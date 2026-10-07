Resultados ONPE en San Juan de Miraflores 2026, quién ganó las elecciones y quién es el virtual alcalde

Flash electoral para la alcaldía de San Juan de Miraflores 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

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Con el 92,287% de actas contabilizadas, el Partido Frente de la Esperanza 2021 lidera la contienda por la alcaldía de San Juan de Miraflores con el 20,722% de los votos válidos, en una definición que se decide por márgenes mínimos entre los tres primeros lugares, según el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizado al 7 de octubre a la 1:50 p. m. El candidato de esa agrupación, Edgar Wuillington Mejia Rodriguez, encabeza de forma parcial el escrutinio en un distrito donde 20 listas compitieron por el sillón municipal del período 2027-2030.

El reporte de la ONPE contabiliza un total de 1.115 actas electorales en el distrito, de las cuales 1.029 ya fueron procesadas de manera definitiva y 86 permanecen en trámite de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión. El porcentaje de actas pendientes de ingreso al sistema se mantiene en 0%, lo que confirma que la totalidad del material electoral ya ingresó a los centros de cómputo distritales.

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Edgar Wuillington Mejía Rodríguez presenta su candidatura por el Partido Frente de la Esperanza 2021. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

¿Quién ganó las elecciones en San Juan de Miraflores?

La definición del ganador se mantiene abierta debido a la estrechez de los resultados entre los tres candidatos que encabezan el conteo. Mejia Rodriguez, representante del Frente de la Esperanza 2021, aventaja por apenas 0,474 puntos porcentuales a Luis Dante Mendieta Flores, de Alianza para el Progreso (APP), y por 0,545 puntos a Mabel Karina Leandro Melgarejo, de Renovación Popular.

Esa diferencia mínima, dentro del margen que aún pueden modificar las actas en trámite hacia el JEE, impide proyectar con certeza al ganador de la contienda. El resultado final dependerá del procesamiento del 7,713% de actas que todavía deben remitirse a ese organismo para su revisión antes de integrarse al cómputo consolidado.

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Resultados ONPE en San Juan de Miraflores 2026

El tablero de posiciones reportado por la ONPE ubica a cuatro agrupaciones en los primeros lugares de la votación distrital. El Frente de la Esperanza 2021 encabeza con el 20,722%, seguido por Alianza para el Progreso con el 20,248% y Renovación Popular Perú con el 20,177%. En cuarto lugar se ubica el Partido Democrático Somos Perú, con el 10,710% de los votos.

Los resultados a boca de urna marcarán las primeras tendencias de la elección por la Alcaldía Metropolitana de Lima, a la espera del avance del conteo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dieciséis agrupaciones restantes, entre las que figuran Fuerza Popular, Podemos Perú, Partido Morado, Acción Popular, Visión Perú, Perú Primero, Ahora Nación, el Partido Popular Cristiano y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP), se repartieron el porcentaje remanente sin alcanzar cifras que les permitieran disputar los primeros cuatro puestos del escrutinio.

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¿Quién lidera la votación en San Juan de Miraflores?

Mejia Rodriguez sostiene el primer lugar desde los cortes iniciales publicados por la ONPE, aunque sin la holgura suficiente para descartar una variación en el orden final. La disputa por la alcaldía se concentra en un bloque de tres candidatos separados por menos de un punto porcentual entre sí.

El escenario contrasta con distritos donde un candidato se distancia con claridad del resto desde las primeras actas procesadas. En San Juan de Miraflores, el resultado permanece sujeto a la incorporación de las últimas actas observadas, un factor que puede modificar el orden entre el primer y el tercer lugar.

Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

En términos porcentuales, el Frente de la Esperanza 2021 acumula el 20,722% de los votos válidos, equivalente al primer lugar del escrutinio distrital. Alianza para el Progreso, con Mendieta Flores como candidato, se ubica en segundo lugar con el 20,248%, mientras que Renovación Popular, con Leandro Melgarejo a la cabeza, registra el 20,177% en el tercer puesto.

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Somos Perú, con Eloy Chavez Hernandez como candidato, obtuvo el 10,710% de los votos, una cifra que lo ubica en el cuarto lugar, a casi diez puntos porcentuales del bloque que lidera la contienda. El resto de los dieciséis postulantes no superó de manera individual ese porcentaje en el corte reportado por la ONPE.

Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué partido político ganó en San Juan de Miraflores?

El resultado parcial no permite determinar con certeza qué agrupación se impondrá en el distrito, dado el margen estrecho que separa al Frente de la Esperanza 2021 de Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Las tres fuerzas mantienen opciones reales de alzarse con la alcaldía una vez culminado el procesamiento total de actas.

