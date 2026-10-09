Perú

Caos vehicular por concierto de BTS: estas avenidas son las más caóticas y con demoras de hasta dos horas

A minutos del inicio de la segunda fecha de BTS en Lima, varias avenidas cercanas a San Marcos registran fuerte congestión y las tarifas de los taxis por aplicativo se disparan

Retratos en blanco y negro de los siete integrantes de BTS superpuestos sobre una vista nocturna de una autopista congestionada por vehículos
El concierto de BTS en el Estadio San Marcos genera congestión vehicular en las principales avenidas de Lima durante la hora punta. (Composición: Infobae Perú)
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BTS vuelve a paralizar los alrededores del Estadio San Marcos, pero esta vez el furor de ARMY también se siente en las calles. Este viernes 9 de octubre, miles de fanáticas se movilizan para asistir al segundo concierto de la banda surcoreana en Lima, una convocatoria que coincide con la hora punta y desata un intenso caos vehicular en las principales avenidas de Lima oeste.

Las avenidas Universitaria, Venezuela, Elmer Faucett, La Marina y Óscar R. Benavides (Colonial) figuran entre las más afectadas por la congestión y los cierres viales. En algunos cruces, los vehículos avanzan con dificultad, mientras los conductores buscan alternativas para continuar sus recorridos.

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La situación complica tanto la llegada de las últimas asistentes al espectáculo como el retorno de los trabajadores a sus hogares. A este panorama se suma el incremento de las tarifas de los taxis por aplicativo, que se han disparado hasta en un 150% debido al intenso tráfico y la alta demanda. Por ejemplo, un viaje desde el centro de Lima hasta el Estadio San Marcos puede costar hasta S/58.

Con el concierto programado para las 8:00 p. m., las restricciones alrededor de San Marcos obligan a revisar qué vías presentan mayores dificultades y cuáles son las rutas alternas disponibles para llegar al recinto o continuar con los desplazamientos habituales.

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Pantalla gigante con un cantante con gafas oscuras sobre un escenario en un estadio nocturno lleno de puntos de luz morados
El grupo surcoreano BTS realiza su primera presentación en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de espectadores iluminados por luces moradas. (Infobae Perú / Paula Díaz Elizalde)

Avenida Universitaria y Venezuela presentan bloqueos cerca de San Marcos

La avenida Universitaria registra tráfico muy pesado en dirección norte, especialmente cerca del cruce con la avenida La Mar y la avenida Manuel Cipriano Dulanto. La congestión también afecta los desplazamientos en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde se observan varios cierres viales.

La avenida Venezuela presenta restricciones en un extenso tramo que se extiende desde el cruce con la avenida Elmer Faucett hasta la avenida Universitaria, a lo largo del frontis de San Marcos. Los bloqueos impiden la circulación habitual en distintos sectores y obligan a los conductores a modificar sus recorridos.

Estas limitaciones afectan especialmente a quienes utilizan ambas avenidas para trasladarse entre el Callao y otros sectores de Lima. La concentración de vehículos en las vías habilitadas incrementa la presión sobre los cruces cercanos al estadio durante las horas de mayor circulación.

BTS en San Marcos: Faucett y Colonial concentran varios puntos críticos del tránsito

La avenida Elmer Faucett presenta tráfico intenso en ambos sentidos, con uno de los puntos más complicados cerca de la intersección con la avenida Óscar R. Benavides, a la altura del Mallplaza Bellavista. En este sector también aparecen señales de precaución relacionadas con obras, lo que puede dificultar el avance de los vehículos.

En la avenida La Marina, el tránsito varía según el sentido de circulación. A la altura de Plaza San Miguel y el cruce con Universitaria, se observan tramos congestionados en dirección oeste, mientras que hacia el este el flujo mejora en algunos sectores y vuelve a ralentizarse antes de llegar a Universitaria.

Por su parte, la avenida Óscar R. Benavides, conocida como Colonial, registra tráfico pesado en ambos sentidos cerca de la Unidad Vecinal 3 y Universitaria. También se reporta un cierre en el carril hacia el oeste, próximo al cruce con Faucett. En la avenida Manuel Cipriano Dulanto, el tránsito es lento en dirección este después de cruzar Universitaria, mientras que el sentido contrario presenta mejores condiciones.

La fiebre por el grupo surcoreano continúa en Lima. Algunas ARMY permanecen desde el día anterior en los exteriores del recinto, mientras se preparan para las presentaciones del 9 y 10 de octubre. ATV/ ATV Noticias.

Tarifas de taxis por aplicativo se disparan hasta en 150% a pocas horas del concierto de BTS

Las fanáticas que se dirigen al concierto de BTS en el Estadio San Marcos también enfrentan el alza de las tarifas de los taxis por aplicativo. La alta demanda de transporte y la congestión vehicular en las principales avenidas de Lima oeste provocan que las tarifas se eleven hasta en un 150%, lo que encarece los desplazamientos hacia el recinto.

Por ejemplo, un viaje desde el centro de Lima hasta el Estadio San Marcos puede costar hasta S/58. El incremento representa un gasto adicional para las fanáticas que buscan llegar al segundo concierto de la banda surcoreana y evidencia cómo el evento afecta tanto la circulación vehicular como el precio del transporte.

Captura de pantalla de una aplicación de transporte con diversas opciones de viaje y sus precios en soles
Tarifas de la aplicación Uber alcanzan hasta 58,90 soles para los traslados hacia el Estadio San Marcos en Lima durante el concierto de BTS. (Captura Uber)

¿A qué hora empieza el concierto de BTS y qué rutas pueden utilizar los conductores?

El segundo concierto de BTS en el Estadio San Marcos está programado para las 8:00 p. m. de este viernes. Según los horarios difundidos por la organización, el acceso para Campo comienza a las 4:00 p. m. y el ingreso a Tribunas, a las 5:00 p. m. El registro para quienes cuentan con acceso al soundcheck se realiza hasta las 2:00 p. m.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) también estableció rutas alternas ante los cierres por el evento. En sentido de este a oeste, los vehículos pueden utilizar las avenidas Venezuela, Amézaga, Óscar R. Benavides y San José, según el tramo y las restricciones vigentes. De oeste a este, la ruta contempla Faucett, De los Precursores, La Mar, Universitaria y Mariano H. Cornejo, con conexión hacia la plaza de La Bandera y Tingo María.

Mapa del entorno del Estadio San Marcos con líneas de colores para desvíos y una tabla con rutas y destinos de transporte público
Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas, desvíos y paraderos del transporte público cercanos al Estadio San Marcos en Lima.

Para el retorno de los asistentes, la ATU dispuso más de 80 buses gratuitos distribuidos en cuatro puntos de embarque, con destinos hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, el Callao y el Corredor Rojo. La entidad recomendó identificar el paradero correspondiente antes de ingresar al estadio y utilizar únicamente transporte autorizado.

Las autoridades exhortan a los conductores a revisar las restricciones y prever tiempo adicional para sus desplazamientos. La circulación en las avenidas próximas a San Marcos puede cambiar según el movimiento del público y las indicaciones del personal desplegado en la zona.

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