuáles son estas medidas preventivas? Estas son;

Establecimiento de rutas logísticas alternativas (42% empresas lo aplicaron)

La elaboración de planes de continuidad operativa (41% lo aplicaron)

Rl reforzamiento de instalaciones (40% lo aplicaron).

Sin embargo, la mayoría de las empresas que no prevé adoptar medidas preventivas pertenece al sector servicios, principalmente salud, seguridad y servicios aeroportuarios, al sector comercio y a la manufactura. Lo que podría ser un factor de riesgo para cuando recrudezca el impacto de El Niño.