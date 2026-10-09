Perú

ARMY Perú pidió disculpas a BTS por el ruido en su hotel y difundió paneles en coreano: “Su tranquilidad importa más que verlos de cerca”

Fanáticas peruanas pidieron respetar la privacidad de BTS tras el mensaje de RM, quien explicó que el ruido en los exteriores del hotel afectaba el descanso.

El ARMY peruano pidió que el cariño por BTS se exprese con respeto a la privacidad de los artistas.
El ARMY peruano pidió que el cariño por BTS se exprese con respeto a la privacidad de los artistas.
Guardar

Seguidores de BTS en Perú difundieron mensajes de disculpa dirigidos a los integrantes del grupo luego de que RM pidiera no permanecer en los exteriores del hotel donde se hospedan en Lima. A través de paneles digitales que circularon por Miraflores, integrantes del ARMY expresaron su preocupación por las dificultades de descanso que enfrentaron los artistas y su equipo durante su visita al país.

El mensaje fue difundido en español y coreano como una respuesta al pedido público de Kim Namjoon, conocido como RM, líder de BTS. El cantante explicó en Weverse que el ruido generado por las personas reunidas frente al hotel llegaba hasta las habitaciones y afectaba el descanso de los integrantes, el personal de la gira y otros huéspedes del establecimiento.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue comentada por el creador de contenido Ric La Torre, quien compartió imágenes de los paneles digitales que aparecieron en Miraflores. Según explicó, varias personas le enviaron el contenido que buscaba diferenciar el comportamiento de quienes acudieron al hotel de la postura de otros seguidores peruanos.

“Nos duele saber que no han podido descansar cuando solo deseamos que en Perú se sientan queridos, seguros y respetados. El amor de una verdadera ARMY no consiste en perseguirlos ni invadir su privacidad, sino en respetar su espacio y cuidar su tranquilidad. Quienes cruzaron esos límites no representan a todo ARMY. Deseamos que se lleven nuestro cariño y un bonito recuerdo del Perú. Su tranquilidad importa más que verlos de cerca y siempre los amaremos con respeto”, señala el texto difundido en los paneles.

El pronunciamiento se produjo después de que una gran cantidad de fanáticas acudiera a los exteriores del hotel Marriott para intentar ver el show de drones organizado como bienvenida para BTS y por el cumpleaños de Jimin. La concentración de personas se mantuvo pese al pedido de RM, quien solicitó a los seguidores evitar las reuniones frente a los alojamientos del grupo.

PUBLICIDAD

Comunidad de seguidores de la banda surcoreana BTS en Perú difundió un mensaje titulado "BTS, lo sentimos mucho". En el panel gráfico se leen disculpas dirigidas a los integrantes del grupo por los ruidos y molestias ocasionados en las inmediaciones de su hotel, además de un llamado a respetar su privacidad y tranquilidad.

El pedido de disculpas que circuló en Miraflores

El mensaje dirigido a BTS buscó reconocer que la presencia de personas en los exteriores del hotel afectó la tranquilidad de los siete integrantes y de su equipo. La publicación también remarcó que el respeto a la privacidad debe estar por encima del deseo de ver a los artistas de cerca.

La versión en coreano permitió que el contenido estuviera dirigido directamente a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Los seguidores que impulsaron el mensaje señalaron que el objetivo era que los integrantes conocieran que parte del ARMY peruano rechazaba las conductas que invadieron el espacio del grupo durante su estadía en Lima.

Ric La Torre explicó que los paneles digitales fueron compartidos de manera masiva en redes sociales. “Le piden disculpas a BTS a través de estos paneles entiendo digitales que vienen circulando por Miraflores. Me han etiquetado muchísimo, me han mandado”, señaló al referirse a las imágenes.

El texto también plantea que los seguidores que cruzaron límites no representan a toda la comunidad ARMY en Perú. En ese sentido, el comunicado buscó transmitir que el cariño por BTS puede expresarse sin comprometer la seguridad, la privacidad ni el descanso de los artistas.

La difusión de los paneles ocurrió en medio de la expectativa por las presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos. El grupo llegó a Lima para ofrecer conciertos ante miles de seguidores, quienes acompañaron sus actividades desde el anuncio de su visita al país.

La programación también reúne contenidos de Blackpink y Aespa para seguir el fenómeno del K-pop desde casa
La programación también reúne contenidos de Blackpink y Aespa para seguir el fenómeno del K-pop desde casa

La propuesta de inclinar la cabeza durante el soundcheck

Otro comunicado difundido en TikTok y otras redes sociales propuso que las asistentes con acceso al soundcheck realizaran un gesto de disculpa cuando los integrantes salieran al escenario. La idea consistía en inclinar la cabeza y permanecer en silencio durante uno o dos minutos antes de la prueba de sonido.

“Podríamos inclinar en señal de disculpas y permanecer así en silencio durante uno o dos minutos”, señala el texto que empezó a circular entre seguidoras que asistirían a la actividad previa al concierto.

La propuesta planteó que este gesto fuera una manera de demostrar respeto y pedir disculpas por el comportamiento de algunas personas frente al hotel donde se hospedaban los artistas. El comunicado sostuvo que no todos los seguidores actuaron de la misma manera y que el ARMY peruano también podía reconocer los errores ocurridos.

