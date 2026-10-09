Incendios forestales en Junín arrasan más de 250 hectáreas de bosque y amenazan viviendas y cultivos de comunidades asháninkas

Un incendio forestal en la comunidad nativa de Cutivireni, en Junín, arrasa más de 250 hectáreas de bosque y amenaza viviendas, cultivos y animales de las comunidades asháninkas. El ingeniero forestal Julio Acosta alertó sobre las dificultades para controlar el fuego y la necesidad de reforzar la intervención para evitar que se extienda a otras zonas. Fuente: Exitosa Noticias

Guardar

Más de 250 hectáreas de bosque fueron arrasadas por un incendio forestal que afecta a la comunidad nativa de Cutivireni, en el valle del Ene, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en Junín. El fuego amenaza los ecosistemas de este territorio asháninka y pone en riesgo las viviendas, los cultivos y los animales de las familias que habitan en la zona.

El ingeniero forestal Julio Acosta, especialista en conservación de bosques, advirtió que los esfuerzos iniciales para controlar la emergencia resultaban insuficientes frente a la magnitud del incendio. Durante una entrevista con Exitosa Noticias, señaló que el origen del fuego era desconocido y que existía la posibilidad de que se extendiera hacia otras zonas cercanas.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Junín informó el 8 de octubre sobre el despliegue de recursos aéreos y terrestres para combatir las llamas. Alrededor de 80 personas, entre bomberos, brigadistas y pobladores organizados, participan en las labores para contener el fuego y reducir los daños en el territorio.

Un incendio forestal destruye la vegetación en el territorio de la comunidad nativa de Cutivireni, en la provincia peruana de Satipo. (Composición: Infobae Perú)

Incendio forestal en Junín amenaza los bosques y los medios de vida de las comunidades asháninkas

El incendio forestal se registra en la comunidad nativa de Cutivireni, en el valle del Ene, donde las llamas consumen una extensión de bosque superior a las 250 hectáreas. Julio Acosta precisó que un grupo de bomberos forestales se encontraba en el lugar intentando controlar la emergencia, aunque advirtió que la cantidad de personal disponible no bastaba para enfrentar el avance del fuego.

PUBLICIDAD

Los daños también alcanzan a la fauna y ponen en riesgo a las familias que habitan en este territorio indígena. Durante la entrevista con Exitosa Noticias, el especialista señaló que el incendio afecta viviendas y cultivos, actividades que representan una fuente importante de ingresos para la población local.

“Esto no es solamente algo que afecta a los bosques, a los ecosistemas como tal, sino también a los medios de vida de personas que viven ahí”, sostuvo Acosta al explicar la dimensión social de la emergencia. Añadió que las comunidades dependen directamente de estos espacios para mantener sus hogares y sus medios de producción.

PUBLICIDAD

Brigadistas y bomberos combaten un incendio forestal que afecta a más de 250 hectáreas de vegetación en la comunidad nativa de Cutivireni, en Junín. (Foto: Sernanp)

Sobre las causas del siniestro, el ingeniero forestal indicó que, hasta el momento de la entrevista, el origen permanecía desconocido. Aunque mencionó que las quemas agrícolas pueden formar parte de las prácticas de gestión del territorio, no atribuyó el incendio de Cutivireni a esta actividad.

Alrededor de 80 personas y dos helicópteros participan en las labores para controlar el fuego

El Gobierno Regional de Junín comunicó el 8 de octubre que desplegó recursos aéreos y terrestres para atender el incendio en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo. Según el reporte de la Subgerencia de Defensa Civil, alrededor de 80 personas, entre brigadistas, bomberos y población organizada, trabajan en la zona afectada.

Un comunicado del Gobierno Regional de Junín detalla el despliegue de helicópteros y brigadistas para combatir un incendio forestal en el distrito de Río Tambo. (Foto: Subgerencia de Defensa Civil - Gobierno Regional de Junín)

Entre los recursos movilizados figuran dos helicópteros. Uno pertenece a la Fuerza Aérea del Perú y cuenta con un sistema Bambi Bucket para descargar agua sobre las áreas afectadas. El segundo, del Ejército, está destinado al traslado de brigadistas hacia el territorio donde se desarrolla la emergencia.

PUBLICIDAD

El comunicado regional también informó sobre la disposición de un ómnibus para movilizar bomberos desde Huancayo hasta Satipo y una combi desde Pucallpa, a la espera de la confirmación de los efectivos. Estas medidas buscan reforzar la capacidad de respuesta ante un incendio que compromete extensas áreas de bosque.

Antes de este anuncio, Acosta había solicitado una mayor coordinación entre las autoridades competentes, incluido el gobierno regional. El especialista advirtió que, debido a la magnitud del siniestro, los equipos desplegados inicialmente tenían dificultades para atender todos los frentes, por lo que consideró prioritario proteger las viviendas y los cultivos de las familias afectadas.

PUBLICIDAD

Especialista advierte que las condiciones climáticas podrían favorecer nuevos incendios forestales

Acosta también alertó sobre la influencia de las condiciones climáticas en la propagación de los incendios forestales en Perú. Según explicó, los periodos de mayor sequía asociados al fenómeno de El Niño pueden dejar los ecosistemas más expuestos al fuego y favorecer la aparición de nuevas emergencias.

El ingeniero forestal señaló que el escenario podría agravarse durante los próximos meses. Durante la entrevista, indicó que se estimaba que el fenómeno alcanzaría su punto máximo en diciembre, aunque esta proyección no determina por sí sola cómo evolucionará cada incendio ni las condiciones específicas de cada zona.

Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

Asimismo, advirtió que las lluvias no representan una solución segura para apagar las llamas. Relató que una precipitación prevista para la zona cayó fuera del área afectada y estuvo acompañada de vientos fuertes que avivaron el incendio. Por ello, consideró necesario reforzar la intervención de las autoridades en lugar de confiar en que las precipitaciones controlen el fuego.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, el Gobierno Regional de Junín exhortó a la ciudadanía a evitar las quemas de pastizales, bosques y residuos agrícolas, así como las fogatas y el abandono de colillas de cigarrillos u otros materiales inflamables. También pidió reportar de inmediato cualquier foco de incendio. Acosta, por su parte, planteó impulsar un enfoque de manejo integral del fuego que combine la prevención con prácticas responsables y considere los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas.