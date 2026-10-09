ARMY Perú pidió disculpas a BTS por el ruido en su hotel y difundió paneles en coreano: “Su tranquilidad importa más que verlos de cerca”

El ARMY peruano pidió que el cariño por BTS se exprese con respeto a la privacidad de los artistas.

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Seguidores de BTS en Perú difundieron mensajes de disculpa dirigidos a los integrantes del grupo luego de que RM pidiera no permanecer en los exteriores del hotel donde se hospedan en Lima. A través de paneles digitales que circularon por Miraflores, integrantes del ARMY expresaron su preocupación por las dificultades de descanso que enfrentaron los artistas y su equipo durante su visita al país.

El mensaje fue difundido en español y coreano como una respuesta al pedido público de Kim Namjoon, conocido como RM, líder de BTS. El cantante explicó en Weverse que el ruido generado por las personas reunidas frente al hotel llegaba hasta las habitaciones y afectaba el descanso de los integrantes, el personal de la gira y otros huéspedes del establecimiento.

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La iniciativa fue comentada por el creador de contenido Ric La Torre, quien compartió imágenes de los paneles digitales que aparecieron en Miraflores. Según explicó, varias personas le enviaron el contenido que buscaba diferenciar el comportamiento de quienes acudieron al hotel de la postura de otros seguidores peruanos.

“Nos duele saber que no han podido descansar cuando solo deseamos que en Perú se sientan queridos, seguros y respetados. El amor de una verdadera ARMY no consiste en perseguirlos ni invadir su privacidad, sino en respetar su espacio y cuidar su tranquilidad. Quienes cruzaron esos límites no representan a todo ARMY. Deseamos que se lleven nuestro cariño y un bonito recuerdo del Perú. Su tranquilidad importa más que verlos de cerca y siempre los amaremos con respeto”, señala el texto difundido en los paneles.

El pronunciamiento se produjo después de que una gran cantidad de fanáticas acudiera a los exteriores del hotel Marriott para intentar ver el show de drones organizado como bienvenida para BTS y por el cumpleaños de Jimin. La concentración de personas se mantuvo pese al pedido de RM, quien solicitó a los seguidores evitar las reuniones frente a los alojamientos del grupo.

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Comunidad de seguidores de la banda surcoreana BTS en Perú difundió un mensaje titulado "BTS, lo sentimos mucho". En el panel gráfico se leen disculpas dirigidas a los integrantes del grupo por los ruidos y molestias ocasionados en las inmediaciones de su hotel, además de un llamado a respetar su privacidad y tranquilidad.

El pedido de disculpas que circuló en Miraflores

El mensaje dirigido a BTS buscó reconocer que la presencia de personas en los exteriores del hotel afectó la tranquilidad de los siete integrantes y de su equipo. La publicación también remarcó que el respeto a la privacidad debe estar por encima del deseo de ver a los artistas de cerca.

La versión en coreano permitió que el contenido estuviera dirigido directamente a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Los seguidores que impulsaron el mensaje señalaron que el objetivo era que los integrantes conocieran que parte del ARMY peruano rechazaba las conductas que invadieron el espacio del grupo durante su estadía en Lima.

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Ric La Torre explicó que los paneles digitales fueron compartidos de manera masiva en redes sociales. “Le piden disculpas a BTS a través de estos paneles entiendo digitales que vienen circulando por Miraflores. Me han etiquetado muchísimo, me han mandado”, señaló al referirse a las imágenes.

El texto también plantea que los seguidores que cruzaron límites no representan a toda la comunidad ARMY en Perú. En ese sentido, el comunicado buscó transmitir que el cariño por BTS puede expresarse sin comprometer la seguridad, la privacidad ni el descanso de los artistas.

La difusión de los paneles ocurrió en medio de la expectativa por las presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos. El grupo llegó a Lima para ofrecer conciertos ante miles de seguidores, quienes acompañaron sus actividades desde el anuncio de su visita al país.

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La propuesta de inclinar la cabeza durante el soundcheck

Otro comunicado difundido en TikTok y otras redes sociales propuso que las asistentes con acceso al soundcheck realizaran un gesto de disculpa cuando los integrantes salieran al escenario. La idea consistía en inclinar la cabeza y permanecer en silencio durante uno o dos minutos antes de la prueba de sonido.

“Podríamos inclinar en señal de disculpas y permanecer así en silencio durante uno o dos minutos”, señala el texto que empezó a circular entre seguidoras que asistirían a la actividad previa al concierto.

La propuesta planteó que este gesto fuera una manera de demostrar respeto y pedir disculpas por el comportamiento de algunas personas frente al hotel donde se hospedaban los artistas. El comunicado sostuvo que no todos los seguidores actuaron de la misma manera y que el ARMY peruano también podía reconocer los errores ocurridos.

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“Sería una manera de demostrar respeto y pedir disculpas por el comportamiento de algunas personas en Perú. No todos somos así y queremos demostrarles que los ARMY peruanos también sabemos reconocer nuestros errores”, añade el mensaje compartido en redes sociales.

Las seguidoras que difundieron la iniciativa solicitaron que el contenido llegue a las personas que asistirían al soundcheck antes del inicio del concierto. La propuesta se convirtió en una respuesta simbólica ante el llamado de RM a respetar los límites de privacidad del grupo durante su visita a Lima.

Las seguidoras de la banda BTS en Perú compartieron en sus redes el siguiente texto que propone que las personas asistentes al ensayo de prueba de sonido inclinen la cabeza y permanezcan en silencio durante un par de minutos como gesto de disculpa y respeto hacia la agrupación surcoreana.

RM pidió no reunirse en los exteriores del hotel

RM publicó un mensaje en Weverse para dirigirse a los seguidores de BTS en América Latina. El artista agradeció la recepción que tuvo el grupo en Perú, pero explicó que los integrantes y el equipo enfrentaban dificultades debido a las personas que permanecían durante todo el día frente al hotel.

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“Los miembros y el equipo lo están pasando muy mal debido a las personas que han estado merodeando frente a nuestro hotel todo el día”, escribió el cantante. RM indicó que el ruido llegaba hasta las habitaciones y afectaba el sueño de los integrantes.

“El ruido incluso llega a nuestras habitaciones, por lo que ninguno de nosotros está durmiendo bien”, expresó. También señaló que la situación causaba molestias a otros huéspedes del establecimiento.

El líder de BTS relacionó directamente la necesidad de descanso con la calidad de los conciertos que ofrecen al público. “Agradecemos su cálida bienvenida y su pasión, pero si no podemos descansar y dormir lo suficiente, esto afectará nuestras presentaciones”, indicó.

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RM extendió su pedido a los seguidores de los próximos destinos de la gira. El cantante solicitó que no permanezcan frente a los hoteles no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los países de Asia que BTS visitará posteriormente.

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel