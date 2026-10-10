Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

La visita de BTS a Lima llega a su jornada final después de dos conciertos que reunieron a miles de seguidores en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presencia de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ha generado una movilización masiva de fanáticos, homenajes en distintos puntos de la ciudad y una intensa actividad en redes sociales.
Sin embargo, la expectativa por el espectáculo final también ha estado acompañada de problemas en las filas, denuncias de agresiones, aglomeraciones cerca del hotel donde se alojaría el grupo y complicaciones en el tránsito. En esta cobertura encontrarás las principales novedades de la última fecha, además de información práctica para quienes asistirán al concierto.
BTS en Lima: ¿cuándo y a qué hora comienza el último concierto en San Marcos?
El tercer y último concierto de BTS en Lima está programado para este sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos, en el Cercado de Lima. Las dos presentaciones anteriores se realizaron el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre.
El inicio anunciado para el espectáculo es a las 8:00 p. m. No obstante, los asistentes deben revisar las indicaciones de su entrada y las comunicaciones de la organización para confirmar los horarios de acceso correspondientes a cada localidad.
Las puertas, los controles de seguridad y los accesos asignados pueden tener horarios diferenciados. Por ello, no basta con conocer la hora de inicio del show: también es necesario calcular el tiempo que tomará llegar al recinto, pasar los controles y ubicar el sector correspondiente.
La recomendación es acudir con anticipación, llevar la entrada digital preparada y evitar desplazarse entre accesos sin indicaciones del personal de seguridad.
BTS en Lima: así fueron los dos primeros conciertos en el Estadio San Marcos
La primera presentación de BTS en Lima se realizó el miércoles 7 de octubre y estuvo marcada por la emoción de las ARMY que esperaron durante años la llegada del grupo surcoreano al Perú.
El espectáculo combinó canciones de ARIRANG, el proyecto que da nombre a la gira, con éxitos de distintas etapas de la carrera de la banda. Entre los temas incluidos en el repertorio de la primera fecha estuvieron “FAKE LOVE”, “MIC Drop”, “Not Today” e “IDOL”, además de canciones nuevas como “Hooligan”, “Aliens”, “SWIM” y “Body to Body”.
La interacción con el público también se convirtió en uno de los momentos más comentados. V sorprendió a los asistentes al utilizar expresiones peruanas durante su saludo, mientras que otros integrantes recurrieron a frases en español para acercarse a sus seguidores.
El viernes 9 de octubre se desarrolló la segunda presentación, nuevamente acompañada por una gran concentración de fanáticos. La previa estuvo marcada por las largas colas, los accesorios morados, los intercambios de regalos y los cánticos de las ARMY.
El tercer concierto cerrará la serie de presentaciones en Lima. Aunque los dos primeros shows sirven como referencia para conocer el espectáculo, el orden de las canciones y los momentos especiales de la última noche deben confirmarse durante la presentación.
BTS en Lima: 150 drones iluminaron la Costa Verde en homenaje al grupo
Uno de los homenajes más llamativos de la semana se realizó el jueves 8 de octubre, durante el descanso entre los conciertos. Una flota de 150 drones iluminó el cielo de la Costa Verde con figuras y mensajes dedicados a BTS.
La iniciativa reunió a seguidores en los alrededores del parque Armendáriz, en Miraflores, donde se observaron símbolos vinculados con la agrupación y referencias a las ARMY Bomb, las linternas que los fans utilizan durante los conciertos.
La actividad fue organizada por la plataforma Fanista junto con BTS Perú Fanclub. La propuesta creció respecto de la planificación inicial y terminó incorporando 150 drones.
El homenaje se convirtió en una de las imágenes más compartidas de la visita del grupo. Sin embargo, la concentración de seguidores también tuvo consecuencias en los alrededores, donde se reportaron aglomeraciones y dificultades para el desplazamiento de vehículos.
La jornada dejó una muestra de la capacidad de convocatoria de BTS en Lima, pero también puso en evidencia la necesidad de respetar los espacios públicos y las indicaciones de seguridad durante las concentraciones masivas.
RM de BTS pide a las ARMY respetar la privacidad del grupo: “No estamos durmiendo bien”
El líder de BTS, RM, pidió a los seguidores que eviten permanecer frente al alojamiento del grupo y que respeten el descanso de los integrantes durante su visita a Lima.
El cantante publicó un mensaje en Weverse en el que explicó que el ruido de las concentraciones cercanas llegaba hasta las habitaciones y dificultaba el descanso de los artistas y su equipo.
El pedido se produjo después de que seguidores se congregaran en las inmediaciones del hotel donde se reportó que se hospedaba la agrupación. Tras el espectáculo de drones, también circularon imágenes de una multitud alrededor de una camioneta que intentaba desplazarse.
BTS en Lima: denuncian agresiones, robos y cobros para ingresar a las filas
La previa del último concierto también estuvo marcada por denuncias de asistentes que esperaban desde la madrugada en los exteriores del Estadio San Marcos.
Según testimonios recogidos por Latina Noticias, algunos seguidores acusaron a presuntos revendedores de cobrar por introducir a otras personas en la fila. Los denunciantes afirmaron que, en determinados momentos, se habrían producido ingresos masivos que desplazaron a quienes llevaban horas esperando.
Los testimonios también mencionaron empujones, amenazas, agresiones físicas y pérdida de celulares. Ante el desorden, algunos fanáticos formaron un cordón humano para intentar impedir el ingreso irregular de personas.
