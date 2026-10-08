Jung Kook de BTS y su paseo por Lima: los Pantanos de Villa, un paradero de mototaxis y el mar entre sus fotos favoritas

El cantante Jung Kook de BTS aparece junto a fotografías de los Pantanos de Villa y un paradero de mototaxis registrados en la ciudad de Lima.

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A horas de subir por primera vez al escenario en la capital peruana, Jung Kook, integrante de BTS, convirtió a Lima en parte de su álbum personal de viaje. El artista compartió en Instagram una secuencia de imágenes tomadas durante sus recorridos por la ciudad, lejos de las luces del concierto y centradas en escenas urbanas, paisajes y momentos cotidianos.

Las fotografías se publicaron el miércoles 7 de octubre, antes de la primera fecha de la agrupación en el Estadio San Marcos. La selección incluyó los Pantanos de Villa, el Morro Solar de Chorrillos, la Costa Verde, comercios ambulantes y sectores cercanos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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El carrusel comenzó con una escena registrada en un restaurante limeño. En la imagen aparece una madre junto a su bebé, en el lugar donde Jung Kook y los demás miembros de BTS probaron comida peruana durante su estadía.

El cantante Jung Kook, integrante del grupo BTS, comparte fotografías de su estancia en Lima a través de una publicación en redes sociales.

Después apareció una postal tomada cerca del mar. El cantante retrató a un hombre que descansaba sobre el césped de la Costa Verde, con el paisaje de la ciudad y el océano como parte de la composición.

La serie también mostró el bus que habría trasladado a BTS desde el avión hasta los vehículos que los esperaban en tierra. Otra fotografía dejó ver parte de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, uno de los primeros puntos de contacto del grupo con la capital.

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Una captura de la red social Instagram exhibe una fotografía en blanco y negro del tráfico vehicular tomada en Lima durante la visita del cantante Jung Kook.

Entre las imágenes que más comentarios generaron estuvo una de los Pantanos de Villa. Jung Kook registró un detalle decorativo del humedal y, en otra toma, una vista abierta del entorno. Más adelante, incluyó una fotografía desde la que se aprecia a distancia el Morro Solar.

Las postales no se limitaron a los atractivos turísticos. Un quiosco ambulante, peatones y tramos de calles cuya ubicación exacta no fue identificada también formaron parte del recorrido visual del artista por Lima.

Ese interés por las escenas comunes llamó la atención de las ARMY, que siguieron cada publicación en redes sociales. La fotografía es una de las aficiones conocidas de Jung Kook, quien suele retratar paisajes, edificios y personas durante sus viajes fuera de Corea del Sur.

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Una publicación en Instagram del cantante Jung Kook difunde una fotografía del humedal Pantanos de Villa tomada durante su estancia en Lima.

Antes de aterrizar en Perú, BTS estuvo en Colombia. Algunas fotografías de ese paso previo también fueron incluidas en la publicación, que reunió los últimos días del grupo antes del inicio de sus presentaciones en territorio peruano.

Jung Kook ya había dado pistas de sus paseos por Chorrillos en una publicación anterior. Una de las imágenes muestra un sector urbano junto a un letrero donde se lee “Asociación José Olaya Balandra Chorrillos”.

En esa misma fotografía aparece una mototaxi, un elemento que no pasó inadvertido entre las seguidoras peruanas. La presencia de vehículos, puestos callejeros y paisajes costeros convirtió a la capital en protagonista de las publicaciones del cantante.

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Una publicación en Instagram de Jung Kook, integrante de BTS, exhibe fotografías en blanco y negro tomadas durante su recorrido por las calles y la costa de Lima.

Las fotos confirmaron que, antes del concierto, los integrantes lograron conocer parte de la ciudad y acercarse a la comida, el mar y los espacios urbanos de Lima. Para las seguidoras, esas imágenes funcionaron como un registro inesperado de la primera visita del grupo al país.

El mensaje de Jung Kook a ARMY en el primer concierto

La conexión con el público continuó durante la primera presentación de BTS en el Estadio San Marcos. En los momentos destinados a las intervenciones de los integrantes, algunos de ellos recurrieron a una intérprete para dirigirse a las asistentes.

Jung Kook expresó su sorpresa por la respuesta del público peruano, sobre todo durante “Arirang”, la canción que comparte nombre con la gira y con el reciente álbum de BTS.

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“Hoy el show estuvo muy divertido y me sorprendí mucho cuando todos cantaron ‘Arirang’. Creo que fue lo que cantaron más fuerte”, dijo el artista, de acuerdo con la traducción en vivo realizada durante el recital.

El grupo de k-pop BTS se presenta sobre un escenario iluminado de rojo en el Estadio San Marcos de Lima ante una multitud de fanáticos. (Paula Diaz)

El comentario provocó una nueva reacción de las ARMY presentes en el recinto. Luego, Jung Kook dejó abierta la posibilidad de que la agrupación vuelva a Sudamérica en otra oportunidad.

“Por eso creo que tenemos que volver”, señaló el cantante ante los gritos de sus seguidoras. La frase fue recibida con una ovación que se extendió por las tribunas del estadio.

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El integrante de BTS recordó que Lima marca el arranque de la etapa sudamericana del tour. “Nos hemos divertido mucho. Estamos en el inicio de este tour sudamericano y vamos a mantener este ánimo y vamos a divertirnos mucho en el resto de los países”, manifestó.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación sobre un escenario iluminado durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

Antes de cerrar su intervención, Jung Kook utilizó expresiones en español. “Lima mucho picante”, dijo entre risas y aplausos, en alusión a su experiencia con la gastronomía peruana.

El cantante se despidió con un mensaje para las asistentes y anticipó el siguiente encuentro. “Los amo. Thank you. Gracias. Hasta mañana”, expresó, en referencia a la segunda fecha de BTS en Lima.

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