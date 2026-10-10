Perú

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

BTS ofrece este sábado 10 de octubre su tercer y último concierto en Lima. Sigue aquí las últimas noticias de la banda surcoreana, las incidencias en las filas del Estadio San Marcos, las advertencias de los integrantes, los horarios de ingreso, el setlist, los desvíos vehiculares y las rutas de transporte para el regreso de ARMY

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Una pantalla gigante muestra a un cantante en un escenario iluminado frente a una multitud que sostiene luces violetas en la oscuridad
El grupo de k-pop BTS ofrece un concierto en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de seguidores. (Paula Diaz)

La visita de BTS a Lima llega a su jornada final después de dos conciertos que reunieron a miles de seguidores en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presencia de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ha generado una movilización masiva de fanáticos, homenajes en distintos puntos de la ciudad y una intensa actividad en redes sociales.

Sin embargo, la expectativa por el espectáculo final también ha estado acompañada de problemas en las filas, denuncias de agresiones, aglomeraciones cerca del hotel donde se alojaría el grupo y complicaciones en el tránsito. En esta cobertura encontrarás las principales novedades de la última fecha, además de información práctica para quienes asistirán al concierto.

16:26 hsHoy

BTS en Lima: ¿cuándo y a qué hora comienza el último concierto en San Marcos?

El tercer y último concierto de BTS en Lima está programado para este sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos, en el Cercado de Lima. Las dos presentaciones anteriores se realizaron el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre.

El inicio anunciado para el espectáculo es a las 8:00 p. m. No obstante, los asistentes deben revisar las indicaciones de su entrada y las comunicaciones de la organización para confirmar los horarios de acceso correspondientes a cada localidad.

Las puertas, los controles de seguridad y los accesos asignados pueden tener horarios diferenciados. Por ello, no basta con conocer la hora de inicio del show: también es necesario calcular el tiempo que tomará llegar al recinto, pasar los controles y ubicar el sector correspondiente.

La recomendación es acudir con anticipación, llevar la entrada digital preparada y evitar desplazarse entre accesos sin indicaciones del personal de seguridad.

Revive el inolvidable momento en que BTS sorprendió a sus fans en Perú al interpretar 'Wings'. Después de una emotiva interacción en español, la banda desató la euforia de miles de ARMYS.
16:25 hsHoy

BTS en Lima: así fueron los dos primeros conciertos en el Estadio San Marcos

La primera presentación de BTS en Lima se realizó el miércoles 7 de octubre y estuvo marcada por la emoción de las ARMY que esperaron durante años la llegada del grupo surcoreano al Perú.

El espectáculo combinó canciones de ARIRANG, el proyecto que da nombre a la gira, con éxitos de distintas etapas de la carrera de la banda. Entre los temas incluidos en el repertorio de la primera fecha estuvieron “FAKE LOVE”, “MIC Drop”, “Not Today” e “IDOL”, además de canciones nuevas como “Hooligan”, “Aliens”, “SWIM” y “Body to Body”.

BTS fans gather outside of Estadio San Marcos before a concert by the South Korean Kpop group, in Lima, Peru, October 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
BTS fans gather outside of Estadio San Marcos before a concert by the South Korean Kpop group, in Lima, Peru, October 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Integrantes de un grupo musical cantan sobre un escenario circular iluminado de azul ante un público a oscuras con pequeñas luces
Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación sobre un escenario iluminado durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

La interacción con el público también se convirtió en uno de los momentos más comentados. V sorprendió a los asistentes al utilizar expresiones peruanas durante su saludo, mientras que otros integrantes recurrieron a frases en español para acercarse a sus seguidores.

Multitud en un estadio nocturno iluminado por miles de luces verdes frente a un escenario central con pantallas
El grupo surcoreano BTS ofrece un concierto ante miles de seguidores en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

El viernes 9 de octubre se desarrolló la segunda presentación, nuevamente acompañada por una gran concentración de fanáticos. La previa estuvo marcada por las largas colas, los accesorios morados, los intercambios de regalos y los cánticos de las ARMY.

