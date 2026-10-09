BTS en Lima: padres alertan que adolescentes no pueden salir de las rejas para comer, ir al baño y descansar por cuidar cupo en concierto

Una mujer contó que lleva horas esperando junto a su hija en los exteriores de San Marcos y pidió que permitan relevos entre padres y fanáticas antes del concierto. ATV/ ATV Noticias.

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La expectativa por los conciertos de BTS en Lima mantiene a cientos de fanáticas en los exteriores del estadio de San Marcos. Sin embargo, la espera también ha generado preocupación entre los padres de familia, quienes cuestionan las condiciones en las que sus hijas permanecen en una fila delimitada por rejas metálicas. Según denunciaron durante un reporte de ATV, varias jóvenes no pueden salir para ir a los servicios higiénicos, comer o descansar mientras esperan el ingreso al recinto.

La situación fue expuesta durante una transmisión en vivo desde los exteriores del estadio, donde la reportera mostró una estructura metálica instalada para organizar a las asistentes. En el lugar había numerosas fanáticas, algunas sentadas en el suelo y otras intentando acomodarse para pasar las horas previas al espectáculo. Entre ellas, según el reporte, también se encontraban menores de edad.

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La preocupación de los familiares se centra en que las jóvenes llevan varias horas haciendo cola y tendrían que permanecer en esas condiciones hasta el día siguiente. Los padres solicitaron que se les permita salir temporalmente y alternar con sus hijas para que puedan descansar, alimentarse y atender sus necesidades básicas sin perder su lugar.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

Padres de familia denuncian restricciones para salir de la fila en San Marcos

Durante el enlace televisivo, la periodista de ATV se acercó a las rejas colocadas en uno de los accesos principales del estadio y explicó que las fanáticas habían sido ubicadas dentro de una estructura metálica con forma de serpentina, conocida coloquialmente como una fila en forma de gusano.

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La reportera señaló que la preocupación de los padres aumentaba porque muchas de las asistentes pasarían la noche en ese espacio. Algunas estaban sentadas, mientras otras permanecían de pie o intentaban acomodarse junto a sus pertenencias. De acuerdo con lo observado durante la transmisión, varias jóvenes no habían comido y tendrían que continuar esperando durante horas.

La periodista también explicó que, según la información recogida en el lugar, las asistentes ingresaron a esa zona después de que se les solicitaran sus entradas. Una vez dentro, varias no habrían podido salir para luego regresar a sus posiciones. Esta situación generó reclamos de los familiares, quienes permanecían en los exteriores buscando una alternativa para acompañarlas durante la espera.

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La medida, según se explicó en el reporte, buscaría mantener el orden en la fila y evitar la reventa de lugares por parte de revendedores. Sin embargo, los padres cuestionaron que las restricciones impidan a las jóvenes salir temporalmente para atender necesidades básicas o descansar antes del concierto.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

“Solamente queremos que ellas salgan”: el pedido de una madre

Una de las madres entrevistadas por ATV explicó que ella y su hija estaban haciendo cola desde las cinco de la tarde. Según relató, después de un problema relacionado con los revendedores, las jóvenes fueron ubicadas dentro de las rejas de seguridad, pero posteriormente se encontraron con dificultades para salir.

“Nosotros estamos haciendo cola desde las cinco de la tarde. ¿Y qué ha pasado? De que después de que ha habido un problema con los revendedores, porque hay un montón de revendedores que los policías de verdad no hacen nada, nos han hecho pasar”, manifestó la mujer durante la transmisión.

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La madre aclaró que su reclamo no era contra la organización de una fila, sino contra la imposibilidad de que las asistentes puedan salir un momento para descansar y luego regresar. Por ello, planteó que los padres puedan turnarse con sus hijas, de modo que ellas tengan la oportunidad de recuperarse sin perder el lugar que han esperado durante horas.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

“Lo que nosotros pedimos como padres de familia es que, por favor, nos dejen que ellas salgan a descansar un rato para nosotros hacer un relevo”, expresó.

La mujer insistió en que las jóvenes llevaban mucho tiempo esperando y que la falta de descanso y alimentación podía afectar su bienestar. También manifestó su inquietud por las condiciones que tendrían que soportar durante la noche, especialmente por el frío y el cansancio acumulado.

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“Esas chicas están sin comer, van a estar en el aire frío, no van a descansar, no van a desayunar. ¿Y cómo van a sostener el concierto? ¿Qué pasa si esas chicas se desmayan? ¿Quién se va a hacer responsable de eso?”, cuestionó.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

Hay adolescentes entre las fanáticas que esperan el concierto de BTS

Otro de los aspectos que más inquietó a los familiares fue la edad de algunas de las asistentes. La madre indicó que entre las jóvenes había chicas de 15 y 18 años, así como menores de hasta 12 años. Por ello, consideró necesario que se habilite algún mecanismo para que puedan salir por momentos y que sus padres las releven.

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“Nosotros como padres estamos preocupados porque son señoritas, son chicas de quince años, de dieciocho años. Hay chicas hasta de doce años”, afirmó.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

La mujer también cuestionó la falta de una alternativa que permita mantener el orden sin impedir que las asistentes atiendan sus necesidades básicas. Entre sus propuestas, mencionó la posibilidad de enumerar a las personas para que cada una conserve su posición en la fila, sin que eso signifique permanecer encerrada durante tantas horas.

“¿Por qué no hay un orden? ¿Por qué no, por último, que nos enumeren y que nos dejen? Solamente queremos que ellas salgan. Mi carro está al frente. Queremos que ellas vayan a descansar y después nosotros salimos. Ellas entran y nosotros salimos, pero no nos permiten”, sostuvo.

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BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

Cientos de jóvenes permanecen en las rejas a la espera del ingreso

Durante el mismo reporte, se estimó que alrededor de 500 jóvenes habían ingresado al espacio delimitado por las rejas de seguridad. La periodista explicó que a las asistentes les solicitaron sus entradas antes de ubicarlas en la fila y reiteró que la preocupación de los padres estaba relacionada con la imposibilidad de salir para ir al baño, comer o descansar.

“Todas estas jovencitas, muchas de ellas menores de edad, no pueden salir, digamos, a descansar un momento, relevarse con sus padres, no pueden salir a los servicios higiénicos o a comer”, explicó la reportera.

La periodista advirtió que las jóvenes tendrían que permanecer en esas condiciones hasta el día siguiente, cuando se realizaría la siguiente presentación de BTS. En las imágenes se observaba a varias asistentes sentadas sobre el suelo, mientras sus familiares continuaban solicitando que se les permita alternar durante la espera.

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BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

¿Cuándo son los próximos conciertos de BTS en Lima?

BTS tiene programadas dos presentaciones más en Lima, este viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026, en el estadio de San Marcos, como parte de su gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’. El grupo ya realizó su primer concierto en la capital el miércoles 7 de octubre. De acuerdo con la información publicada por RPP y los datos de horarios difundidos para los espectáculos.

Según los horarios comunicados para estas fechas, el ingreso para las zonas de campo está previsto desde las 4:00 p. m., mientras que las puertas para tribunas abrirán a las 5:00 p. m. El inicio del espectáculo está programado para las 8:00 p. m., aunque los horarios podrían estar sujetos a cambios por motivos de fuerza mayor.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.