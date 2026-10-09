¿La inflación encontró un nuevo piso?: las proyecciones privadas alejan la meta de perforar el 1% mensual en el corto plazo

Las consultoras consideran que la inflación no va a bajar del 1,6% mensual al menos hasta marzo. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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Luego del 1,7% que registró la inflación en agosto, la incógnita es si el Gobierno logrará sostener la desaceleración de los precios en los próximos meses. Las proyecciones de las consultoras no son optimistas: según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la dinámica inflacionaria no bajaría del 1,6% al menos hasta marzo.

La mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una variación de 1,9% para septiembre. Un dato que de confirmarse implicaría una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes previo.

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Este jueves, el equipo económico tuvo un anticipo: la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8% durante el noveno mes del año y evidenció una aceleración de 0,1 frente a agosto. No obstante, se debe tener en consideración que la manera en que se mide la inflación en la Ciudad y la Nacional son distintas.

Más allá de esa diferencia, el problema radica en los meses que siguen, donde los privados no consideran que la inflación logre perforar el 1,6 por ciento. En el último REM, marcaron 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre, 1,6% para enero y febrero de 2027 y 1,7% para marzo.

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De esa forma, la proyección de los participantes del relevamiento trazó una trayectoria de desaceleración parcial, pero sin una baja mensual sostenida por debajo del 1,6% durante el período que va desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2027. De esta manera, parece difuminarse la proyección oficial de perforar el 1% mensual a lo largo de este año.

¿Nuevo piso?

La discusión sobre un posible nuevo piso para la inflación surgió a partir de esa serie de números. El 1,6% apareció como el menor registro mensual previsto por el REM para los próximos meses, sin que las proyecciones indicaran una perforación de ese nivel antes de marzo de 2027.

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Desde Analytica señalaron que su proyección para el último trimestre del año se ubica por encima de 1,5 por ciento. La consultora explicó que esa previsión responde a cuestiones externas a la economía argentina, como el encarecimiento del precio de la energía, y también a factores internos.

Bajo la perspectiva de la firma de análisis macroeconómico, sería un buen resultado si el Gobierno logra sostener la inflación mensual por debajo del 2 por ciento. En ese diagnóstico, la evolución de los precios durante el último trimestre queda condicionada por elementos vinculados con la energía y por factores propios de la economía local.

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Analytica también puso el foco en el año que viene y en el peso de las expectativas sobre la dinámica de los precios. “Para 2027, el rol de las expectativas volverá a ser determinante, en particular sobre el precio del dólar”, indicaron.

Lejos de empezar con 0

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, coincidió en que la inflación seguirá bajando, aunque planteó que no resulta sencillo establecer el ritmo de esa desaceleración. Para los próximos meses, consideró que el 1,6% puede operar como una referencia, pero evitó definirlo como un piso permanente.

“Puede ser que el 1,6% aparezca como una referencia, no sé si lo tomaría como un piso porque puede haber temas de estacionalidad que algún mes te puede jugar a favor”, sostuvo.

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Tiscornia señaló que noviembre suele ser un mes tranquilo y planteó que será necesario seguir la evolución del precio de la carne. Sobre octubre, indicó que la primera semana mostró aumentos altos en frutas y verduras, y que resta observar el comportamiento de los precios durante el resto del mes para determinar el impacto de esos movimientos sobre la medición general.

Por su parte, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, relacionó las proyecciones del REM con la pauta inflacionaria incluida en el Presupuesto 2027. Según explicó, el proyecto estima una inflación anual de 18%, equivalente a una variación acumulativa mensual cercana a 1,4 por ciento.

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Letcher sostuvo que los números del REM ratifican que el Gobierno reconoce una resistencia en la dinámica de precios. “La inflación no va a arrancar con cero y encuentran una resistencia en la dinámica de la inflación que se mueve entre 1 y 2%”, afirmó en conversación con Infobae.

La mediana del REM quedó por encima de ese 1,4% mensual implícito en la pauta de 18% anual, con registros de 1,6%, 1,7%, 1,8% y 1,9% en el período analizado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la convergencia hacia la inflación internacional requiere tiempo.

Letcher consideró que la explicación monetaria del Gobierno no alcanza para explicar el fenómeno inflacionario local. Mencionó como elementos relevantes el precio de los combustibles y los servicios, y señaló que las empresas forman precios a partir de los costos y de un margen, una dinámica que puede sostener aumentos aun cuando las ventas bajan. “En la Argentina, mayoritariamente, el precio se forma por el lado de los costos y sobre el que se aplica un margen”, dijo Letcher.

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Proyección oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre la evolución del IPC durante el CFO Summit 2026. Afirmó que el Gobierno atraviesa un proceso de desinflación y comparó la dinámica actual con la que, según dijo, existía cuando comenzó la gestión.

“Estamos en un proceso de desinflación muy importante, pasamos de una inflación que era del 1,5% diaria cuando llegamos a más o menos el mismo guarismo a nivel mensual”, afirmó durante el evento.

Caputo reconoció que el nivel mensual todavía es alto frente a los parámetros internacionales y sostuvo que la convergencia hacia una inflación internacional requiere tiempo, al tiempo que defendió la continuidad de la política económica oficial.

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“No tenemos ninguna duda de que, si seguimos con esta política, lo vamos a lograr y esto es esencialmente lo que es mejor para toda la sociedad”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.