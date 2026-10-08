Eliane Karp afirma que Alejandro Toledo “está muy grave” y reitera pedido de indulto a Keiko Fujimori “antes que sea tarde”

Alejandro Toledo y Eliane Karp

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Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, aseguró que su esposo atraviesa un estado de salud “muy grave” y reiteró el pedido de indulto humanitario ante la presidenta Keiko Fujimori.

“Estoy acá para reportar que mi esposo está muy grave, que ya es el momento de tomarlo en serio, que está de acuerdo para afrontar en su casa las supuestas acusaciones que pesan sobre él, pero que tiene que cuidar su problema cardíaco”, declaró Karp en una entrevista con RPP Noticias.

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Como se recuerda, Toledo, de 81 años, cumple dos condenas en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate: una de 20 años y seis meses por el caso Odebrecht y otra de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva. Karp describió un cuadro clínico que combina un cáncer por el cual el exmandatario fue operado en Estados Unidos, un problema cardíaco y un deterioro neurológico de aparición reciente.

Karp expresó su preocupación por la integridad física de su esposo. “Yo temo mucho y de forma muy real y seria por la vida de ser amado, el único ser amado que me queda aquí en la Tierra ahora”, sostuvo, y agregó que teme que el sistema judicial actúe con intención. “Porque es obvio que es una persecución política, porque hay una ley que existe, que ha sido firmada, votada por el Congreso y la presidenta de aquel momento, y no quieren respetar las leyes que el mismo Congreso está produciendo y firmando. ¿Cómo vamos a explicar esto?”, dijo en referencia a la Ley que permite que mayores de 80 años cumplan sus penas bajo comparecencia con restricciones o prisión domiciliaria.

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Eliane Karp dio entrevista desde Israel.

Consultada sobre el deterioro cognitivo que, según dijo, se sumó recientemente al cuadro de salud de su esposo, la exprimera dama afirmó estos problemas cognitivos están relacionados “con su memoria, con su memoria corta, y con la lógica con la cual logra tener los argumentos que expresa. Todo eso está siendo afectado por una gran depresión. Está viviendo aislado. A veces ni le dejan ver a nadie durante toda la semana”.

La esposa de Toledo sostuvo que el penal carece de la infraestructura necesaria para atender un cuadro de esta complejidad. “Es una combinación de fenómenos muy complejos, porque lo siento mucho decir eso, pero no está la expertise, la especialidad y las máquinas necesarias para cuidar todo esto. Se necesitan médicos muy especializados, cada uno en su especialidad”, explicó.

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Según su relato, el único control médico regular a cargo del expresidente corre por cuenta de un profesional sin especialización, autorizado por la dirección del penal Barbadillo. “Yo tengo entendido que da el permiso es el director del penal Barbadillo y que algún médico está circulando por la cárcel. Pero no es especializado. Según los reportes de mi esposo, solo da para escuchar los latidos de su corazón y mide su presión arterial”, detalló.

Eliane Karp fue la primera dama durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Reitera pedido de indulto

Eliane Karp volvió a pedir de forma directa a la presidenta Keiko Fujimori que conceda el indulto presidencial a su esposo. “Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta Keiko Fujimori, que por favor le dé el indulto presidencial a mi esposo antes de que sea demasiado tarde. Renuevo mi pedido por el bien de la familia”, declaró.

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