Una pantalla gigante proyecta a varios espectadores que levantan objetos luminosos y teléfonos móviles durante un espectáculo nocturno
Un grupo de fanáticos de BTS sostiene bastones de luz y teléfonos durante un concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

El tercer concierto cerrará la serie de presentaciones en Lima. Aunque los dos primeros shows sirven como referencia para conocer el espectáculo, el orden de las canciones y los momentos especiales de la última noche deben confirmarse durante la presentación.

Una pantalla gigante muestra a un cantante en un escenario iluminado frente a una multitud que sostiene luces violetas en la oscuridad
El grupo de k-pop BTS ofrece un concierto en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de seguidores. (Paula Diaz)
16:25 hsHoy

BTS en Lima: 150 drones iluminaron la Costa Verde en homenaje al grupo

Uno de los homenajes más llamativos de la semana se realizó el jueves 8 de octubre, durante el descanso entre los conciertos. Una flota de 150 drones iluminó el cielo de la Costa Verde con figuras y mensajes dedicados a BTS.

La iniciativa reunió a seguidores en los alrededores del parque Armendáriz, en Miraflores, donde se observaron símbolos vinculados con la agrupación y referencias a las ARMY Bomb, las linternas que los fans utilizan durante los conciertos.

Los drones formaron frases como “Perú ama BTS” y “BTS paved the way” durante la actividad organizada por el ARMY. X:@jimnsassy
Los drones formaron frases como “Perú ama BTS” y “BTS paved the way” durante la actividad organizada por el ARMY. X:@jimnsassy

La actividad fue organizada por la plataforma Fanista junto con BTS Perú Fanclub. La propuesta creció respecto de la planificación inicial y terminó incorporando 150 drones.

El homenaje se convirtió en una de las imágenes más compartidas de la visita del grupo. Sin embargo, la concentración de seguidores también tuvo consecuencias en los alrededores, donde se reportaron aglomeraciones y dificultades para el desplazamiento de vehículos.

La jornada dejó una muestra de la capacidad de convocatoria de BTS en Lima, pero también puso en evidencia la necesidad de respetar los espacios públicos y las indicaciones de seguridad durante las concentraciones masivas.

El cielo nocturno de Lima fue el lienzo para un espectacular show de drones organizado por el BTS PERU FANCLUB. Cientos de luces formaron el logo de BTS, un corazón, el icónico ARMY Bomb y emotivos mensajes para el grupo. | X / @golden_mimi13
16:25 hsHoy

RM de BTS pide a las ARMY respetar la privacidad del grupo: “No estamos durmiendo bien”

El líder de BTS, RM, pidió a los seguidores que eviten permanecer frente al alojamiento del grupo y que respeten el descanso de los integrantes durante su visita a Lima.

El cantante publicó un mensaje en Weverse en el que explicó que el ruido de las concentraciones cercanas llegaba hasta las habitaciones y dificultaba el descanso de los artistas y su equipo.

El pedido se produjo después de que seguidores se congregaran en las inmediaciones del hotel donde se reportó que se hospedaba la agrupación. Tras el espectáculo de drones, también circularon imágenes de una multitud alrededor de una camioneta que intentaba desplazarse.

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel
RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel
16:25 hsHoy

BTS en Lima: denuncian agresiones, robos y cobros para ingresar a las filas

La previa del último concierto también estuvo marcada por denuncias de asistentes que esperaban desde la madrugada en los exteriores del Estadio San Marcos.

Según testimonios recogidos por Latina Noticias, algunos seguidores acusaron a presuntos revendedores de cobrar por introducir a otras personas en la fila. Los denunciantes afirmaron que, en determinados momentos, se habrían producido ingresos masivos que desplazaron a quienes llevaban horas esperando.

Los testimonios también mencionaron empujones, amenazas, agresiones físicas y pérdida de celulares. Ante el desorden, algunos fanáticos formaron un cordón humano para intentar impedir el ingreso irregular de personas.

