Perú

Agroexportaciones peruanas alcanzarían los USD 15.000 millones al cierre de 2026

El ministro Marco Vinelli destacó el desempeño del sector y señaló que frutas, hortalizas y otros productos peruanos continúan ganando espacio en más de 130 destinos internacionales

Durante Expoalimentaria 2026, el titular del Midagri destacó que el sector mantiene su capacidad de abastecimiento y aprovecha la demanda internacional.
Durante Expoalimentaria 2026, el titular del Midagri destacó que el sector mantiene su capacidad de abastecimiento y aprovecha la demanda internacional. Foto: Andina
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Las ventas de productos agropecuarios peruanos al exterior alcanzarían los USD 15.000 millones al finalizar 2026, de acuerdo con una proyección presentada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. El resultado estaría sostenido principalmente por el desempeño de las frutas y hortalizas en los mercados internacionales.

Durante la inauguración de Expoalimentaria 2026, el titular del Midagri resaltó que el sector mantiene su capacidad para abastecer el mercado nacional y, al mismo tiempo, aprovechar la demanda internacional. Actualmente, la oferta peruana llega a más de 130 destinos, entre ellos Estados Unidos y países de Europa y Asia.

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Exportaciones acumulan USD 6.840 millones hasta julio

“Este año las agroexportaciones se situarían alrededor de los USD 15.000 millones. El agro peruano sigue conquistando mercados con frutas, hortalizas, granos y otros productos que demuestran la competitividad de nuestros productores”, sostuvo el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

De acuerdo con cifras del Midagri, entre enero y julio las agroexportaciones sumaron USD 6.840 millones, monto que significó un incremento de 2,5% respecto del mismo periodo de 2025. Entre los productos que conforman esta oferta se encuentran arándanos, paltas, uvas, mangos, café, cacao y quinua.

La oferta agroexportadora peruana tiene presencia en más de 130 mercados, incluidos destinos de Estados Unidos, Europa y Asia
La oferta agroexportadora peruana tiene presencia en más de 130 mercados, incluidos destinos de Estados Unidos, Europa y Asia. Foto: Andina

Vinelli indicó que uno de los objetivos del sector es ampliar las oportunidades comerciales para los pequeños productores. Para ello, se plantea fortalecer aspectos como el acceso al agua, la asistencia técnica, el financiamiento, la tecnología y la mecanización agraria.

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“El compromiso es seguir abriendo mercados para nuestros pequeños agricultores y generar las condiciones que les permitan producir más, ser competitivos y mejorar sus ingresos”, subrayó.

Mercados mayoristas reciben hasta 8.000 toneladas diarias

El ministro también informó que los principales mercados mayoristas de Lima mantienen un abastecimiento considerado normal. Estos centros reciben diariamente entre 7.000 y 8.000 toneladas de productos, principalmente frutas, verduras y otros alimentos destinados al consumo.

En ese contexto, Vinelli destacó el papel de los pequeños productores y de la agricultura familiar dentro de la actividad agraria nacional. Señaló que estos deben contar con mayores posibilidades de vinculación con los mercados para fortalecer sus actividades y mejorar los ingresos de sus familias.

El ministro señaló además que los principales mercados mayoristas de Lima registran un abastecimiento normal
El ministro señaló además que los principales mercados mayoristas de Lima registran un abastecimiento normal. Foto: ComexPerú

Doce organizaciones participarán en Expoalimentaria

Como parte de Expoalimentaria 2026, el Midagri contempla la participación de 12 organizaciones de productores provenientes de Puno, Tacna, Apurímac, el Vraem y otras zonas del país. Las agrupaciones intervendrán en la rueda de negocios de la feria, con el objetivo de establecer contactos comerciales.

La selección y promoción estuvo a cargo de Agroideas, Agromercado y la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Midagri. Su participación busca facilitar que los pequeños productores accedan a nuevos canales de comercialización y encuentren potenciales compradores para sus productos.

La oferta incluye menestras, café, piña, quinua, cacao, chocolate, mango, maracuyá, hongos comestibles y palta, además de otros productos y derivados con posibilidades comerciales.

Expoalimentaria 2026 es organizada por la Asociación de Exportadores (Adex), con el apoyo de PromPerú, y se desarrolla del 23 al 25 de setiembre en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima. La feria reúne a empresas, productores, compradores y especialistas de los sectores de alimentos, bebidas, maquinaria, servicios, envases, insumos, tecnología e innovación.

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