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La paridad entre las tres primeras agrupaciones distingue a San Juan de Miraflores de otros distritos limeños donde el escrutinio ya mostró tendencias más definidas. El desenlace dependerá en gran medida de la distribución del voto en las 86 actas que aún deben pasar por la revisión del JEE.

Tras el cierre de la jornada electoral, los integrantes revisan firmas, contrastan cédulas, califican los sufragios y registran las cifras antes de entregar los documentos a la ONPE| Foto: ONPE

Resultados de las elecciones municipales por candidato

Entre los perfiles de los principales candidatos, Mejia Rodriguez declara estudios de licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y experiencia previa como técnico en el Ministerio de Defensa y asistente en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Su hoja de vida registra una renuncia a Renovación Popular en 2017.

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Mendieta Flores, segundo en el conteo parcial, es abogado y licenciado en Administración, con experiencia como experto legal en procesos administrativos de la propia Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores entre 2024 y 2026. Leandro Melgarejo, tercera en la tabla, se desempeñó como subgerenta de Educación, Deporte, Juventud y Recreación en la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 2024 y 2026. Chavez Hernandez, cuarto lugar, ejerció como alcalde de Villa María del Triunfo entre 2019 y 2022, y nuevamente desde 2023 hasta 2026.

Un elector ubica su mesa de sufragio en la lista impresa de la ONPE para las Elecciones Generales 2026 en Miraflores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas actas han sido procesadas y contabilizadas?

El reporte de la ONPE actualizado al 7 de octubre precisa que, del total de 1.115 actas correspondientes al distrito, 1.029 ya fueron contabilizadas de manera definitiva. Las 86 actas restantes se encuentran en proceso de envío al JEE, instancia encargada de resolver las observaciones antes de su incorporación al cómputo final.

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El avance del 92,287% del escrutinio coloca a San Juan de Miraflores en una etapa avanzada del conteo, aunque el margen mínimo entre los tres primeros candidatos mantiene en suspenso la definición del resultado hasta que se complete el procesamiento de la totalidad de las actas.

Un elector deposita su cédula de votación en una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso comicial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la ONPE?

Los resultados detallados por distrito pueden consultarse en el portal web oficial de la ONPE, donde el organismo actualiza de manera periódica el porcentaje de actas contabilizadas, para envío al JEE y pendientes. La plataforma permite revisar el desglose de votos por candidato y por partido político en cada circunscripción electoral del país.

El sistema de consulta también muestra el resultado de la elección municipal provincial junto al distrital, lo que facilita comparar el comportamiento del voto en los distintos niveles de gobierno local. La ONPE recomienda verificar la hora de la última actualización antes de considerar definitivos los datos exhibidos.

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Un mapa de los distritos de Lima Metropolitana presenta los resultados oficiales de la ONPE para las elecciones de alcaldías de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

El cómputo distrital se aproxima a su etapa final, aunque la estrechez de la votación entre los tres primeros candidatos podría demandar un procesamiento más detallado de las actas observadas. La ONPE no fijó una fecha exacta de cierre para el escrutinio en San Juan de Miraflores.

La proclamación oficial del alcalde electo corresponde al JEE, una vez resueltas las impugnaciones que puedan presentarse y concluido el escrutinio de la totalidad de actas. En distritos con resultados ajustados, ese proceso suele extenderse más tiempo que en circunscripciones con tendencias claramente definidas.

Miembros de mesa realizan el recuento de votos junto a un mapa que señala los distritos de Lima Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién será el próximo alcalde de San Juan de Miraflores?

El próximo alcalde de San Juan de Miraflores para el período 2027-2030 permanece indefinido mientras continúa el procesamiento de las actas pendientes de envío al JEE. El margen de menos de un punto porcentual entre el Frente de la Esperanza 2021, Alianza para el Progreso y Renovación Popular impide anticipar un ganador con los datos disponibles hasta el momento.

El resultado final del distrito dependerá de la revisión de las 86 actas observadas, un proceso que el JEE deberá completar antes de la proclamación oficial. Hasta entonces, los tres candidatos que lideran el escrutinio mantienen opciones de acceder a la alcaldía.

¿Cuándo asumirá el nuevo alcalde?

El alcalde electo de San Juan de Miraflores asumirá funciones el 1 de enero de 2027, fecha en que inicia el nuevo período municipal 2027-2030 en todos los distritos del país. La transición entre la gestión saliente y la entrante se desarrolla durante los meses posteriores a la proclamación oficial de resultados por parte del JEE.

El candidato que resulte ganador tras la resolución del escrutinio ajustado deberá iniciar el proceso de transferencia de gestión con la administración municipal vigente, un trámite que en distritos con resultados estrechos suele coincidir con la etapa final de revisión de actas e impugnaciones ante el organismo electoral.