Cientos de fanáticas de la banda surcoreana BTS, conocidas como ARMY, forman largas colas en los exteriores del Estadio de San Marcos desde tempranas horas para el tercer y último día de concierto. Muchas de ellas esperan ingresar a la exclusiva prueba de sonido o 'soundcheck' | América TV

Los asistentes cuestionaron, además, la presencia inicial de efectivos policiales y señalaron que la intervención comenzó cuando un equipo periodístico llegó al lugar. Estas declaraciones deben atribuirse a sus autores y distinguirse de cualquier conclusión oficial sobre las responsabilidades individuales.

Para quienes acudan al concierto, la recomendación es mantener sus pertenencias aseguradas, evitar enfrentamientos y comunicar cualquier incidente al personal policial o de seguridad. Ninguna disputa por una ubicación en la fila justifica poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Jóvenes fanáticas y sus padres hacen colas de más de 12 horas para el concierto de BTS, enfrentando el desorden, los "colados" y la falta de acción policial. Testimonios revelan la frustración y la dedicación del ARMY peruano | Latina TV
16:25 hsHoy

BTS en Lima: calles cerradas, desvíos y caos vehicular cerca de San Marcos

El desplazamiento de miles de asistentes hacia el estadio ha generado complicaciones en la circulación de vehículos en el Cercado de Lima y sus alrededores.

Entre las vías consideradas en el operativo figuran tramos de las avenidas Venezuela y Germán Amézaga, además de calles próximas a los accesos del recinto.

Las avenidas De los Precursores, La Mar, Óscar R. Benavides, Tingo María y Mariano Cornejo figuran entre las vías que pueden formar parte de los recorridos alternativos, dependiendo del sentido de circulación y del tramo afectado.

Vista aérea de la entrada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con personas en fila, vehículos en la calle y un montículo de tierra
Cientos de seguidores del grupo BTS forman filas en el ingreso al Estadio San Marcos de Lima antes del inicio de su concierto. (Agencia Andina)

Los conductores deben verificar las restricciones vigentes antes de dirigirse al estadio, ya que las condiciones pueden cambiar durante el operativo. También se recomienda evitar detenerse en los accesos para recoger pasajeros, pues estas maniobras pueden generar congestión y obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.

Quienes tengan previsto acudir en automóvil particular deben establecer un punto de encuentro fuera de las zonas restringidas y calcular tiempo adicional para el regreso.

Una multitud de personas hace fila entre vallas metálicas de seguridad frente a un cartel de ingreso a la zona de campo de un estadio
Fanáticos del grupo BTS forman fila detrás de las rejas de seguridad para ingresar al concierto programado en el Estadio San Marcos de Lima. (Agencia Andina)
16:25 hsHoy

BTS en Lima: buses, transporte público y cómo regresar después del concierto

La salida del Estadio San Marcos puede concentrar una gran cantidad de pasajeros en un periodo corto. Por ello, la planificación del regreso es tan importante como la llegada.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció medidas especiales de transporte para las fechas del 9 y 10 de octubre, con servicios destinados a facilitar el retorno de los asistentes. La información difundida previamente por Infobae incluyó más de 80 buses y referencias a rutas de transporte público.

Antes de salir de casa, los asistentes deben revisar los horarios, los paraderos habilitados y las rutas que efectivamente estarán operativas al finalizar el espectáculo. No conviene asumir que todos los servicios funcionarán durante toda la madrugada ni que los paraderos habituales permanecerán disponibles.

También es recomendable coordinar con anticipación el recojo de menores de edad y evitar esperar en plena calzada. Si se utiliza un taxi por aplicación, el punto de recogida debe elegirse en una zona permitida y segura, lejos de las salidas peatonales más congestionadas.

