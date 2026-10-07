Perú

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

A las afueras del Estadio San Marcos, las seguidoras ya se encuentran a la espera de ingresar al recinto para este primer concierto

Reporte informativo desde los exteriores del Estadio San Marcos, donde seguidoras de la agrupación surcoreana BTS realizan filas para ingresar al concierto y a la prueba de sonido. Durante la jornada, varias asistentes expresan sus impresiones, muestran carteles alegóricos y exponen quejas por la venta irregular de lugares en la cola antes del acceso al recinto.
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A pocas horas de que BTS suba al escenario en Lima, la espera frente al Estadio San Marcos quedó marcada por reclamos entre asistentes. Fanáticas que llegaron durante la madrugada denunciaron que algunas personas intentaron incorporar a decenas de jóvenes a la fila pese a que no habían permanecido en el lugar.

El primer concierto del grupo surcoreano en Perú se realizará este miércoles 7 de octubre. Desde días antes, seguidoras de la banda se instalaron en los exteriores del recinto para asegurar una mejor ubicación al momento del ingreso.

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La expectativa por el show convivió con el malestar de quienes pasaron horas, e incluso noches, en la fila. El conflicto se concentró en los accesos habilitados para el público que buscaba ingresar temprano al recinto.

Varias personas agrupadas en una fila sobre la acera frente a una reja metálica con un rótulo informativo de televisión
Seguidores del grupo de música BTS se congregan en las afueras del Estadio San Marcos antes del concierto.

Reclamos por ingresos a la fila de personas que llegaron después

Una transmisión de Latina Noticias mostró el momento en que varias asistentes cuestionaron a personas que, según denunciaron, aprovechaban un lugar ya ocupado en la fila para permitir el ingreso de otras fanáticas que llegaron desde las 6:00.

Los reclamos surgieron porque, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, una o dos personas que habían esperado desde temprano buscaban sumar a grupos mucho más numerosos. Algunas asistentes acusaron que se intentó incorporar a más de 20 personas en determinados sectores de la fila.

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La situación provocó discusiones entre quienes aguardaban su turno. Parte del público sostuvo que había llegado con anticipación para respetar el orden de llegada y rechazó que otras personas obtuvieran una ubicación preferencial sin haber participado de la espera.

Varias personas agrupadas en una fila en la calle y una mujer joven que se cubre el rostro con la mano
Una multitud de fanáticos del grupo BTS espera en la fila de acceso en medio de quejas por la presencia de personas que revenden lugares.

Durante los primeros momentos del altercado, algunas jóvenes lograron avanzar hacia posiciones cercanas a los accesos. Con el paso de las horas, otros asistentes bloquearon nuevos intentos de ingreso y exigieron que se mantuviera la ubicación de cada persona.

El desorden se extendió durante varios minutos. Algunas fanáticas afirmaron que recibieron advertencias para no reclamar por lo ocurrido, aunque las quejas quedaron registradas en las imágenes difundidas desde los exteriores del estadio.

La tensión disminuyó cuando comenzó el acceso anticipado para quienes contaban con entradas para la prueba de sonido, conocida entre los seguidores como soundcheck. Ese ingreso permitió ordenar parte de las filas dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Un grupo de personas se aglomera en una calle junto a árboles y rejas, con un faldón informativo de noticias en la parte inferior
Varias seguidoras del grupo BTS esperan en los exteriores del Estadio San Marcos previo a un concierto, entre reclamos por la presencia de revendedores.

El Estadio San Marcos ya tiene listo el montaje para tres fechas

Mientras el público aguardaba en las afueras, el escenario quedó preparado para recibir a la agrupación surcoreana en sus tres presentaciones programadas para el 7, 9 y 10 de octubre.

Imágenes aéreas permitieron observar las dimensiones de la estructura instalada sobre el campo del Estadio San Marcos. El montaje incluye plataformas, torres técnicas, pantallas y equipos destinados al sonido y la iluminación.

Uno de los elementos principales será el escenario de 360 grados, una disposición que ubicará al público alrededor de la estructura central. El formato contempla espectadores tanto en el campo como en las tribunas del recinto.

Imágenes con dron muestran las plataformas, torres de sonido, pantallas y estructuras que recibirán a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Foto: Andina.
Imágenes con dron muestran las plataformas, torres de sonido, pantallas y estructuras que recibirán a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Foto: Andina.

La configuración busca que los asistentes tengan visibilidad desde distintos sectores. Las plataformas distribuidas alrededor del escenario formarán parte de la propuesta de la gira mundial Arirang.

BTS llegará a Lima con sus siete integrantes: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Los conciertos forman parte de su regreso a los escenarios internacionales y reunirán a miles de seguidores peruanos.

Las tres presentaciones de BTS agotaron todas sus entradas

No quedan boletos disponibles para los tres conciertos de BTS en Lima. El lote adicional habilitado por Ticketmaster se agotó pocos minutos después de que se pusiera a la venta.

La organización informó el martes 6 de octubre que liberaría una cantidad limitada de entradas luego de las coordinaciones finales y del montaje de la estructura dentro de la UNMSM.

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas
Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas

La demanda fue inmediata y los últimos boletos desaparecieron en cuestión de minutos. De este modo, las tres fechas de BTS en el Estadio San Marcos tendrán localidades agotadas.

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