Perú

BTS en Lima hoy: Puertas del Estado San Marcos abrirán más temprano para evitar aglomeraciones

El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció un nuevo horario para la entrada al último concierto de los surcoreanos

Multitud de personas avanzando a través de pasillos delimitados por vallas metálicas en un espacio al aire libre
Ojo. Hoy las puertas para el concierto de BTS abren más temprano. - Crédito Andina
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Atención, ARMY. Este sábado 10 de octubre las puertas del Estadio San Marcos abrirán a las 2:00 p.m. para el último concierto de BTS, anunció el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

“Vamos a aperturar hoy día el estadio a las 2 de la tarde. Desde esa hora podrían ingresar, lamentablemente, hay vendedores de colas y eso genera aglomeraciones de personas. Lo que nosotros queremos es que el tránsito de las personas y también de los vehículos sea continuo, que no se detenga”, señaló en RPP.

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Así, las asistentes deberán conocer que esto no implica que el horario del inicio del show de BTS se adelantará. Solo que podrán estar dentro del estadio desde más temprano y se podrán evitar las aglomeraciones en las afueras de la zona.

Reporte informativo desde los exteriores del Estadio San Marcos, donde seguidoras de la agrupación surcoreana BTS realizan filas para ingresar al concierto y a la prueba de sonido. Durante la jornada, varias asistentes expresan sus impresiones, muestran carteles alegóricos y exponen quejas por la venta irregular de lugares en la cola antes del acceso al recinto.

MML atiende pedido de las ARMYs

Asimismo, un pedido adicional del las ARMY fue escuchado por al MML. “Ante la solicitud de los fans de BTS de contar con servicios higiénicos durante las largas horas de espera para ingresar al Estadio San Marcos, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dispuso la gestión e instalación inmediata de 25 baños portátiles en los alrededores del recinto, con motivo de los conciertos del grupo surcoreano”, informó la comuna.

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Se resalta que esta medida responde a una necesidad expresada por los fans, quienes llegan con varias horas de anticipación para asegurar su ingreso al espectáculo. Si bien la instalación de estos servicios no corresponde a una competencia municipal, la comuna metropolitana decidió brindar apoyo para mejorar las condiciones de comodidad, higiene y salubridad de los miles de asistentes.

Así, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control (GFC), en coordinación con la Oficina de Servicios Generales, se gestionó la instalación de los baños portátiles en dos puntos estratégicos:

  • La cuadra 34 de la avenida Óscar R. Benavides (ex avenida Colonial), a la altura de la puerta 8 del estadio
  • El parque UV3.
BTS fans gather outside of Estadio San Marcos before a concert by the South Korean Kpop group, in Lima, Peru October 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
BTS fans gather outside of Estadio San Marcos before a concert by the South Korean Kpop group, in Lima, Peru October 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

“Los servicios estarán disponibles hasta la culminación del último concierto, programado para este sábado 10 de octubre, facilitando el acceso a instalaciones sanitarias a quienes realizan largas colas en las inmediaciones del recinto”, se añade.

¿Cómo opera la MML en los conciertos?

La Municipalidad Metropolitana de Lima también desplegó un amplio operativo integral de seguridad, prevención, orden y limpieza antes, durante y después del primer concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio San Marcos.

Esta intervención comprendió vigilancia aérea, atención de emergencias, orientación al público, apoyo durante la evacuación y un intenso trabajo de limpieza que permitió retirar casi 20 toneladas de residuos sólidos de los exteriores del recinto.

RM explicó que el ruido exterior llegaba hasta las habitaciones e impedía el descanso de los integrantes y su equipo.
RM explicó que el ruido exterior llegaba hasta las habitaciones e impedía el descanso de los integrantes y su equipo.

“El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó en tiempo real las acciones de seguridad y el despliegue de los equipos municipales en los alrededores del estadio, mediante las cámaras de videovigilancia y drones del Centro de Control de Operaciones (CECOP). Las imágenes captadas también fueron puestas a disposición de la ciudadanía y los medios de comunicación a través de las redes sociales oficiales de la comuna metropolitana”, revela la MML.

También desde las horas previas al espectáculo, personal de las gerencias de Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control, Movilidad Urbana y Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental participó en las acciones destinadas a contribuir al desarrollo seguro y ordenado del evento.

Y como parte de este despliegue, la Gerencia de Seguridad Ciudadana mantuvo un monitoreo permanente de los exteriores del Estadio San Marcos mediante drones cometa y drones autónomos, que permitieron reforzar la vigilancia en las zonas de mayor concentración de personas. Asimismo, los serenos brindaron orientación a los asistentes e intervinieron ante situaciones de fricción entre revendedores y público, contribuyendo a preservar el orden.

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