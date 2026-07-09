¿Un Perú a oscuras? Las cuatro reformas urgentes que asumirá el nuevo Gobierno para asegurar el suministro eléctrico al 2035

El COES planteó que la transparencia, la aplicación efectiva de las normas y la articulación entre Estado, empresas y comunidades pueden destrabar proyectos estratégicos.

El sector energético peruano se enfrenta a una encrucijada que definirá su capacidad para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible hacia 2035.

Esta fue la principal conclusión de la Mesa Energética Perú 2035, organizada en Lima por INDECO by Nexans, en la que representantes de la generación, transmisión, distribución y regulación consensuaron que el desarrollo del sector dependerá de fortalecer la institucionalidad, modernizar el marco regulatorio, cerrar brechas de infraestructura y construir una gobernanza de largo plazo.

1. Institucionalidad y reglas claras para la inversión

Durante el evento, Alex García, director de la Unidad de Negocios Sur de Nexans, remarcó que la estabilidad institucional representa el primer pilar para el avance del sector. La confianza en las instituciones y la previsibilidad de los procesos resultan esenciales para atraer inversiones de largo plazo.

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García subrayó que instituciones sólidas, reglas estables y procesos predecibles generan el entorno adecuado para que los inversionistas comprometan capital con visión de futuro.

La Mesa Energética Perú 2035 identificó cuatro ejes para el futuro energético peruano: institucionalidad, regulación, infraestructura y gobernanza de largo plazo.

Además, se reconoció que las relaciones de confianza con las comunidades impactadas por los proyectos constituyen un elemento determinante para la sostenibilidad de las iniciativas energéticas.

César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), señaló que la estabilidad institucional debe ir acompañada de transparencia y de la aplicación efectiva de las normativas existentes.

En este sentido, la articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades fue destacada como una condición imprescindible para destrabar proyectos estratégicos.

2. Modernización del marco regulatorio

Cristián Arratia, CEO de Conelsur, sostuvo que la normativa vigente requiere actualizarse para facilitar contratos de suministro de largo plazo, habilitar el almacenamiento de energía y promover la generación distribuida.

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La adaptación regulatoria permitiría una gestión más eficiente de la demanda y, al mismo tiempo, facilitaría la incorporación de nuevas inversiones en generación y transmisión eléctrica.

INDECO by Nexans se dedica a soluciones eléctricas, donde el cobre es esencial para la fabricación de cables. REUTERS/Florence Lo

La actualización de las reglas del sector (Ley 32249) constituye una condición indispensable para acompañar los cambios tecnológicos y responder a las crecientes exigencias de la transición energética.

Una regulación dinámica será clave para que el Perú aproveche plenamente su potencial en energías renovables y mantenga la competitividad en el escenario regional, explicó.

3. Expansión de infraestructura para responder a la transición

María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, y Pablo Morales, gerente de negocios de Pluz Soluciones., alertaron sobre la urgencia de cerrar las brechas en infraestructura.

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La expansión oportuna de las redes de transmisión y distribución resulta indispensable para integrar nuevas fuentes de generación, atender el crecimiento de la demanda y reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

El sector energético de Perú enfrenta una definición hacia 2035 para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible.

El desarrollo de infraestructura eléctrica ya no se considera solo un costo, sino la plataforma que posibilita la inversión, la competitividad y el desarrollo económico.

Las experiencias recientes muestran que la falta de capacidad en las redes restringe la incorporación de energías renovables y limita el acceso a una electricidad más limpia y diversificada.

Además, el crecimiento de la demanda eléctrica exige soluciones coordinadas e inversiones en nuevas líneas y subestaciones, según subrayó el panel.

4. Gobernanza con mirada de largo plazo

Jorge Hurtado, subgerente legal de Redinter Perú, enfatizó la importancia de construir una gobernanza sectorial con visión de largo plazo.

Los especialistas propusieron la creación de un espacio permanente de coordinación entre el Estado y el sector privado, con prioridades, responsabilidades y mecanismos de seguimiento claramente definidos.

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INDECO by Nexans destacó su presencia de más de 74 años en Perú con proyectos como el aeropuerto Jorge Chávez, Punta Lomitas y una planta solar en Moquegua.

El objetivo sería asegurar que las decisiones estratégicas trasciendan los ciclos políticos y permanezcan alineadas con una visión de país.

Alex García, de Nexans, concluyó que “la transición energética se gana o se pierde en las redes. La infraestructura eléctrica no es un costo, sino la plataforma que hace posible la inversión, la competitividad y el desarrollo del país”.

Para el ejecutivo, el futuro energético del Perú depende de las decisiones que se tomen hoy para fortalecer las instituciones, desarrollar infraestructura y generar condiciones que atraigan inversiones de largo plazo.

Trayectoria y rol de INDECO by Nexans

Con más de 74 años de experiencia, INDECO by Nexans ha participado en los principales proyectos energéticos y de infraestructura del país y la región.

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Se cuentan desde el nuevo aeropuerto Jorge Chávez hasta parques eólicos y solares, como el de Punta Lomitas y el proyecto solar en Moquegua, que aportará más de 580 GWh al año.

Esta trayectoria respalda su impulso a espacios de diálogo multisectorial y su compromiso con el desarrollo energético del Perú.