Cartel informativo sobre el autobús Lechucero en Lima, con personajes animados, rutas, estaciones y horarios de atención nocturna
La Autoridad de Transporte Urbano de Lima informa el horario nocturno del servicio Lechucero del Metropolitano para los conciertos de BTS. (ATU)
16:25 hsHoy

BTS en Lima: horarios de ingreso, puertas y entradas digitales

Los asistentes deben revisar las instrucciones correspondientes a su localidad antes de desplazarse hacia San Marcos. El horario anunciado para el inicio del espectáculo es a las 8:00 p. m., pero los accesos se habilitan de acuerdo con las indicaciones de la organización.

La entrada digital debe estar disponible en el teléfono y conviene verificar con anticipación que se pueda abrir correctamente. Si el ticket utiliza Quentro, el titular debe seguir el procedimiento oficial de transferencia y evitar compartir capturas de pantalla como sustituto de una entrada válida.

Los fanáticos también deben revisar las normas sobre objetos permitidos y prohibidos, así como las instrucciones para pasar los controles de seguridad. Llevar artículos que no están autorizados puede generar demoras o impedir el ingreso con determinados objetos.

Si surge una duda sobre la puerta correspondiente, lo más seguro es consultar la información oficial de la ticketera y del organizador, en lugar de confiar en mensajes reenviados por redes sociales.

Decenas de personas caminan y hacen fila entre vallas metálicas de seguridad frente a un cartel publicitario rojo
Seguidores del grupo BTS forman filas entre vallas de seguridad en las inmediaciones del Estadio San Marcos de Lima. (Agencia Andina)
16:25 hsHoy

BTS en Lima: recomendaciones por el calor y las largas horas de espera

La espera en los exteriores del estadio puede prolongarse durante varias horas, especialmente para quienes buscan ubicarse cerca de las primeras zonas de ingreso.

Por ello, es importante mantenerse hidratado, utilizar protección solar y hacer pausas cuando las condiciones lo permitan. Las personas que acudan con menores de edad deben establecer puntos de encuentro y mantener comunicación durante la espera.

Si alguien presenta mareos intensos, desorientación, debilidad o signos de deshidratación, debe buscar asistencia médica y no intentar continuar en la fila a cualquier costo.

Las recomendaciones sobre alimentos, bebidas y otros objetos deben contrastarse con las reglas oficiales del recinto. No es conveniente asegurar que un artículo está permitido si la organización no lo ha confirmado para esta fecha.

Un profesional de la salud ofrece recomendaciones de cuidado personal para evitar deshidratación, desmayos y quemaduras solares durante esperas prolongadas en eventos masivos. El video incluye imágenes ilustrativas de personas en la calle y seguidoras del grupo BTS.
16:24 hsHoy

BTS en Lima: setlist del último concierto y canciones que podrían repetirse

El repertorio de la primera fecha constituye una referencia para quienes esperan el último show. Entre los temas interpretados el 7 de octubre estuvieron “Hooligan”, “Aliens”, “Run BTS”, “They Don’t Know ‘Bout Us”, “Like Animals”, “FAKE LOVE”, “SWIM”, “Merry Go Round”, “2.0”, “NORMAL”, “Not Today”, “MIC Drop”, “FYA”, “Fire”, “Body to Body” e “IDOL”.

El espectáculo combinó canciones nuevas con temas reconocidos de la trayectoria del grupo. En el bloque final de la primera fecha también se reportaron “Butter”, “Dynamite” y “HOME”.

Sin embargo, este listado no debe presentarse como el setlist definitivo del 10 de octubre. La confirmación de cada canción, su orden y las posibles sorpresas debe realizarse durante el espectáculo o una vez concluida la presentación.

Las diferencias entre las tres fechas también pueden ser relevantes para las ARMY que buscan conocer los momentos exclusivos del cierre de la gira en Lima.

Una vista impresionante desde las gradas de un multitudinario concierto nocturno de BTS en un estadio. Observa cómo miles de fans, sosteniendo sus brillantes ARMY Bombs, crean un hermoso océano de luz | Paula Díaz

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