Los asistentes cuestionaron, además, la presencia inicial de efectivos policiales y señalaron que la intervención comenzó cuando un equipo periodístico llegó al lugar. Estas declaraciones deben atribuirse a sus autores y distinguirse de cualquier conclusión oficial sobre las responsabilidades individuales.
Para quienes acudan al concierto, la recomendación es mantener sus pertenencias aseguradas, evitar enfrentamientos y comunicar cualquier incidente al personal policial o de seguridad. Ninguna disputa por una ubicación en la fila justifica poner en riesgo la integridad de los asistentes.
BTS en Lima: calles cerradas, desvíos y caos vehicular cerca de San Marcos
El desplazamiento de miles de asistentes hacia el estadio ha generado complicaciones en la circulación de vehículos en el Cercado de Lima y sus alrededores.
Entre las vías consideradas en el operativo figuran tramos de las avenidas Venezuela y Germán Amézaga, además de calles próximas a los accesos del recinto.
Las avenidas De los Precursores, La Mar, Óscar R. Benavides, Tingo María y Mariano Cornejo figuran entre las vías que pueden formar parte de los recorridos alternativos, dependiendo del sentido de circulación y del tramo afectado.
Los conductores deben verificar las restricciones vigentes antes de dirigirse al estadio, ya que las condiciones pueden cambiar durante el operativo. También se recomienda evitar detenerse en los accesos para recoger pasajeros, pues estas maniobras pueden generar congestión y obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.
Quienes tengan previsto acudir en automóvil particular deben establecer un punto de encuentro fuera de las zonas restringidas y calcular tiempo adicional para el regreso.
BTS en Lima: buses, transporte público y cómo regresar después del concierto
La salida del Estadio San Marcos puede concentrar una gran cantidad de pasajeros en un periodo corto. Por ello, la planificación del regreso es tan importante como la llegada.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció medidas especiales de transporte para las fechas del 9 y 10 de octubre, con servicios destinados a facilitar el retorno de los asistentes. La información difundida previamente por Infobae incluyó más de 80 buses y referencias a rutas de transporte público.
Antes de salir de casa, los asistentes deben revisar los horarios, los paraderos habilitados y las rutas que efectivamente estarán operativas al finalizar el espectáculo. No conviene asumir que todos los servicios funcionarán durante toda la madrugada ni que los paraderos habituales permanecerán disponibles.
También es recomendable coordinar con anticipación el recojo de menores de edad y evitar esperar en plena calzada. Si se utiliza un taxi por aplicación, el punto de recogida debe elegirse en una zona permitida y segura, lejos de las salidas peatonales más congestionadas.
BTS en Lima: horarios de ingreso, puertas y entradas digitales
Los asistentes deben revisar las instrucciones correspondientes a su localidad antes de desplazarse hacia San Marcos. El horario anunciado para el inicio del espectáculo es a las 8:00 p. m., pero los accesos se habilitan de acuerdo con las indicaciones de la organización.
La entrada digital debe estar disponible en el teléfono y conviene verificar con anticipación que se pueda abrir correctamente. Si el ticket utiliza Quentro, el titular debe seguir el procedimiento oficial de transferencia y evitar compartir capturas de pantalla como sustituto de una entrada válida.
Los fanáticos también deben revisar las normas sobre objetos permitidos y prohibidos, así como las instrucciones para pasar los controles de seguridad. Llevar artículos que no están autorizados puede generar demoras o impedir el ingreso con determinados objetos.
Si surge una duda sobre la puerta correspondiente, lo más seguro es consultar la información oficial de la ticketera y del organizador, en lugar de confiar en mensajes reenviados por redes sociales.
BTS en Lima: recomendaciones por el calor y las largas horas de espera
La espera en los exteriores del estadio puede prolongarse durante varias horas, especialmente para quienes buscan ubicarse cerca de las primeras zonas de ingreso.
Por ello, es importante mantenerse hidratado, utilizar protección solar y hacer pausas cuando las condiciones lo permitan. Las personas que acudan con menores de edad deben establecer puntos de encuentro y mantener comunicación durante la espera.
Si alguien presenta mareos intensos, desorientación, debilidad o signos de deshidratación, debe buscar asistencia médica y no intentar continuar en la fila a cualquier costo.
Las recomendaciones sobre alimentos, bebidas y otros objetos deben contrastarse con las reglas oficiales del recinto. No es conveniente asegurar que un artículo está permitido si la organización no lo ha confirmado para esta fecha.
BTS en Lima: setlist del último concierto y canciones que podrían repetirse
El repertorio de la primera fecha constituye una referencia para quienes esperan el último show. Entre los temas interpretados el 7 de octubre estuvieron “Hooligan”, “Aliens”, “Run BTS”, “They Don’t Know ‘Bout Us”, “Like Animals”, “FAKE LOVE”, “SWIM”, “Merry Go Round”, “2.0”, “NORMAL”, “Not Today”, “MIC Drop”, “FYA”, “Fire”, “Body to Body” e “IDOL”.
El espectáculo combinó canciones nuevas con temas reconocidos de la trayectoria del grupo. En el bloque final de la primera fecha también se reportaron “Butter”, “Dynamite” y “HOME”.
Sin embargo, este listado no debe presentarse como el setlist definitivo del 10 de octubre. La confirmación de cada canción, su orden y las posibles sorpresas debe realizarse durante el espectáculo o una vez concluida la presentación.
Las diferencias entre las tres fechas también pueden ser relevantes para las ARMY que buscan conocer los momentos exclusivos del cierre de la gira en Lima.