Perú

Keiko Fujimori increpa al Congreso por facultades: “¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias?”

En un aparente mensaje al Senado, la presidenta invocó a dejar de lado las “rencillas políticas” y que “prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”

Cobertura oficial del discurso brindado en el Callao con motivo de la conmemoración del aniversario de la Marina de Guerra del Perú y la conmemoración del combate de Angamos. Durante la actividad, realizada ante personal naval e integrantes de las fuerzas armadas, se rindió homenaje a la figura del almirante Miguel Grau Seminario y se abordó la importancia de la institución en la historia y desarrollo del país.
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La presidenta Keiko Fujimori increpó al Congreso luego de que la Cámara de Diputados aprobara 20 de las 66 facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, limitadas únicamente a seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?”, dijo la mandataria durante la ceremonia por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos

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Fujimori aseguró que “el compromiso de Miguel Grau por el Perú es nuestro mejor ejemplo y debe llevarnos a una reflexión real y profunda”. “Nosotros no vivimos como Grau una guerra externa que nos obligue ir a un campo de batalla. Pero hay otra guerra que está matando a los peruanos”, indicó.

La presidenta dirigió su intervención a “quienes tienen la responsabilidad de darle al Perú facultades fundamentales para derrotar a la delincuencia”: “¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo? Confío sinceramente que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”.

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Keiko Fujimori durante la ceremonia por el Combate de Angamos.
Keiko Fujimori durante la ceremonia por el Combate de Angamos.

Facultades recortadas

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por decreto durante 90 días en 20 submaterias de seguridad ciudadana y del fenómeno de El Niño. La votación se extendió por más de 12 horas, incluyó dos rechazos previos del mismo texto y concluyó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.

El Gobierno había solicitado a finales de agosto 66 medidas distribuidas en ocho materias, entre ellas simplificación administrativa, reforma del Estado, empleo y vivienda. Los diputados excluyeron del dictamen final la clasificación de organizaciones criminales como terrorismo y la ampliación de las coberturas de legítima defensa, y redujeron el plazo solicitado de 120 a 90 días.

Entre las facultades aprobadas en materia de seguridad figuran modificaciones al control migratorio y los procesos de nacionalización, el fortalecimiento de la geolocalización de dispositivos móviles, el bloqueo de líneas usadas con fines ilícitos, una reforma del sistema penitenciario que contempla la cesión de cuarteles de las Fuerzas Armadas para su uso como centros de reclusión y cambios en el régimen de responsabilidad penal de adolescentes. El texto pasó al Senado, que debe debatirlo en comisiones y en el pleno antes de su eventual ratificación.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso para anunciar la creación de un equipo de élite contra el crimen, integrado por policías y militares, en una base militar de Lima, Perú, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso para anunciar la creación de un equipo de élite contra el crimen, integrado por policías y militares, en una base militar de Lima, Perú, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

El comando unificado

El 7 de octubre, horas después de la aprobación de las facultades, Fujimori presentó en el Cuartel General del Ejército la creación de un comando unificado que integrará a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para dirigir operaciones contra el crimen organizado. La estructura cuenta con 1.350 efectivos: 500 del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas.

Durante el acto, Fujimori declaró: “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”.

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