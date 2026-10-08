Eddie Fleischman arremetió contra Mano Menezes tras bajar el nivel de los próximos rivales de Perú: “Mediocridad pura”

Eddie Fleischman arremetió contra Mano Menezes tras bajar el nivel de los próximos rivales de Perú.

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La derrota ante Colombia en Miami ahondó las críticas hacia la selección peruana y el DT Mano Menezes, en medio de un futuro incierto. El combinado patrio afrontará las Eliminatorias 2030 desde setiembre del próximo año, pero la reciente gira en Norteamérica dejó más cuestionamientos que señales de recuperación.

El periodista Eddie Fleischman rechazó la intención del entrenador de buscar en la fecha FIFA de noviembre amistosos frente a rivales de menor jerarquía para elevar la confianza del plantel. Su postura apuntó contra la planificación deportiva, el trabajo del comando técnico y la conducción de la FPF.

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“Mediocridad pura. Desde que llegó ni un solo microciclo para ir armando sociedades, evaluar y conocer de cerca jugadores, sus fortalezas, y debilidades”, escribió en primera instancia en su cuenta de Twitter.

El comunicador también puso en discusión la ausencia de viajes del entrenador al extranjero para visitar a los jugadores peruanos, algo que hicieron los anteriores seleccionadores. “Ninguna visita a los jugadores que militan fuera para verlos in situ entrenar y jugar, ningún esfuerzo por profundizar su labor. Pura improvisación fomentada desde la dirección deportiva”, precisó.

El entrenador de la selección peruana comparte sus conclusiones tras la gira por Norteamérica que acabó con tres derrotas y un empate. (Video: Movistar Deportes)

Fleischman señaló que el problema no se limita a la elección de amistosos. También objetó la forma en que se plantea la competencia frente a selecciones que juegan en ciudades de altura. “Y la salida fácil que llaman ‘estrategia’: intentar disminuir a los rivales en la altitud antes que realmente intentar construir algo”, comentó.

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El mensaje también incluyó un cuestionamiento a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano y Jean Ferrari. El periodista pidió terminar con los discursos que, a su juicio, encubren la situación del fútbol peruano. “Basta de cuentos, mecidas y falsos amaneceres”, expresó Fleischman. A la vez, acusó a sectores vinculados a la actividad de burlarse de los hinchas y de promover un “chantaje informativo” para evitar cuestionamientos.

El comunicador sostuvo que no comparte una actitud complaciente frente a las decisiones de Menezes ni ante la dirigencia. “No todos somos serviles a la cultura ‘yapechongo’”, redactó antes de dirigir otra frase al entrenador brasileño. “No Mano. Para mediocridad tenemos bastante con nuestro fútbol ‘pantufla’”, añadió.

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El tuit de Eddie Fleischman contra Mano Menezes y la directiva de la FPF.

Eddie Fleischman sobre los explosivos comentarios de Erick Noriega

Las reacciones también alcanzaron a Erick Noriega, quien afirmó que solo quienes entienden bien el fútbol pueden reconocer el trabajo que se realiza dentro de la selección peruana. Eddie Fleischman respondió con dureza y vinculó esas palabras con las dificultades que, según él, enfrentan los jugadores para hablar con libertad, dejando entrever el caso de Renato Tapia.

“¿Les jode ser vistos como la selección que son?”, preguntó el periodista. Su mensaje cuestionó que los futbolistas no expresen abiertamente que resulta difícil competir bajo las condiciones actuales de la FPF.

El comunicador se mostró fastidiado que el ‘Samurai’, quien fue uno de los pocos puntos rescatables de la ‘blanquirroja’ en la gira norteamericana, no tenga la opción de cuestionar la gestión en Videna, algo que podría jugarle en contra. “Lo que jode es que los futbolistas, sabiendo la precariedad en la que deben desarrollarse -Noriega para su suerte, creció en Japón-, no sean capaces de decir que no se puede competir con el caos de la FPF porque el que habla es desconvocado”, concluyó.

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La discusión abrió otra vez el debate sobre el margen que tienen los jugadores para evaluar la situación del fútbol peruano. Las declaraciones de Noriega fueron interpretadas por Fleischman como una defensa interna del proceso que no responde a los resultados ni a las dudas instaladas tras la caída en Miami.

El tuit de Eddie Fleischman sobre los comentarios de Erick Noriega.