Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

El grupo de k-pop BTS ofrece un concierto en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de seguidores. (Paula Diaz)

La visita de BTS a Lima llega a su jornada final después de dos conciertos que reunieron a miles de seguidores en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presencia de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ha generado una movilización masiva de fanáticos, homenajes en distintos puntos de la ciudad y una intensa actividad en redes sociales.

Sin embargo, la expectativa por el espectáculo final también ha estado acompañada de problemas en las filas, denuncias de agresiones, aglomeraciones cerca del hotel donde se alojaría el grupo y complicaciones en el tránsito. En esta cobertura encontrarás las principales novedades de la última fecha, además de información práctica para quienes asistirán al concierto.