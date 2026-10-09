Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

Varios seguidores del grupo BTS se congregan alrededor de una camioneta frente al hotel JW Marriott tras un espectáculo de drones en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La visita de BTS a Lima continúa generando escenas de euforia entre sus seguidores, pero la concentración de fanáticas y fanáticos en los exteriores del hotel Marriott también ha despertado preocupación por el respeto a la privacidad de los artistas. Durante la noche del jueves 8 de octubre, decenas de personas llegaron a los alrededores del establecimiento en Miraflores después del espectáculo de drones dedicado a la agrupación en la Costa Verde. En medio de la expectativa por ver a sus ídolos, algunos seguidores se acercaron a una camioneta negra y la rodearon mientras intentaba desplazarse entre la multitud.

La aglomeración se produjo en una jornada marcada por las actividades organizadas por la comunidad ARMY para celebrar la primera visita del grupo surcoreano al Perú. El show de drones convocó a numerosas personas que se ubicaron en distintos puntos de la costa limeña para observar las figuras y mensajes proyectados en el cielo.

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Sin embargo, después del espectáculo, parte del público también se concentró en las inmediaciones del hotel donde se reportó que se hospedaban los integrantes de BTS.

El fanatismo se desborda cuando un grupo de seguidores detiene el tráfico para poder ver de cerca a los integrantes de BTS. El video captura la tensión del momento, con gente gritando y empujando, mientras otros exigen que se comporten y liberen la vía. X.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a una multitud reunida cerca del establecimiento y a personas aproximándose a vehículos relacionados con los desplazamientos de los artistas. La expectativa por conseguir una imagen o verlos de cerca hizo que la zona registrara momentos de tensión, mientras el movimiento vehicular se complicaba por la presencia de tantas personas.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

En uno de los registros que circulan sobre el incidente se escuchan gritos y frases como “¡Cállense, cállense, cállense!”, “Compórtense” y “Déjenlos pasar”, en medio de la confusión generada alrededor del vehículo. También se oyen expresiones como “¡No saben respetar!”, “Salgan de ahí, oigan” y “Aléjense del carro”.

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ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

Fans llegaron al hotel Marriott después del espectáculo de drones

El incremento de personas en los alrededores del hotel coincidió con la realización del homenaje aéreo dedicado a BTS. Durante la noche del 8 de octubre, el cielo de la Costa Verde se iluminó con figuras y mensajes relacionados con la agrupación, en una iniciativa que buscaba celebrar su primera visita al país. El espectáculo atrajo a seguidores que se reunieron en Miraflores y Barranco para presenciarlo.

La actividad se convirtió en uno de los temas más comentados entre las ARMY, que compartieron imágenes y videos del homenaje en las redes sociales. No obstante, la concentración también tuvo un efecto en los alrededores del hotel: después de observar el espectáculo, varias personas se acercaron a la zona con la esperanza de ver a los integrantes de BTS.

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ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

La situación generó cuestionamientos debido a que el fanclub oficial ya había pedido evitar las visitas al alojamiento y no difundir los movimientos privados de los cantantes. La recomendación buscaba impedir que la emoción por la visita se convirtiera en una situación incómoda para el grupo y para las demás personas que se encontraban en el establecimiento.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

RM pidió a las ARMY que no esperen frente al hotel

La aglomeración ocurrió después de que RM, líder de BTS, solicitara a sus seguidores que dejaran de reunirse frente al alojamiento. El cantante publicó su mensaje el miércoles 7 de octubre a través de Weverse, horas antes de la primera presentación del grupo en el estadio de San Marcos. En su pronunciamiento, explicó que el ruido generado por las personas que permanecían frente al hotel llegaba hasta las habitaciones e impedía que los integrantes y su equipo descansaran adecuadamente.

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“Los miembros y el personal están pasando por un momento muy difícil debido a las personas que permanecen frente al hotel donde nos hospedamos”, expresó RM, según la traducción difundida por medios internacionales.

RM, líder de BTS, publicó un mensaje en Weverse para pedir privacidad y descanso durante la estadía del grupo en Lima. Latina Noticias

El artista también explicó que la situación no afectaba únicamente a los integrantes de BTS, sino al equipo de trabajo que los acompaña y a otros huéspedes. Por ello, pidió a los seguidores que tomaran en cuenta la necesidad de descansar antes de las siguientes presentaciones de la gira.

RM reconoció el cariño con el que la agrupación había sido recibida en Perú, pero advirtió que la falta de sueño podía repercutir en sus actuaciones. Su mensaje incluyó un pedido para que los seguidores de los próximos destinos de la gira también evitaran permanecer frente a los hoteles donde se alojara el grupo.

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RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel

BTS Perú Fanclub también pidió respetar la privacidad de los artistas

La concentración frente al hotel llevó nuevamente a la comunidad ARMY a debatir sobre las conductas que pueden afectar la privacidad de BTS. Antes de la llegada del grupo, el fanclub oficial había advertido que la admiración por los artistas no justifica invadir sus espacios personales, seguir sus desplazamientos ni compartir información privada que facilite el rastreo de sus actividades.

El pronunciamiento estuvo dirigido tanto a los seguidores como a los medios de comunicación y creadores de contenido. La organización sostuvo que ser una figura pública no elimina el derecho a la intimidad y pidió que la visita de la agrupación se desarrollara con respeto hacia los artistas y el equipo que los acompaña.

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Tras el show de drones, BTS Perú Fanclub también difundió un comunicado en el que aclaró que la exhibición se realizó en la Costa Verde y que no convocó al público a reunirse frente al hotel. La organización condenó el acoso y solicitó que no se utilicen sus iniciativas como justificación para comportamientos de terceros.

El cielo nocturno de Lima fue el lienzo para un espectacular show de drones organizado por el BTS PERU FANCLUB. Cientos de luces formaron el logo de BTS, un corazón, el icónico ARMY Bomb y emotivos mensajes para el grupo. | X / @golden_mimi13

BTS continúa con sus conciertos en Lima este 9 y 10 de octubre

La expectativa por la agrupación surcoreana se mantiene mientras se acercan sus siguientes presentaciones en la capital. Después de su primer concierto en el estadio de San Marcos, realizado el miércoles 7 de octubre, BTS tiene programados espectáculos para el viernes 9 y el sábado 10 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial ARIRANG.

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Esta es la presentación en vivo de BTS de 'MIC Drop', que se desarrolla en medio de una ola de ARMY Bombs verdes que llenan el enorme estadio | Paula Díaz