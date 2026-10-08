Perú

Conciertos de BTS del 9 y 10 de octubre: rutas y paraderos de los 80 buses para el retorno de ARMY

La ATU dispondrá de más de 80 buses gratuitos en cuatro paraderos alrededor del Estadio San Marcos para las funciones del viernes 9 y sábado 10 de octubre. Las unidades conectarán con Lima Norte, Este, Sur, Callao y el Corredor Rojo, mientras el Metropolitano amplía sus horarios y se habilitan rutas alternas para el tránsito vehicular

Una multitud de asistentes a un concierto sostiene barras luminosas, teléfonos celulares y peluches mientras viste chullos peruanos
Seguidores del grupo surcoreano BTS celebran durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima con gorros tradicionales y barras de luz. (Paula Diaz)
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reforzó el operativo de transporte público para las dos últimas presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos, programadas para el viernes 9 y el sábado 10 de octubre. Tras la experiencia del primer show, realizado el miércoles 7 de octubre, la entidad habilitará más de 80 buses gratuitos al término de cada concierto para facilitar el retorno de miles de integrantes de ARMY hacia distintos distritos de Lima y el Callao.

El servicio, coordinado también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), contempla cuatro puntos de embarque en los alrededores del recinto, además de rutas alternas para el tránsito vehicular y horarios especiales en el sistema del Metropolitano.

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Infografía con una ilustración del Estadio San Marcos, autobuses en vías circundantes, íconos informativos y textos sobre el grupo BTS.
La Autoridad de Transporte Urbano autorizará servicios de transporte para los conciertos del grupo BTS en el Estadio San Marcos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionó el sistema de buses el 7 de octubre en San Marcos

Durante la primera función de la gira Arirang, el ingreso al estadio comenzó a las 4:00 p.m. para los accesos de Campo, mientras que las tribunas abrieron a las 5:00 p.m. El concierto arrancó a las 8:00 p.m. Al finalizar la presentación, el MTC puso en marcha más de 80 buses de transporte público autorizado, gestionados por la ATU, que se ubicaron en puntos específicos fuera del recinto para trasladar al público hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Callao y el Corredor Rojo.

Paralelamente, las rutas B (Lima Norte) y C (Lima Sur) del Metropolitano ampliaron su horario de atención hasta la medianoche en sus estaciones habituales, como parte de las medidas dispuestas para esa primera jornada.

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El operativo incluyó también restricciones de tránsito: la avenida Venezuela permaneció cerrada desde la avenida Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao, mientras que la avenida Germán Amézaga quedó cerrada entre la avenida Venezuela y la avenida Colonial, lo que obligó a derivar el tránsito hacia vías alternas durante las horas de mayor afluencia.

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Mapa de las rutas disponibles de buses habilitados por la ATU

Para las fechas del 9 y 10 de octubre, la oferta de transporte continuará organizada según los principales destinos de los asistentes.

Hacia Lima Norte (con destino a San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos de esa zona), operarán las empresas:

  • J.C. Bus (ruta 1337)
  • El Rápido (ruta 1022)
  • Translima (rutas 1159 y 1031)
  • Realidad Express (ruta 1008)
  • CKF “La F” (ruta 1021)
  • Nueva América (ruta 1023)
  • Palmari “La P” (ruta 1019).

Para Lima Este (con destino a San Juan de Lurigancho y el centro de Lima), estarán disponibles:

  • Milenium (ruta 1256)
  • Satélite (ruta 1132)
  • Trans Service Canadá (ruta 1279).

Hacia Lima Sur (con destino a Villa María del Triunfo y Villa El Salvador), el servicio contará con unidades de:

  • Expreso Doce (ruta 1478)
  • Aquarius (ruta 1482)
  • Guadulfo (ruta 1253)
  • Safrasa “La 40” (ruta 1236)
  • Córdova y Paucar “La V” (ruta 1182).

