¿Qué distritos de Lima ya llegaron el 100% del conteo de actas, según la ONPE?

Santa María del Mar, San Bartolo y Punta Negra alcanzaron el total de documentos contabilizados tras los comicios del domingo 4 de octubre| Foto: ONPE

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Solo tres distritos ya registran el 100% de actas contabilizadas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de acuerdo con la información de la página oficial de la ONPE. En estos casos no quedan actas pendientes ni documentos por enviar al Jurado Electoral Especial (JEE), por lo que ya se cuenta con autoridades virtuales.

Los distritos son Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, los cuales sus autoridades sería proclamadas el próximo mes de noviembre.

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Resultados en Lima: tres distritos ya tienen todas sus actas contabilizadas Lead: Los reportes| ONPE

Santa María del Mar

El primer distrito con resultados completos es Santa María del Mar, donde se contabilizaron las seis actas de sufragio. La actualización corresponde a las 11:40:23 del 8 de octubre de 2026. El registro señala que no existen actas pendientes ni observadas para su envío al JEE.

En ese distrito, el Partido Popular Cristiano (PPC) obtuvo el 54,792% de los votos registrados, con Jorge Patricio Vásquez Nemi como candidato a la alcaldía. Avanza País - Partido de Integración Social, que postuló a Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, alcanzó el 31,555%. La tercera candidatura correspondió a Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo, de Alianza para el Progreso.

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San Bartolo

Este distrito también alcanzó el 100% de actas contabilizadas en la elección municipal, según la actualización registrada el 8 de octubre de 2026 a las 12:05:35. Se procesó las 24 actas instaladas y no mantiene documentos pendientes ni actas para envío al JEE.

El Partido Democrático Somos Perú encabezó el conteo con el 38,549% de los votos registrados. La agrupación obtuvo una diferencia de 11,165 puntos porcentuales sobre Alianza para el Progreso, que figura en el segundo lugar con el 27,384%.

En la tercera ubicación aparece Podemos Perú, con el 13,223% de los votos contabilizados. Más atrás se ubicó el Partido Popular Cristiano (PPC), que alcanzó el 10,432%, según el reporte electoral.

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Renovación Popular cerró la relación de las cinco agrupaciones con resultados consignados con el 10,412%. La diferencia entre el PPC y Renovación Popular fue de apenas 0,020 puntos porcentuales, de acuerdo con las cifras del conteo final de actas en San Bartolo.

Punta Negra

Punta Negra completó el procesamiento de sus actas para la elección municipal distrital. El reporte actualizado el 8 de octubre de 2026 a las 12:10:30 indica que se contabilizaron las 25 actas instaladas.

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Perú Moderno lideró el conteo con el 26,435% de los votos registrados. Su candidato es José Rubén Delgado Heredia.

El segundo lugar fue para el Partido Frente de la Esperanza 2021, que alcanzó el 24,458%. La diferencia entre ambas agrupaciones fue de 1,977 puntos porcentuales. La lista para la alcaldía fue encabezada por Miguel Ángel Saman Ballarta

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Acción Popular se ubicó en la tercera posición, con el 15,203% de los votos contabilizados. Le siguió Renovación Popular, que obtuvo el 13,702%, mientras que Progresemos registró el 13,151%.

En los últimos lugares del resultado consignado figuran el Partido Democrático Somos Perú, con el 4,694%, y el Partido Aprista Peruano, con el 1,976%. El procesamiento completo de actas deja pendiente la proclamación oficial de las autoridades electas por los organismos electorales.