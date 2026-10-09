Perú

BTS Perú Fanclub condena el ‘acoso’ frente a su hotel tras el show de drones y advierte que podría cancelar futuros proyectos

La organización aclaró que el homenaje aéreo en la Costa Verde fue preparado durante meses y nunca convocó concentraciones cerca del alojamiento de los artistas en Lima ni alteraciones del orden público

Personas reunidas de noche cerca de vehículos, junto a un logotipo circular de BTS Perú y un recuadro con los integrantes del grupo.
Seguidores de BTS se aglomeran cerca de un vehículo en Lima mientras el club de fanes oficial pide no acudir al hotel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llegada de BTS a Lima ha movilizado a miles de seguidores que buscan demostrar su cariño por la agrupación surcoreana a través de conciertos, encuentros y homenajes organizados por la comunidad ARMY. Sin embargo, las muestras de entusiasmo también han abierto un debate sobre los límites entre la admiración y el respeto a la privacidad de los artistas.

En medio de esta situación, BTS Perú Fanclub publicó un comunicado en el que condenó el acoso que, según señaló, los integrantes del grupo vienen enfrentando frente al hotel donde se hospedan durante su visita al país.

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El pronunciamiento se difundió después del espectáculo de drones realizado el jueves 8 de octubre de 2026 en la Costa Verde, una iniciativa impulsada por la fanbase como homenaje a la banda. La organización consideró necesario aclarar que el evento, desarrollado entre las 8:00 p. m. y las 8:10 p. m., se llevó a cabo en una zona distinta a la del alojamiento de BTS y que en ningún momento convocó al público a reunirse frente al hotel.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.
ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el fanclub se dirigió a ARMY y al público en general para deslindar responsabilidades por las concentraciones y transmisiones realizadas en los exteriores del alojamiento. Asimismo, expresó su molestia por el hostigamiento hacia los cantantes y pidió que estas conductas no sean justificadas ni confundidas con las iniciativas organizadas por la comunidad de seguidores.

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La organización sostuvo que el homenaje aéreo fue preparado durante meses y que su objetivo era demostrar que Perú puede recibir a BTS y a sus seguidores con propuestas de gran magnitud. Por ello, lamentó que el esfuerzo de quienes participaron en el proyecto termine asociado con comportamientos que, según indicó, vulneran el descanso y la privacidad de los artistas.

Personas sostienen teléfonos celulares frente a camionetas en una calle nocturna junto a un hotel Marriott y luces en el cielo.
Admiradores de la agrupación BTS rodean un vehículo frente al hotel Marriott en Lima después de un espectáculo de drones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS Perú Fanclub aclara que el show de drones se realizó en la Costa Verde

Uno de los principales puntos del comunicado fue la aclaración sobre el lugar donde se desarrolló el espectáculo de drones. La fanbase explicó que la exhibición aérea se realizó en la Costa Verde, un espacio que identificó como una de las pocas áreas de Lima adecuadas para este tipo de despliegue.

El evento tuvo una duración aproximada de diez minutos, desde las 8:00 p. m. hasta las 8:10 p. m. del 8 de octubre. La organización recalcó que el lugar elegido se encontraba en una zona diferente a aquella donde se hospeda BTS, por lo que rechazó que se relacionara directamente el homenaje con las concentraciones frente al hotel.

En el pronunciamiento, BTS Perú Fanclub fue enfático al señalar que no convocó a los seguidores para acudir al alojamiento de los cantantes ni promovió acciones que pudieran alterar el orden público.

“BTS Perú Fanclub NO convocó en ningún momento al público a reunirse frente al hotel, ni mucho menos a provocar actos que alteren el orden público”, sostuvo la organización.

El fanatismo se desborda cuando un grupo de seguidores detiene el tráfico para poder ver de cerca a los integrantes de BTS. El video captura la tensión del momento, con gente gritando y empujando, mientras otros exigen que se comporten y liberen la vía. X.

La organización afirma que el acoso ocurre desde la llegada de BTS al Perú

Otro de los aspectos centrales del comunicado fue la denuncia sobre el hostigamiento que, de acuerdo con la organización, se viene produciendo desde que BTS llegó al país. La fanbase señaló que el problema no involucra exclusivamente a seguidores del grupo y cuestionó que se intente responsabilizar a toda la comunidad ARMY por las acciones de algunas personas.

“Lamentablemente, el acoso frente al hotel ocurre desde la llegada de BTS al país y no proviene exclusivamente de fans”, indicó. En esa misma línea, la organización recordó que desde el inicio había pedido a seguidores, medios de comunicación, creadores de contenido y al público en general que evitaran normalizar estas conductas. El llamado también incluyó el respeto por el descanso de los integrantes de BTS, así como por la tranquilidad de los demás huéspedes del hotel y de los vecinos de la zona.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.
ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

“El acoso no debe ser normalizado ni justificado”

La organización insistió en que el entusiasmo por BTS no debe confundirse con conductas que afecten la tranquilidad de los integrantes del grupo. En uno de los pasajes más contundentes del pronunciamiento, pidió que no se difunda información falsa ni se tergiverse el trabajo realizado por la comunidad peruana de seguidores.

“No permitamos que los logros de ARMY de Perú sean tergiversados ni que se difunda información falsa para justificar comportamientos inadecuados”, expresó.

A continuación, la fanbase resumió su postura con una frase que destacó dentro del mensaje: “EL ACOSO NO DEBE SER NORMALIZADO NI JUSTIFICADO”.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.
ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

Piden reportar transmisiones en vivo desde el hotel de BTS

En la parte final del pronunciamiento, BTS Perú Fanclub solicitó a la comunidad que continúe reportando las cuentas que realizan transmisiones en vivo desde el hotel, incitan a generar disturbios o intentan normalizar el acoso hacia los cantantes.

La organización pidió expresamente que los seguidores no acudan al alojamiento ni respalden este tipo de comportamientos. “NO ACUDAN AL HOTEL DE BTS NI APOYEN ESTE COMPORTAMIENTO”, remarcó.

El pedido se dirige no solo a quienes forman parte del fandom, sino también a las personas que siguen la visita de la banda a través de redes sociales. La difusión de imágenes en tiempo real desde los exteriores del hotel puede contribuir a concentrar más personas en la zona, por lo que la fanbase pidió evitar el apoyo a contenidos que promuevan estas prácticas.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.
ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

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