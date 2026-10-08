Condenan a Víctor Hugo Rivera a 4 años de prisión por caso de trabajador edil que cuidaba a su mascota “Flechita”

Exalcalde de Arequipa pierde el cargo tras emplear personal municipal para el cuidado de su mascota “Flechita”.

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El Poder Judicial condenó al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, por la contratación irregular de un trabajador edil que terminó al cuidado de su mascota, conocida como “Flechita”. El juez José Málaga Pérez, del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, lo decidió así en un adelanto de fallo.

De acuerdo con la nota de prensa de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Rivera y su exgerente municipal José Augusto Arce Paredes, intervinieron en la contratación de un servidor destinado formalmente al servicio de seguridad de la Gerencia Municipal, quien habría sido utilizado en realidad para labores de cuidado de la mascota de la exautoridad edil. Por este hecho, el magistrado los condenó como autores del delito de negociación incompatible.

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El juez impuso a ambos sentenciados 4 años de pena privativa de la libertad, con carácter efectivo, sanción que fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. A esta pena se sumó la inhabilitación para ejercer función pública, cargo o comisión, incluso aquellos provenientes de elección popular, así como la incapacidad para obtener mandato, cargo o empleo de carácter público, por un período de cinco años.

La sentencia también fijó el pago de 1780 días-multa para ambos condenados. A Rivera Chávez le corresponde abonar 11.050 soles, mientras que Arce Paredes deberá pagar 5.250 soles. El Juzgado estableció además una reparación civil de 10 mil soles, monto que ambos sentenciados deberán cancelar de manera solidaria a favor de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

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Víctor Hugo Rivera, alcalde de Arequipa, se encuentra en el centro de los cuestionamientos por presuntamente usar recursos del estado para su beneficio propio. (El Búho/Captura Exitosa)

“Flechita” ya le había costado el cargo de alcalde

El caso que originó la condena no es ajeno al historial reciente de Víctor Hugo Rivera. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo había vacado como alcalde de Arequipa por los mismos hechos vinculados al cuidado de su mascota. Mediante la Resolución N.° 0805-2026-JNE, el Pleno del organismo electoral declaró fundado un recurso de apelación y revocó el Acuerdo de Concejo que en abril de 2025 había rechazado la solicitud de vacancia.

El JNE determinó que Rivera Chávez incurrió en la causal de restricciones de contratación, prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, al consentir que Herbert Hernán Jaime Arenas Román, contratado mediante órdenes de servicio para labores de seguridad y vigilancia, cuidara reiteradamente a su mascota “Flechita” durante su jornada laboral. Videos grabados el 11 de abril, el 15 de mayo y el 16 de mayo de 2023 mostraron a Arenas paseando al animal dentro del plazo de su contrato con la comuna.

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Como consecuencia de la resolución, el JNE dejó sin efecto la credencial de Víctor Hugo Rivera y convocó a Ruccy Judith Oscco Polar, primera regidora hábil de su propia lista electoral, para asumir la alcaldía hasta completar el periodo de gobierno municipal 2023-2026. La decisión contó con el voto en minoría del magistrado Gunther Gonzales Barrón, quien consideró insuficiente la prueba audiovisual para acreditar que el propósito dominante de la contratación fuera el beneficio personal del entonces alcalde de Arequipa.