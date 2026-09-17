Palta Hass peruana se consolida como motor de la agroexportación con más de 505 mil toneladas enviadas al exterior

El crecimiento de los envíos va de la mano con la incorporación de más agricultores y las gestiones para ingresar a nuevos mercados de Asia y Oceanía. Foto: Andina

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La palta Hass peruana mantiene una trayectoria ascendente en el comercio internacional. Al cierre del primer semestre de 2026, los despachos al exterior sumaron 505.377 toneladas, cifra que supera en 6,1% el volumen registrado durante el mismo periodo del año pasado, cuando se exportaron 476.440 toneladas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), destacó que este avance contribuye a sostener al Perú como el segundo exportador mundial de palta. La expansión también está acompañada por la incorporación de nuevos productores y la búsqueda de mayores oportunidades comerciales en Asia y Oceanía.

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Más mercados para la palta peruana

Durante los últimos seis años, el trabajo conjunto entre Senasa, productores y empresas del sector permitió ampliar la presencia de la palta nacional en destinos internacionales. Entre los mercados que fueron habilitados para recibir el producto peruano figuran Corea del Sur, Tailandia, Colombia, México, Malasia y Filipinas.

En la actualidad, el Perú dispone de 70 mercados abiertos para la palta Hass. El Senasa, además, realiza gestiones para concretar el acceso a Vietnam, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia, con la expectativa de ampliar las alternativas comerciales para los exportadores peruanos.

En los últimos seis años, el trabajo entre Senasa, productores y empresas amplió los destinos internacionales de la palta peruana. Foto: AgroPerú Informa

Pequeños productores se incorporan a la cadena

La expansión hacia nuevos destinos también abre posibilidades para los pequeños productores, especialmente aquellos ubicados en zonas andinas. La incorporación progresiva de estos agricultores a las cadenas de exportación puede ampliar su participación en el comercio internacional y generar nuevas oportunidades para la agricultura familiar.

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Productores de Ayacucho, Lima provincias, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Áncash ya forman parte de este proceso de integración a la cadena agroexportadora. El crecimiento del cultivo hacia zonas de la sierra permite, además, ampliar el ámbito productivo de la palta peruana.

Control fitosanitario sostiene los envíos

El crecimiento de las exportaciones está vinculado con el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias establecidas por los países compradores. De acuerdo con el Senasa, los agricultores han mantenido esfuerzos para mejorar sus prácticas de producción y atender las condiciones requeridas para acceder a los mercados internacionales.

La entidad cumple funciones de vigilancia y certificación fitosanitaria, además de atender los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias de los países de destino. Este trabajo permite respaldar las condiciones sanitarias exigidas para el ingreso de la fruta peruana a otros mercados.

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La apertura de nuevos mercados genera oportunidades para los pequeños productores, sobre todo de las zonas andinas. Foto: Maifud

“La incorporación de pequeños productores al comercio internacional no solo fortalece la economía rural, sino que también evidencia el impacto positivo del trabajo articulado entre el Estado y los agricultores”, destacó Vilma Gutarra, titular del Senasa.

Europa y Estados Unidos concentran parte de los envíos

Durante la campaña 2025, el denominado “oro verde peruano” registró 771.2016 toneladas exportadas. El 63% de esos despachos tuvo como destino tres mercados: Países Bajos, España y Estados Unidos, lo que refleja el peso de Europa y Norteamérica dentro del comercio exterior de este producto.

Europa se mantiene como la principal zona de destino de la palta peruana, mientras que Estados Unidos representa un mercado estratégico para ampliar y diversificar las ventas internacionales. En Sudamérica, Chile también mantiene una participación relevante como destino de los envíos nacionales.

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La producción se concentra principalmente en La Libertad, Lima, Lambayeque, Ica y Áncash. Paralelamente, el cultivo se ha extendido en los últimos años hacia regiones de la sierra como Cusco, Ayacucho y Huancavelica, incorporando nuevos espacios productivos a la cadena de la palta Hass peruana.