Hacia el Callao: circularán los buses de:

  • Señor del Mar (ruta 1133)
  • Avagon (ruta 1445)

El Corredor Rojo permitirá el desplazamiento hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos de su recorrido. Según un reporte posterior de la ATU, la oferta total de transporte para las tres fechas podría ampliarse hasta 150 o incluso 180 buses, con la incorporación de 17 empresas de transporte y destinos adicionales hacia Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo, en coordinación con la Policía Nacional para garantizar una salida ordenada.

Mapa del entorno del Estadio San Marcos con líneas de colores para desvíos y una tabla con rutas y destinos de transporte público
Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas, desvíos y paraderos del transporte público cercanos al Estadio San Marcos en Lima.

Puntos de embarque de los buses

Los cuatro puntos de embarque habilitados en los alrededores del Estadio San Marcos estarán debidamente identificados y segregados para el despacho de cada ruta.

Para Lima Norte, el paradero se ubicará en el cruce de la avenida Ramón Herrera con la avenida Óscar R. Benavides.

Para Lima Este, el punto de embarque estará en el cruce de la avenida Universitaria con la avenida Óscar R. Benavides.

En el caso de Lima Sur y del Corredor Rojo, ambos compartirán el paradero ubicado en el cruce de la avenida Universitaria con la avenida Mariano Cornejo.

Finalmente, para el Callao, el punto de embarque se situará en el cruce de la avenida Óscar Benavides con la calle Lambda. La ATU recomendó a los asistentes ubicar previamente sus respectivos paraderos antes de ingresar al estadio, con el fin de agilizar el retorno una vez concluida cada presentación.

Integrantes de un grupo musical cantan sobre un escenario circular iluminado de azul ante un público a oscuras con pequeñas luces
Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación sobre un escenario iluminado durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

Cómo llegar al concierto de BTS: Rutas de transporte y desvíos vehiculares

Debido a las restricciones de tránsito impuestas en los alrededores del recinto, la ATU definió rutas alternas para la circulación vehicular durante las tres fechas del evento.

En el sentido de este a oeste, los vehículos podrán utilizar la avenida Venezuela, la avenida Amézaga, la avenida Óscar R. Benavides, la avenida San José, nuevamente la avenida Venezuela y la avenida E. Faucett.

En sentido contrario, de oeste a este, la ruta contempla la avenida E. Faucett, la avenida De los Precursores, la avenida La Mar, la avenida Universitaria, la avenida Mariano H. Cornejo, la Plaza de la Bandera y la avenida Tingo María.

Los tramos con mayores restricciones comprenden sectores de las avenidas Venezuela, Amézaga y Universitaria, por lo que se recomendó a los asistentes revisar su recorrido antes de salir y prever posibles demoras.

Para la salida del público, el estadio habilitó cuatro puertas:

  • Puerta 1, que conecta con la avenida Venezuela
  • Puerta 3, hacia las avenidas Universitaria y Ramón Herrera
  • Puerta 5, con salida a la avenida Amézaga
  • Puerta 8, que conecta con la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial.

En cuanto a los horarios, se mantiene el esquema de las tres fechas: apertura de accesos para Campo a las 4:00 p.m., apertura de accesos para Tribunas a las 5:00 p.m. e inicio del concierto a las 8:00 p.m.

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Zonas de espera seguras y amplias alrededor de San Marcos

Para evitar aglomeraciones y desórdenes durante la salida masiva de asistentes, la ATU dispuso que los paraderos cuenten con espacios diferenciados y amplios para el despacho de las unidades, según el destino de cada pasajera.

Personal de campo de la entidad se desplegará en cada punto de embarque para orientar a las asistentes y ordenar el abordaje una vez finalizado cada concierto. Además, en las fechas del viernes 9 y sábado 10 de octubre, el esquema de transporte incorporará el servicio nocturno Lechucero, que iniciará sus recorridos a partir de las 00:00 horas y los concluirá a las 4:00 a.m., en los paraderos establecidos habitualmente para ese servicio, una vez que concluya el horario ampliado de las rutas B y C del Metropolitano.

La ATU reiteró su recomendación de planificar el retorno con anticipación, utilizar únicamente transporte público autorizado y evitar el abordaje de vehículos informales, en el marco del monitoreo que la entidad realizará en coordinación con otras autoridades durante las tres jornadas del evento.

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