“Sería una manera de demostrar respeto y pedir disculpas por el comportamiento de algunas personas en Perú. No todos somos así y queremos demostrarles que los ARMY peruanos también sabemos reconocer nuestros errores”, añade el mensaje compartido en redes sociales.

Las seguidoras que difundieron la iniciativa solicitaron que el contenido llegue a las personas que asistirían al soundcheck antes del inicio del concierto. La propuesta se convirtió en una respuesta simbólica ante el llamado de RM a respetar los límites de privacidad del grupo durante su visita a Lima.

Las seguidoras de la banda BTS en Perú compartieron en sus redes el siguiente texto que propone que las personas asistentes al ensayo de prueba de sonido inclinen la cabeza y permanezcan en silencio durante un par de minutos como gesto de disculpa y respeto hacia la agrupación surcoreana.

RM pidió no reunirse en los exteriores del hotel

RM publicó un mensaje en Weverse para dirigirse a los seguidores de BTS en América Latina. El artista agradeció la recepción que tuvo el grupo en Perú, pero explicó que los integrantes y el equipo enfrentaban dificultades debido a las personas que permanecían durante todo el día frente al hotel.

“Los miembros y el equipo lo están pasando muy mal debido a las personas que han estado merodeando frente a nuestro hotel todo el día”, escribió el cantante. RM indicó que el ruido llegaba hasta las habitaciones y afectaba el sueño de los integrantes.

“El ruido incluso llega a nuestras habitaciones, por lo que ninguno de nosotros está durmiendo bien”, expresó. También señaló que la situación causaba molestias a otros huéspedes del establecimiento.

El líder de BTS relacionó directamente la necesidad de descanso con la calidad de los conciertos que ofrecen al público. “Agradecemos su cálida bienvenida y su pasión, pero si no podemos descansar y dormir lo suficiente, esto afectará nuestras presentaciones”, indicó.

RM extendió su pedido a los seguidores de los próximos destinos de la gira. El cantante solicitó que no permanezcan frente a los hoteles no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los países de Asia que BTS visitará posteriormente.

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel
RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel

Temas Relacionados

Army PerúArmyBTSBTS en Limaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hitler Mussolini sacude la prensa internacional al ser el virtual alcalde en Perú: medios de todo el mundo cubren su insólita elección

El candidato de Ahora Nación superó a su principal rival por apenas 25 votos en Queropalca, Huánuco. Sin embargo, fue su singular nombre el que acaparó la atención internacional y llevó su elección a los titulares de medios de América y Europa

Hitler Mussolini sacude la prensa internacional al ser el virtual alcalde en Perú: medios de todo el mundo cubren su insólita elección

Líbero de Perú dejó mensaje a Brasil y Argentina tras clasificar a semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley: “Vamos a ir con todo”

Vania Adrianzén expresó su alegría y confianza tras el triunfo por 3-0 ante Uruguay, resultado que aseguró la clasificación de la ‘bicolor’ a las semifinales como líder del Grupo A

Líbero de Perú dejó mensaje a Brasil y Argentina tras clasificar a semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley: “Vamos a ir con todo”

Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: nueve peleadores instalados en la compañía más relevante de MMA del planeta

La reciente edición del Dana White’s Contender Series dejó un saldo de dos deportistas nacionales más al pelotón que lidera José Ochoa, Kevin Borjas y Claudio Puelles

Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: nueve peleadores instalados en la compañía más relevante de MMA del planeta

BTS en Lima: Vecinos de Miraflores sufren el caos generado por la presencia del grupo surcoreano

La concentración de seguidores en Larcomar y frente al hotel JW Marriott complicó el tránsito, bloqueó accesos a cocheras y llevó a integrantes de ARMY a difundir mensajes de disculpas

BTS en Lima: Vecinos de Miraflores sufren el caos generado por la presencia del grupo surcoreano

Empresarios de Perú y Chile buscan impulsar inversiones y comercio tras récord de exportaciones

El encuentro reunió a más de 40 representantes del sector privado y autoridades de ambos países para abordar oportunidades en minería, energía, logística y tecnología, además de presentar propuestas para fortalecer la integración económica bilateral

Empresarios de Perú y Chile buscan impulsar inversiones y comercio tras récord de exportaciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Piden al JEE declarar nula la elección en Lima por el caso de Rafael López Aliaga

PJ admite demanda para anular la candidatura de Rafael López Aliaga por reelección encubierta

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina toma distancia de Sheyla Rojas y expone el mensaje que le envió tras llamarla “migajera”

Magaly Medina toma distancia de Sheyla Rojas y expone el mensaje que le envió tras llamarla “migajera”

Stephanie Cayo y las fotos que despertaron nuevas versiones de embarazo con Alejandro Sanz

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

Hija de ‘Mondonguito’ revela que el cómico no sabe que está en UCI y que ocultó su enfermedad

DEPORTES

Líbero de Perú dejó mensaje a Brasil y Argentina tras clasificar a semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley: “Vamos a ir con todo”

Líbero de Perú dejó mensaje a Brasil y Argentina tras clasificar a semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley: “Vamos a ir con todo”

Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: nueve peleadores instalados en la compañía más relevante de MMA del planeta

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú ganó 3-0 a Uruguay en el sudamericano sub-19 y clasificó invicto a semifinales del torneo: resumen y jugadas del triunfo peruano en Maracaibo

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2