Perú

Prepárese para el FEN: La lista de alimentos que subirían de precio y escasearían, prevé el BCRP

Julio Velarde informó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la República el impacto que tendría el fenómeno El Niño, el cual alcanzaría a la primera parte del 2027

fotos de papas, bolsas de arroz y limones
Se viene un FEN 'de los tiempos': el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina
Guardar

Los sectores económicos y autoridades del país están atento al gran impacto del fenómeno El Niño, un evento climático que afectará la vida y economía de las persona en Perú.

Por un lado, la presidenta Keiko Fujimori ha señalado en entrevista con Exitosa que “el efecto va a ser terrible. La magnitud no la podemos imaginar”. Por otro, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, también señaló el escenario que se viene “no es bueno”, pero, fiel a su estilo optimista, reconoció que “es temporal” y el Perú volvería a la normalidad luego, al menos en lo que respecta a inflación y las cifras macroeconómicas.

PUBLICIDAD

Pero, además, en su presentación ante el Congreso, Velarde reveló datos del último informe del BCRP, el cual lista los alimentos que sería afectados por el FEN. Como se recuerda, el impacto se prevé en las cosechas, lo que ocasionaría escasez de alimentos, y, por ende, aumento en los precios.

Captura de Congreso TV con Julio Velarde y gráfico del BCRP
Julio Velarde se presentó ante el Congreso para revelar las proyecciones del BCRP ante el fenómeno El Niño. - Crédito Captura de Congreso TV

Los productos que serían afectados

En el Congreso de la República, Julio Velarde ha resaltado el impacto que está teniendo el fenómeno El Niño en la inflación, uno que el BCRP ve como muy negativo, pero que confía en que será una época que pasará y se volverá a la normalidad.

Igual, el presidente del BCRP señala que esto impactaría en el precio de alimentos. La lista de productos que serían afectados es la siguiente:

PUBLICIDAD

  • El arroz
  • El café
  • El algodón
  • La aceituna
  • El limón
  • El plátano
  • La uva
  • La palta
  • El mango
  • Los arándanos
  • La papa
  • El forraje, el material que se utiliza para alimentar a animales
  • Los productos andinos
  • Las hortalizas.
Con la presencia de diversas autoridades, Julio Velarde expone sobre la fortaleza de la economía peruana, que ha logrado la inflación más baja de la región. Sin embargo, su discurso también es una llamada de atención sobre los efectos del Fenómeno El Niño, que ya impactan la producción nacional. | Municipalidad de Lima

¿Cuándo se daría el impacto de El Niño?

Según lo que consideró Velarde, “el escenario con respecto a inflación no es bueno”. Pero apuntó que “felizmente es temporal”.

Así, calculó que pasado marzo y abril del 2027 se esperaría un descenso importante en la cifra de inflación, lo que sugiere que para esas fechas el precio de alimentos que subirían se estarían regulando y volviendo a la normalidad.

Sin embargo, ya Perú desde agosto está viendo los efectos del fenómeno El Niño Global. Ya autoridades anteriormente han mencionado que su mayor pico estaría alrededor de febrero del 2027.

Una mano señala un mapa térmico de la costa peruana en una pantalla de televisión con un rótulo informativo de Senamhi y ATV
Un mapa térmico de Senamhi indica la elevación de las temperaturas marinas en la costa de Perú ante el fenómeno de El Niño.

Las empresas se preparan para el impacto

Asimismo, una encuesta reciente entre 345 empresas no financieras reveló que la gran mayoría de ellas se encuentra tomando previsiones ante el fenómeno El Niño, aunque con diferencias según la ubicación geográfica de las firmas, señaló el Banco Central de Reserva (BCR). Detalló que el 83% de las empresas encuestadas reportó que ha adoptado o planea adoptar medidas preventivas. 

¿Cuáles son estas medidas preventivas? Estas son;

  • Establecimiento de rutas logísticas alternativas (42% empresas lo aplicaron)
  • La elaboración de planes de continuidad operativa (41% lo aplicaron)
  • Rl reforzamiento de instalaciones (40% lo aplicaron).

Sin embargo, la mayoría de las empresas que no prevé adoptar medidas preventivas pertenece al sector servicios, principalmente salud, seguridad y servicios aeroportuarios, al sector comercio y a la manufactura. Lo que podría ser un factor de riesgo para cuando recrudezca el impacto de El Niño.

Temas Relacionados

Precio de alimentosFENFenómeno El NiñoBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana llega tras la derrota ante Venezuela, resultado que la dejó sin posibilidades de clasificar al Mundial. El elenco ‘cafetero’, en cambio, buscará asegurar su boleto a la máxima competencia de la FIVB. Sigue todas las incidencias

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

’Blanquiazules’ y ’cremas’ se verán las caras por segunda vez en el año en un duelo clave para ambas escuadras. El estadio Alejandro Villanueva se alista para un compromiso que promete no escatimar en emociones

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Bajo la dirección del argentino, los ‘guerreros’ demostraron su mejor versión, llegando al segundo lugar del primer torneo corto del año. Una mala racha en la reanudación del certamen peruano, reflejada en cinco caídas al hilo, se lo llevó por delante

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

Tras desestimar el pedido del excomandante general de la PNP, el Juzgado programó el inicio del juicio oral en su contra por presunta corrupción para el próximo 9 de octubre

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

Joven que iba en moto lineal muere arrollada por un camión en Ate: su padre rompió en llanto al llegar al lugar

Mishelle Liv Yasuri Bastidas Rojas tenía 27 años y viajaba como copiloto en una motocicleta cuando cayó de la unidad en la Carretera Central y fue alcanzada por un vehículo de carga pesada.

Joven que iba en moto lineal muere arrollada por un camión en Ate: su padre rompió en llanto al llegar al lugar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

TC ordena restituir a Dante Farro como fiscal superior: Fue destituido por el caso La Centralita hace más de 10 años

TC admite demanda contra la ‘Ley Rospigliosi’ sobre el Fuero Militar Policial

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde ver los premios Emmy 2026 en Perú? Horario, canales y plataformas para seguir la ceremonia en vivo

¿Dónde ver los premios Emmy 2026 en Perú? Horario, canales y plataformas para seguir la ceremonia en vivo

“No te vamos a soltar hasta que te mates”: los mensajes de amenaza que recibió Magaly Medina

Teletón 2026 inició su jornada solidaria: la cifra recaudada y la emoción de Christian Rivero al ver caminar a uno de los pacientes

Mafer Neyra se casa hoy con Ernesto Cabieses y comparte las primeras horas de su boda desde el hotel Marriott

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

DEPORTES

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Brasil vs Argentina: día, hora y canal TV de la gran final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026