Perú

Negro amanecer para las agroexportaciones peruanas: crecen apenas 1,9% hasta agosto y cacao, mango y espárragos se desploman

Luego de avanzar más de 20% en años previos. Despachos alcanzan los USD 8.005 millones, pero la caída histórica en la producción de algunos cultivos amenaza ahora con extenderse a cítricos por El Niño

Las lluvias intensas registradas entre marzo y mayo afectaron la floración y la maduración de los cultivos de cacao. REUTERS/Johannes Christo
Las lluvias intensas registradas entre marzo y mayo afectaron la floración y la maduración de los cultivos de cacao. REUTERS/Johannes Christo
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Las agroexportaciones peruanas sumaron USD 8.005 millones entre enero y agosto de 2026, un avance de apenas 1,9% frente al mismo periodo del año pasado, según cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El resultado contrasta con las expansiones de 21% y 20% registradas en los primeros ocho meses de 2025 y 2024, respectivamente, y abre una alerta para un sector expuesto a los efectos de El Niño.

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El crecimiento de 1,9% quedó lejos de los avances de 2024 y 2025

El menor ritmo de crecimiento coincide con un escenario de incertidumbre para productos claves de la canasta exportadora, como arándanos, paltas, uvas, mangos y plátanos.

Estos cultivos, concentrados en buena parte en el norte del país, podrían enfrentar alteraciones por las condiciones climáticas durante los próximos meses.

La evolución mensual muestra un desempeño irregular. Enero creció 8,5%; febrero, 3,1%; marzo, 4,9%; abril, 5,6%; y agosto, 1,5%. En cambio, las exportaciones retrocedieron en mayo, con una caída de 4,8%; junio, con -0,9%; y julio, con -2,8%.

mango - fruta
Los envíos al exterior de frutas sumaron 4.561 millones de dólares impulsados por el aumento en arándanos, paltas y uvas.

Las frutas sostuvieron los envíos, pero otros productos perdieron terreno, informa ADEX

Los despachos agroindustriales alcanzaron USD 7.231 millones, equivalentes al 90,3% del total exportado por el sector. Este rubro avanzó 1,8%, aunque el crecimiento no fue parejo entre las distintas líneas de productos.

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Las frutas fueron el principal sostén de la agroindustria peruana. Sus exportaciones llegaron a USD 4.561 millones, con una expansión de 16,1%. Dentro de ese grupo, las paltas crecieron 8,3%, los arándanos 47,9% y las uvas 17,6%.

La otra cara estuvo en productos que redujeron sus despachos. ADEX reportó menores volúmenes de cacao en grano, mangos, espárragos frescos, cítricos y cacao en polvo. Las legumbres y sus preparaciones registraron una contracción de 9,9%, mientras que las hortalizas y otros vegetales disminuyeron 1,8%.

Estados Unidos, Países Bajos y España concentraron el 57% de las agroexportaciones peruanas. Chile, México, Reino Unido, China, Ecuador, Colombia y Canadá completaron los principales destinos. Entre ellos, España redujo sus compras en 4,2%, China en 8% y Ecuador en 0,5%.

Esparragos
El volumen exportado por la agroindustria sufrió una caída de 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El cacao enfrenta menor producción y precios internacionales a la baja

El cacao figura entre los productos que explican parte de la desaceleración. El presidente del Comité de Café y Cacao de ADEX, José Antonio Mejía, atribuyó la menor producción a la intensidad de las lluvias y la humedad registradas entre marzo y mayo.

Según explicó, esas condiciones afectaron la floración y la maduración del cultivo en varias zonas del país, incluida San Martín, región que concentra cerca del 50% de la producción nacional. A ello se sumó una reducción de los precios internacionales por el aumento de la oferta de Costa de Marfil y Ghana, los principales productores mundiales.

“En nuestro país no se dio el pico de la producción que normalmente es en junio y julio; por el contrario, se observó una caída de entre 15% y 30%”, afirmó Mejía. El dirigente consideró que la tendencia podría extenderse hasta el cierre del año y afectar a productores y empresas de toda la cadena.

ADEX pidió una campaña sanitaria para las plantaciones, con monitoreo de cultivos, poda, control de sombra, manejo de drenajes, retiro de frutos afectados y otras prácticas de manejo integrado.

Café
Las ventas de café peruano alcanzaron 701,74 millones de dólares debido al adelanto de las cosechas atribuido a El Niño.

El café apenas avanzó 0,6% pese a concentrar 9 de cada 10 dólares del agro tradicional

Las exportaciones agrarias tradicionales llegaron a USD 774,5 millones, con un crecimiento de 3,1%. El café representó el 90,7% de ese monto, con ventas por USD 701,74 millones y una variación de 0,6%.

El resultado del café respondió al adelanto de parte de la cosecha asociado a El Niño y a un mayor precio promedio en los mercados externos. Estados Unidos y Alemania concentraron el 44% de los envíos. Las ventas al primer destino aumentaron 16,1%, mientras que las dirigidas al mercado alemán cayeron 30,8%.

El menor avance de la agroexportación coincide con una caída de 2,3% en el volumen exportado por la agroindustria, pese a que los valores enviados al exterior crecieron 1,8%.

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