Perú

¿Qué distritos de Lima ya llegaron el 100% del conteo de actas, según la ONPE?

Estas tres jurisdicciones ya procesaron la totalidad de sus actas municipales, sin documentos pendientes ni envíos al Jurado Electoral Especial

Santa María del Mar, San Bartolo y Punta Negra alcanzaron el total de documentos contabilizados tras los comicios del domingo 4 de octubre
Santa María del Mar, San Bartolo y Punta Negra alcanzaron el total de documentos contabilizados tras los comicios del domingo 4 de octubre| Foto: ONPE
Guardar

Solo tres distritos ya registran el 100% de actas contabilizadas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de acuerdo con la información de la página oficial de la ONPE. En estos casos no quedan actas pendientes ni documentos por enviar al Jurado Electoral Especial (JEE), por lo que ya se cuenta con autoridades virtuales.

Los distritos son Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, los cuales sus autoridades sería proclamadas el próximo mes de noviembre.

PUBLICIDAD

Resultados en Lima: tres distritos ya tienen todas sus actas contabilizadas Lead: Los reportes
Resultados en Lima: tres distritos ya tienen todas sus actas contabilizadas Lead: Los reportes| ONPE

Santa María del Mar

El primer distrito con resultados completos es Santa María del Mar, donde se contabilizaron las seis actas de sufragio. La actualización corresponde a las 11:40:23 del 8 de octubre de 2026. El registro señala que no existen actas pendientes ni observadas para su envío al JEE.

En ese distrito, el Partido Popular Cristiano (PPC) obtuvo el 54,792% de los votos registrados, con Jorge Patricio Vásquez Nemi como candidato a la alcaldía. Avanza País - Partido de Integración Social, que postuló a Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, alcanzó el 31,555%. La tercera candidatura correspondió a Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo, de Alianza para el Progreso.

PUBLICIDAD

Resultados en Lima: tres distritos ya tienen todas sus actas contabilizadas Lead: Los reportes| ONPE
Resultados en Lima: tres distritos ya tienen todas sus actas contabilizadas Lead: Los reportes| ONPE

San Bartolo

Este distrito también alcanzó el 100% de actas contabilizadas en la elección municipal, según la actualización registrada el 8 de octubre de 2026 a las 12:05:35. Se procesó las 24 actas instaladas y no mantiene documentos pendientes ni actas para envío al JEE.

El Partido Democrático Somos Perú encabezó el conteo con el 38,549% de los votos registrados. La agrupación obtuvo una diferencia de 11,165 puntos porcentuales sobre Alianza para el Progreso, que figura en el segundo lugar con el 27,384%.

En la tercera ubicación aparece Podemos Perú, con el 13,223% de los votos contabilizados. Más atrás se ubicó el Partido Popular Cristiano (PPC), que alcanzó el 10,432%, según el reporte electoral.

Renovación Popular cerró la relación de las cinco agrupaciones con resultados consignados con el 10,412%. La diferencia entre el PPC y Renovación Popular fue de apenas 0,020 puntos porcentuales, de acuerdo con las cifras del conteo final de actas en San Bartolo.

Punta Negra

Punta Negra completó el procesamiento de sus actas para la elección municipal distrital. El reporte actualizado el 8 de octubre de 2026 a las 12:10:30 indica que se contabilizaron las 25 actas instaladas.

Resultados en Lima: tres distritos ya tienen todas sus actas contabilizadas Lead: Los reportes| ONPE
Resultados en Lima: tres distritos ya tienen todas sus actas contabilizadas Lead: Los reportes| ONPE

Perú Moderno lideró el conteo con el 26,435% de los votos registrados. Su candidato es José Rubén Delgado Heredia.

El segundo lugar fue para el Partido Frente de la Esperanza 2021, que alcanzó el 24,458%. La diferencia entre ambas agrupaciones fue de 1,977 puntos porcentuales. La lista para la alcaldía fue encabezada por Miguel Ángel Saman Ballarta

Acción Popular se ubicó en la tercera posición, con el 15,203% de los votos contabilizados. Le siguió Renovación Popular, que obtuvo el 13,702%, mientras que Progresemos registró el 13,151%.

En los últimos lugares del resultado consignado figuran el Partido Democrático Somos Perú, con el 4,694%, y el Partido Aprista Peruano, con el 1,976%. El procesamiento completo de actas deja pendiente la proclamación oficial de las autoridades electas por los organismos electorales.

Temas Relacionados

ONPELima Metropolitanaperu-noticiasSanta María del MarSan BartoloPunta Negra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Mañana, viernes 9 de octubre, será día no laborable en el Perú? Lo último que se sabe de acuerdo a la norma

Tras el feriado nacional por el Combate de Angamos, los empleados de los sectores público y privado se preguntan si el gobierno decretó un puente festivo oficial

¿Mañana, viernes 9 de octubre, será día no laborable en el Perú? Lo último que se sabe de acuerdo a la norma

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 8 de octubre de 2026

La actividad sísmica registrada en Ica y Junín no dejó daños reportados en la información disponible. Recomendaciones para preparar una mochila de emergencia y actuar durante una evacuación

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 8 de octubre de 2026

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El equipo dirigido por Martín Escudero debutó con una victoria ante su clásico rival, Chile, y buscará asegurar su clasificación a la siguiente fase frente a la ‘vinotinto’. Conoce cómo sintonizar este encuentro

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados ONPE en Ica 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Con el 98,110% de los registros computados, el postulante de Somos Perú aventaja a Alonso Navarro por más de 65.000 adhesiones, aunque la declaración formal corresponde al Jurado Nacional de Elecciones al término del proceso

Resultados ONPE en Ica 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Se reveló el contundente motivo por el que se retrasó la salida de Héctor Cúper de Universitario: “La decisión ya estaba tomada”

El veterano entrenador, con vasta experiencia en el fútbol europeo, se fue sin pena ni gloria de un cuadro ‘crema’ que tiene entre ceja y ceja el tetracampeonato nacional

Se reveló el contundente motivo por el que se retrasó la salida de Héctor Cúper de Universitario: “La decisión ya estaba tomada”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta en Tumbes: estos candidatos disputarán la gobernación, según resultados ONPE

Segunda vuelta en Tumbes: estos candidatos disputarán la gobernación, según resultados ONPE

Resultados ONPE en Ica 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Resultados ONPE en Loreto 2026: quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

PJ autoriza viaje de Juan José Santiváñez a España pese a tener impedimento de salida del país

Resultados ONPE en Piura 2026: quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina mantiene distancia de Mario Irivarren y reacciona ante un posible regreso a Esto es Guerra

Onelia Molina mantiene distancia de Mario Irivarren y reacciona ante un posible regreso a Esto es Guerra

Army day por BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones marcarán este 8, 9 y 10 de octubre

BTS en Lima: los memes y ocurrencias de las fanáticas ARMY que no consiguieron entrada para San Marcos

Carlos Cacho revela detalles de la pollada a favor de Andrés Hurtado tras quedarse sin dinero en prisión: costará 100 soles

Jin de BTS sorprende a ARMY en pleno concierto y habla en español: “Lo estudié por ustedes y el ceviche es delicioso”

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Se reveló el contundente motivo por el que se retrasó la salida de Héctor Cúper de Universitario: “La decisión ya estaba tomada”

Noche de las Pumas 2026: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de Universitario vóley

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026