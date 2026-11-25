Cementos Pacasmayo informó a la SMV que la operación local ya fue liquidada, mientras que la correspondiente a los instrumentos negociados en Estados Unidos sigue pendiente de cierre. Foto: Pacasmayo

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A través de Inversiones ASPI, la suiza Holcim elevó su participación en Cementos Pacasmayo al adquirir un 43,64% adicional. La operación se concretó mediante dos ofertas dirigidas a accionistas minoritarios: una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Perú y otra dirigida a tenedores de valores en Estados Unidos. Así, su participación pasó de 50,01% a 93,65%.

Cementos Pacasmayo comunicó los resultados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante un Hecho de Importancia. La compañía informó que la operación local ya fue liquidada, mientras que la correspondiente a los instrumentos negociados en Estados Unidos continúa pendiente de cierre.

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La OPA en Perú permitió adquirir el 33,57% de la cementera

A través de Inversiones ASPI, entidad ofertante, Holcim consiguió adjudicarse 142.297.344 acciones comunes con derecho a voto en la OPA realizada en el mercado peruano. Ese paquete equivale al 33,57% del capital social de Cementos Pacasmayo.

La empresa precisó que esta parte de la transacción ya fue liquidada, por lo que, luego del pago correspondiente, las acciones adjudicadas fueron transferidas al comprador. Este porcentaje corresponde únicamente a los títulos obtenidos mediante la oferta en Perú y no al resultado conjunto de las dos operaciones.

La operación peruana se complementó con una oferta en Estados Unidos dirigida a los titulares de ADS de Cementos Pacasmayo, instrumentos que representan acciones comunes con derecho a voto de la compañía. Foto: Google Maps

La operación local se realizó junto con una oferta en Estados Unidos para titulares de American Depositary Shares (ADS) de Cementos Pacasmayo. Estos instrumentos representan acciones comunes con derecho a voto de la empresa.

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La oferta en Estados Unidos suma otro 10,07%

En el mercado estadounidense fueron ofrecidos válidamente y no retirados 8.532.718 ADS. Según la comunicación de la cementera, estos instrumentos representan 42.663.590 acciones comunes con derecho a voto, equivalentes al 10,07% del capital social.

Aunque el plazo de esa oferta ya venció, su liquidación todavía se encuentra en proceso. Cementos Pacasmayo indicó que Inversiones ASPI quedó obligada a adquirir los ADS presentados válidamente, por lo que el cierre de esta parte de la operación será comunicado cuando la compañía tenga conocimiento de que se concretó.

Con la suma de ambos resultados, Inversiones ASPI adquirió una participación adicional de 43,64%. De esta manera, su tenencia aumentó de 50,01% a 93,65% del capital social de Cementos Pacasmayo, porcentaje que ya contempla el 10,07% representado por los ADS.

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Inversiones ASPI elevó su participación en Cementos Pacasmayo de 50,01% a 93,65%, tras adquirir un 43,64% adicional, incluidos los ADS. Foto: Pacasmayo

El consumo interno de cemento creció 12,22% en setiembre

El incremento de la participación de Holcim se produce en un periodo de expansión del consumo de cemento en el mercado peruano. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que este indicador aumentó 12,22% en setiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior, impulsado por el avance de obras privadas de vivienda e infraestructura y el crecimiento de las viviendas de autoconstrucción.

Entre enero y setiembre, el consumo interno de cemento acumuló un crecimiento de 11,96%, de acuerdo con el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica. El resultado refleja el mayor uso de este insumo en actividades de construcción desarrolladas durante los primeros nueve meses del año.

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En el mismo reporte, el INEI informó que las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción ascendieron a USD 1.907 millones en setiembre, con un crecimiento de 23,96% frente al mismo mes de 2025. El monto agrupa ambas categorías, por lo que no corresponde únicamente a materiales destinados al sector construcción.

Cementos Pacasmayo señaló que comunicará oportunamente al mercado cuando conozca la liquidación de la oferta estadounidense. Por ahora, la participación de 93,65% anunciada por Inversiones ASPI comprende las acciones adjudicadas en la OPA peruana y los títulos representados por los ADS válidamente ofrecidos, cuya liquidación sigue en curso.

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