Caso Liceo Naval: Poder Judicial realiza mañana audiencia de esclarecimiento y cita a testigos

La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La audiencia de esclarecimiento por la presunta agresión sexual contra un escolar del Liceo Naval Almirante Guise buscará este viernes resolver las contradicciones detectadas entre los testimonios de los adolescentes investigados y establecer la participación de otras personas que estuvieron en el vehículo donde se produjo el abuso.

Según el nuevo abogado de la víctima, Juan Peña, la diligencia incluirá las declaraciones de adultos que viajaban en el vehículo, la directora del colegio, el padre del menor y alumnos apartados de la investigación. El juzgado también analizará lo ocurrido después del trayecto: ocho alumnos fueron registrados en un chifa de San Borja cerca de una hora después de la presunta agresión.

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Peña señaló que la víctima y otros coinvestigados identificaron a tres personas con implicación directa en los hechos. La investigación aún debe determinar quiénes sujetaron los tobillos del escolar para impedir que se resistiera.

El vehículo en el que habría ocurrido la agresión y el elemento presuntamente utilizado ya fueron devueltos a sus propietarios luego de las pericias. El abogado afirmó que la imputación se apoya en el relato del menor y en el certificado médico legal, que describe las lesiones y la posible existencia de un objeto contundente.

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

Diferencias entre las declaraciones policiales y las de Fiscalía

Seis adolescentes cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como “Maranguita”, desde la quincena de septiembre. La audiencia no se centrará en sus declaraciones, sino en los testimonios de las personas que acompañaron o tuvieron contacto con los estudiantes durante y después del retorno a la institución tras un campeonato deportivo.

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Al referirse a las versiones recogidas durante la investigación, Peña indicó que existen diferencias entre los relatos iniciales y los posteriores: “La declaración policial de todos los menores conlleva a indicaciones directas en algunos casos y en otros indirectas. Ya en una segunda declaración en Fiscalía, sus declaraciones son un poco más herméticas, no son muy claras”.

El abogado sostuvo que las preguntas del juzgado buscarán despejar los aspectos que no fueron respondidos en las declaraciones anteriores. “Se busca que esos puntos que quedaron grises se aclaren en la audiencia, con preguntas directas sobre lo que han dejado de contestar”, afirmó Peña.

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El chifa de San Borja y los testimonios sobre los responsables

Juan Peña reveló que la audiencia incorporará los hechos posteriores a la presunta agresión, incluida la reunión de alumnos en un chifa de San Borja. La consecuencia central de esa revisión es que los testimonios podrían definir la intervención de quienes aún no han sido identificados por la víctima.

Un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise permanece en un restaurante de San Borja tras la agresión contra un compañero. (Captura video: Panorama)

Al explicar por qué se convocó a testigos que no están recluidos, el abogado señaló que el expediente contiene información incompleta sobre lo ocurrido fuera de la cúster. “Estas declaraciones van a ser importantes para saber qué se conversó en el chifa, porque dentro de esa conversación seguramente hay sindicación de quién fue el autor o quién agarró los pies y las muñecas de mi patrocinado”, dijo.

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Cuatro alumnos que fueron apartados de la investigación declararán como testigos. Peña consideró que sus versiones pueden ayudar a determinar qué ocurrió entre los asistentes luego del traslado escolar.

El juzgado no ordenó una reconstrucción de los hechos. Sobre esa decisión, el abogado manifestó: “Llegar a una reconstrucción de estos hechos sería una revictimización de mi patrocinado, pero con la versión de todos los testigos se llegaría al esclarecimiento puntual”.

Peña precisó que la parte civil no solicita una pena para los adolescentes investigados, ya que esa decisión corresponde al Ministerio Público. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades y formular el requerimiento penal según el avance del caso.

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