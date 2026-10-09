¿Por qué subió el dólar? El análisis del BCRP sobre el tipo de cambio en Perú

E dólar ahora está más caro en Perú, pero el tipo de cambio bajaría, confía el mercado. - Crédito Andina

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Ya el precio del dólar en Perú regresa a S/3,45 y el sol peruano se debilita (aunque ligeramente). ¿Por qué ahora el tipo de cambio ha incrementado?

El Banco Central de Reserva (BCRP) ya ha explicado a qué se deben las alzas de las últimas semanas, en sus informes oficiales. En los dos últimos revelaron lo siguiente:

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En la semana del 23 al 30 de setiembre, “el índice del dólar aumentó 0,3 por ciento ante los datos de actividad positivos que mantienen elevadas las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal

En la semana del 30 de setiembre y 6 de octubre, “el índice del dólar aumentó 0,4 por ciento ante declaraciones de miembros de la Reserva Federal precisando que la inflación sigue siendo el principal problema para la política monetaria”.

Sol peruano aún puede hacerse más fuerte. - Crédito Captura de Andina

Lo que movió al dólar

Luego del la bajada de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, el dólar se ha apreciado internacional y esto eventualmente, no fue inmediato, impacto en las semanas siguientes al tipo de cambio en Perú.

El último informe de BBVA Research también acota el contexto en que se ha dado esta apreciación del dólar:

“Tras el resultado electoral, y en un contexto de superávit persistente de las cuentas externas, el PEN tendió a apreciarse. Sin embargo, en las últimas semanas ese comportamiento cambió: recrudeció el conflicto en Medio Oriente, la Fed adoptó un tono más hawkish (y subió su tasa de política, con la expectativa de subidas adicionales), y las tasas de interés soberanas de largo plazo aumentaron a nivel global. El sol peruano se debilitó”, acotó el informe.

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El dólar bajaría este año un poco más. - Crédito Andina

Pero hay más, porque si bien la Reserva Federal elevó la tasa objetivo de fondos federales a un rango de 3.75-4.0%, efectivo desde el 17 de septiembre de 2026, podrían haber aún mayores alzas.

“Lo relevante aquí está en lo que señala el FOMC hacia adelante. Dieciséis funcionarios prevén al menos una suba más de tipos en 2026. Eso es claro: el ciclo de alzas no terminó. La Fed abrió la puerta a más movimientos restrictivos en los próximos meses. No es una pausa, es una pausa táctica antes de seguir apretando si la economía lo justifica”, opina Agustín Vargas, analista de mercado de Capitaria.

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La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

La expectativa del dólar

A pesar de esto, el mercado espera mayor apreciación del sol peruano, y, en realidad, confían en que a fin de año el dólar baje de precio.

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP revela exactamente lo que espera el mercado del dólar.

Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,37 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,35 en julio y S/ 3,39 en agosto)

Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,35 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,36 en julio y S/ 3,35 en agosto)

Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,40 en julio y S/ 3,40 en agosto).