Perú

BTS en Lima: fanáticas ARMY sorprendieron a la boy band surcoreana coreando todas sus canciones en su primer concierto

Luego de seis meses de espera, las seguidoras de BTS disfrutaron una noche llena de emociones y música

Una pantalla gigante proyecta a varios espectadores que levantan objetos luminosos y teléfonos móviles durante un espectáculo nocturno
Un grupo de fanáticos de BTS sostiene bastones de luz y teléfonos durante un concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)
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El primer concierto de BTS en Lima tuvo como protagonista a un público que acompañó cada tema desde el inicio. Las ARMY corearon el repertorio completo durante más de dos horas de show en el Estadio San Marcos, donde la agrupación surcoreana abrió el 7 de octubre una serie de tres presentaciones en Perú.

Desde las primeras horas del día, cientos de seguidoras llegaron a los alrededores del recinto para ocupar su lugar en las filas. Algunas asistieron con prendas inspiradas en los discos de BTS, mientras que otras eligieron polos, accesorios y carteles relacionados con sus integrantes favoritos.

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La previa también mostró la diversidad de la comunidad que sigue a BTS en Perú. Varias asistentes viajaron desde distintas regiones del país y llevaron atuendos que combinaron referencias locales con elementos vinculados a la agrupación coreana.

Un vistazo a la increíble energía y pasión de los fans de BTS en Perú. Las pantallas del estadio capturan los gritos, la emoción y los creativos carteles de ARMY dedicados a sus ídolos.

Entre los detalles que más se repitieron estuvieron los mensajes dirigidos a los siete artistas. Hubo carteles escritos en coreano, español e inglés, además de imágenes elaboradas con inteligencia artificial que recreaban a los integrantes en situaciones vinculadas con la cultura peruana.

El público pidió respeto durante la jornada y buscó que la fecha sirviera como una muestra de la presencia de las ARMY peruanas. La expectativa se hizo visible tanto en las largas horas de espera como en la reacción de las tribunas cuando se apagaron las luces del estadio.

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Una multitud de asistentes a un concierto sostiene barras luminosas, teléfonos celulares y peluches mientras viste chullos peruanos
Seguidores del grupo surcoreano BTS celebran durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima con gorros tradicionales y barras de luz. (Paula Diaz)

BTS inició el concierto con “Hooligan”, uno de los temas que las asistentes más esperaban escuchar. No hubo una introducción extensa: la canción sonó de inmediato y el público respondió con un coro que se mantuvo durante toda la presentación.

Las voces de las fanáticas se escucharon desde el campo hasta las zonas más alejadas de las tribunas del Estadio San Marcos. Cada estrofa tuvo respuesta del público y no hubo silencios entre una canción y otra. Para muchas asistentes, se trató de una noche esperada durante años.

Una pantalla gigante de concierto muestra a varias personas sonrientes que sostienen objetos luminosos y llevan un gorro temático
Seguidoras del grupo de K-pop BTS celebran con varas de luz proyectadas en una pantalla gigante durante un concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

Otro de los momentos que concentró la atención fue la sincronización de las ARMY Bomb, los lightsticks oficiales del fandom. Las luces se encendieron al mismo tiempo y se adaptaron a la dinámica del espectáculo, con cambios de colores que acompañaron las canciones.

Muchas de las seguidoras habían comprado el artículo original con la expectativa de utilizarlo por primera vez en un concierto de BTS. El efecto visual cubrió el recinto y se sumó a las luces de la puesta en escena.

Estadio de noche repleto de personas con luces de colores, con un escenario central y una pantalla gigante que proyecta a un cantante
El grupo surcoreano BTS ofrece una presentación en el Estadio de San Marcos en Lima ante miles de asistentes que iluminan el recinto con luces de colores. (Paula Diaz)

Las cámaras también enfocaron al público en distintos tramos de la noche. En las pantallas aparecieron asistentes con banderas, carteles y prendas alusivas a Perú, mientras otras cantaban, bailaban o mostraban fotografías de sus integrantes favoritos.

Revive la emoción de un concierto de BTS en Perú, donde la cámara del estadio captura la alegría y pasión de los fans. Miles de luces y gritos se unen para celebrar a su grupo favorito.

El momento en que hablaron español y deslumbraron a ARMY

Luego de la primera canción, Jung Kook tomó el micrófono para dirigirse al público. El artista saludó en español y destacó que era la primera vez de la agrupación en la capital peruana.

Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”, dijo el cantante antes de retomar el repertorio con sus compañeros.

Los mensajes en español se alternaron con las interpretaciones musicales y marcaron varios de los pasajes más celebrados de la primera fecha de BTS en Lima. Los integrantes aprovecharon las pausas para agradecer la recepción de sus seguidoras peruanas.

Un vistazo a la increíble atmósfera de un concierto de BTS en Perú. Mira cómo el estadio se ilumina con las Army Bombs y la emoción de los fans se proyecta en la pantalla gigante con mensajes llenos de amor y humor.

Jimin se refirió a la espera de las fanáticas para ver a la agrupación en el país. “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”, expresó ante los gritos de las asistentes.

El cierre del concierto dejó otro momento que se difundió entre el público. Taehyung contó que llegó recientemente a Perú y habló sobre una de las comidas que probó durante su estadía en la capital.

“Hoy llegué a Perú y comí ceviche”, comentó el cantante. Luego elogió a las ARMY de Perú: “Las ARMY de Perú tienen una energía increíble”.

Revive el inolvidable momento del primer concierto de BTS en Perú, donde V (Taehyung) y Jungkook sorprendieron al ARMY hablando español, usando la jerga '¿Qué fue causa?' y declarando que 'Perú es clave'.

Taehyung preguntó si las fanáticas volverían a recibirlos de esa manera en una próxima visita. Tras escuchar una respuesta afirmativa desde todos los sectores del estadio, resumió su reacción con una frase que provocó nuevas ovaciones: “Perú es clave”.

BTS continuará su paso por Lima con dos fechas más en el Estadio San Marcos, donde las ARMY esperan repetir la respuesta que marcó el inicio de la serie de conciertos.

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