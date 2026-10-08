MML instala 25 baños portátiles para fans de BTS e informa que recogió 20 toneladas de basura tras primer concierto en San Marcos

El grupo surcoreano BTS ofrece un concierto ante miles de seguidores en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) instaló este jueves 25 baños portátiles para las personas que hacen colas anticipadas en los alrededores del Estadio San Marcos para asistir a los conciertos de la banda surcoreana BTS, después de que la primera fecha dejara cerca de 20 toneladas de residuos sólidos en la zona.

La medida fue dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo, tras el pedido de las seguidoras del grupo, conocidas como ‘armys’, quienes solicitaron servicios higiénicos para las personas que permanecen durante horas en las inmediaciones del recinto. La propia municipalidad precisó que la instalación de estos servicios no forma parte de sus competencias.

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Los baños se suman al operativo desplegado por la MML antes, durante y después del primer concierto, que incluyó acciones de seguridad, prevención, atención de emergencias, orientación al público y limpieza en las zonas próximas al estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Según el consistorio capitalino, más de 170 operarios participaron en las labores de limpieza, con el apoyo de camiones compactadores, camiones de baranda y motocisternas. El despliegue permitió retirar cerca de 20 toneladas de residuos sólidos generados durante la jornada.

El grupo de k-pop BTS se presenta sobre un escenario iluminado de rojo en el Estadio San Marcos de Lima ante una multitud de fanáticos. (Paula Diaz)

La comuna también habilitó puntos limpios para la disposición y el reciclaje de residuos, además de realizar campañas de sensibilización dirigidas a los vecinos de las zonas próximas al estadio.

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El operativo de seguridad incluyó vigilancia mediante drones y cámaras del Centro de Control de Operaciones (CECOP), así como la presencia de personal de seguridad ciudadana y gestión del riesgo de desastres para atender posibles emergencias y orientar a los asistentes.

La MML señaló que sus equipos también apoyaron la salida del público al término del espectáculo mediante perifoneo y orientación sobre las rutas de evacuación y las puertas habilitadas.

BTS ofrecerá otros dos conciertos en el Estadio San Marcos, los próximos 9 y 10 de octubre. Para estas jornadas, personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres se desplegará en distintos puntos del recinto para apoyar la evacuación y orientar al público sobre las rutas y puertas de salida.

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Un grupo de fanáticas de BTS aparece en la pantalla gigante durante el concierto realizado en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

“No voy a dejar de monitorearlo hasta que culmine el evento e incluso hasta que después del evento se dé la evacuación como corresponde, con el orden que corresponde”, señaló Reggiardo, citado en una nota de la municipalidad.

La banda surcoreana llegó el martes por primera vez a Lima como parte de su gira mundial ‘Arirang’, una visita que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Se espera que más de 50.000 personas asistan a sus conciertos, muchas de ellas procedentes de distintas regiones del Perú y de otros países de Sudamérica.

Como parte de la bienvenida, las ‘armys’ peruanas han desplegado distintas iniciativas para sorprender a los integrantes del grupo, entre ellas la colocación de mensajes en paneles publicitarios e incluso en un parapente.

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Según la estimación del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), su paso por el país moverá en la economía del país entre 150 y 200 millones de soles (entre 43,5 y 58 millones de dólares).