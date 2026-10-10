Fanáticos de BTS formaron cordones humanos para frenar a revendedores que vendían lugares en la cola del último concierto en el Estadio San Marcos

La emoción por ver a la banda surcoreana BTS se convirtió en angustia para cientos de fans en Lima. Testimonios de jóvenes agredidas revelan el caos y la falta de seguridad en las colas, donde personas violentas intentaron meterse a la fuerza | Latina TV

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Las fanáticas y fanáticos de BTS que hacen cola desde la madrugada en los exteriores de la explanada del Estadio de San Marcos denunciaron el accionar de revendedores que cobran una comisión para insertar personas en la fila del tercer y último concierto de la banda coreana en Perú. La situación derivó en empujones, robos de celulares, agresiones físicas y el lanzamiento de piedras, tierra y basura contra quienes intentaron impedirlo. Recién tras el arribo de un patrullero de la Policía Nacional —efectivos de la comisaría Alfonso Ugarte— comenzó la intervención en el lugar.

Los asistentes describieron un esquema en el que los revendedores no intercambian un lugar por otro, sino que introducen decenas de personas a la vez. “Viene y mete cincuenta personas, cien personas”, relató una de las fanáticas presentes. “No entran de uno en uno: entran cien personas y encima las aglomeras”. Según su testimonio, la noche anterior cuatro personas perdieron su celular en medio de la confusión generada por esas irrupciones masivas.

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Ante la escasa presencia policial —“son tres policías para casi diez mil asistentes”, señaló otra de las entrevistadas—, los propios fanáticos organizaron un cordón humano tomándose de los brazos para impedir el ingreso irregular. La misma fuente advirtió que los organizadores y el serenazgo permanecían en la puerta sin atender lo que ocurría en el resto de la fila.

Jóvenes fanáticas y sus padres hacen colas de más de 12 horas para el concierto de BTS, enfrentando el desorden, los "colados" y la falta de acción policial. Testimonios revelan la frustración y la dedicación del ARMY peruano | Latina TV

Agresiones y amenazas contra quienes denunciaron

Las represalias no tardaron en llegar. Brenda, una de las fanáticas, contó que los revendedores fotografiaron a quienes protestaban para identificarlos y enviarles personas a golpearlos al salir. “Han tirado piedras, han tirado arena”, describió. “La señora, sin yo haberle metido, me dice ‘no empuje’ y me dio una cachetada”. Rafaela, quien lleva en la fila desde las cuatro de la tarde del día anterior —más de veinticuatro horas de espera—, recordó que durante la noche una de las mujeres vinculadas al negocio de reventa de cola “le dio un patadón y un mandotazo a una de las del fandom”.

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Otra fanática que aguardaba desde medianoche agregó que los revendedores amenazaron también a los padres que guardaban el lugar a sus hijos menores de edad: “Han dicho que los van a golpear después, que se van a juntar y los van a golpear”.

Cuando las cámaras de Latina Noticias intentaron obtener el descargo de uno de los señalados, la persona respondió con un insulto que el medio no pudo reproducir al aire y se retiró cubriéndose el rostro.

Cientos de fanáticas de la banda surcoreana BTS, conocidas como ARMY, forman largas colas en los exteriores del Estadio de San Marcos desde tempranas horas para el tercer y último día de concierto. Muchas de ellas esperan ingresar a la exclusiva prueba de sonido o 'soundcheck' | América TV

PNP tuvo que intervenir

Varios testimonios coincidieron en que la Policía Nacional llegó al lugar de manera prácticamente simultánea con el equipo periodístico. “Si no es por ustedes, la policía no viene. Hemos llamado y no llegaba”, dijo una de las asistentes. El periodista a cargo del enlace confirmó que la actividad policial comenzó “casi paralelamente” con la cobertura televisiva.

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Larga espera para ver a BTS en vivo

Pese al caos, los asistentes distinguieron entre el negocio de reventa —que rechazan— y el reemplazo legítimo de una persona por otra dentro de la misma fila. “Si va a salir una persona y entra una persona, creo que es válido”, explicó uno de los presentes. “Pero si va a entrar una persona y entran cinco, eso no tiene sentido”.

El tercer y último concierto de BTS en Perú se realiza este sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos de Lima, como cierre de las tres fechas que la banda surcoreana —integrada por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— programó en el país como parte de su gira mundial Arirang. Las presentaciones anteriores se celebraron el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre en el mismo recinto, con inicio a las 8 de la noche en ambos casos. Para esta última función, la comunidad de fanáticos organizó además una celebración por el cumpleaños de Jimin, con banners temáticos y la interpretación de Happy Birthday durante el cierre del espectáculo.

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