BCRP: Inflación subiría a 4,2% en 2026 por alza de pasajes en transporte público y de combustibles

Los precios en el transporte público subieron en, al menos, S/0,50. El alza impacta en la canasta básica familiar. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

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Los choques internacionales y locales, con aumentos de precios en combustibles y pasajes, y el impacto del fenómeno El Niño, han hecho reconsiderar la proyección de inflación del Banco Central de Reserva del Perú.

Luego de destacar una gestión con una inflación controlada, el aumento de precios del transporte público y el próximo fuerte golpe del FEN, desafían este aspecto macroeconómico del país.

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En su último reporte, Julio Velarde, el presidente del BCRP, destacó que inflación para el 2026 estaría alrededor de 4,2% (antes se consideraba a 3,8%).

La inflación subiría por alza de precios de combustibles. - Crédito Captura del BCRP

En los próximos meses la inflación estaría por encima del límite superior del rango meta, debido justamente al incremento de tarifas de transporte local y combustibles, y en menor medida por el efecto del Niño. “Luego la inflación convergería hacia el centro del rango meta (2,0% en 2027)”, proyecta el reporte del BCRP.

“La inflación ha subido fuertemente. Hemos tenido un choque muy alto en marzo a la subida de precio de combustibles internacional. Se juntó la interrupción de gas por dos semanas que hizo que la inflación el mensual fuera la más alta desde 1993″, apunta Velarde.

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Pero también el presidente del BCRP considera que “la inflación sin alimentos ni transporte está bastante controlada”.

Se viene un FEN impactante: el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

Los riesgos

“Si es una preocupación lo que viene por El Niño, que probablemente el precio de alimentos, El Niño global puede afectar incluso la cotización internacional de algunos alimentos”, aclara el presidente del BCRP.

También señala que hay la incertidumbre con respecto al combustible. “Vimos hace una semana, con la reducción de la exportación de petróleo de Arabia Saudita por el oleoducto que está saliendo por el Mar Rojo, que subieron fuertemente los precios”, apunta Velarde.

Y si bien esto “se ha corregido en gran medida en últimos dos días, siempre hay la incertidumbre, sobre qué podría pasar y si se mantuviera alto. Si subiera más el precio del combustible internacional, afectaría fertilizantes, afecta transporte y teníamos una reproducción también en la inflación en el mundo”.

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Con la presencia de diversas autoridades, Julio Velarde expone sobre la fortaleza de la economía peruana, que ha logrado la inflación más baja de la región. Sin embargo, su discurso también es una llamada de atención sobre los efectos del Fenómeno El Niño, que ya impactan la producción nacional. | Municipalidad de Lima

Resumen del mensaje del BCRP

Se mantiene la perspectiva de crecimiento mundial para 2026 y 2027. La inflación global ha retrocedido, pero se mantiene por encima de las metas de varios bancos. Se revisan al alza los precios de metales industriales y del petróleo. Superávit en cuenta corriente por impacto positivo de mayores términos de intercambio sobre la balanza comercial. Perú mantiene una sólida posición externa. El PBI crecería 3,2 y 3,0 por ciento en 2026 y 2027, proyección menor en 0,2 p.p. en cada año a la del Reporte previo, debido a la actualización de la magnitud de El Niño de fuerte a extraordinario. Se revisa a la baja el déficit fiscal de 2026 a 1,5 por ciento del PBI por mayores ingresos. La tasa de referencia de la política monetaria se mantuvo en 4,25 por ciento en julio, agosto y setiembre. La inflación se ubicó en 4,4 por ciento en agosto debido al reajuste de tarifas eléctricas y el alza de combustibles. Los supuestos de la proyección incluyen un fenómeno El Niño Costero que se prolongaría hasta abril, con magnitud extraordinaria hasta enero, así como un entorno de estabilidad macroeconómica y financiera.