Perú

BTS en fotos: así fue el espectacular primer concierto en San Marcos donde ARMY coreó todas sus canciones

La noche del 7 de octubre se dio la primera fecha de uno de los conciertos más esperados en nuestro país. Las fanáticas de BTS dejaron todo en el Estadio San Marcos

Un escenario circular iluminado de rojo con artistas en el centro, rodeado por tribunas llenas de público con luces rojas encendidas
El grupo de k-pop BTS se presenta sobre un escenario iluminado de rojo en el Estadio San Marcos de Lima ante una multitud de fanáticos. (Paula Diaz)
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La noche del 7 de octubre, BTS ofreció su primer concierto en Perú ante un Estadio San Marcos lleno. La agrupación surcoreana abrió su serie de tres fechas en Lima con un repertorio de cerca de tres horas, mensajes en español y un público que acompañó cada canción desde las tribunas y el campo.

“Hooligan” abrió el primer encuentro de BTS con Lima

A las 20:00, los siete integrantes aparecieron en el escenario para iniciar una noche que las seguidoras peruanas esperaron durante años. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook recorrieron una larga pasarela instalada en el recinto, lo que permitió que las asistentes de distintos sectores los vieran de cerca desde los primeros minutos.

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Escenario de concierto nocturno con una gran pantalla LED y miles de espectadores con luces azules y verdes en las gradas
El grupo musical BTS realiza una presentación en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de asistentes. (Paula Diaz)

La apertura llegó con “Hooligan”, canción incluida en ARIRANG, el álbum que BTS publicó en 2026. El tema marcó el primer contacto musical entre el grupo y el público peruano, que respondió con gritos y el coro colectivo de las letras.

Las ARMY Bombs iluminaron el estadio en tonos púrpura, rojo y azul de acuerdo con cada momento del espectáculo. Desde las graderías hasta las zonas cercanas al escenario, las fanáticas sostuvieron sus luces durante una presentación que convirtió al recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en un espacio dominado por los colores del fandom.

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Una pantalla gigante muestra a un cantante en un escenario iluminado frente a una multitud que sostiene luces violetas en la oscuridad
El grupo de k-pop BTS ofrece un concierto en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de seguidores. (Paula Diaz)

Jung Kook, Jimin y V hablaron en español ante las fanáticas

Luego de la primera canción, Jung Kook tomó el micrófono para saludar a las asistentes. “Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”, dijo el cantante, antes de continuar con el repertorio junto a sus compañeros.

BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.
BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.

Los mensajes de los artistas se alternaron con las canciones y dieron lugar a varios de los momentos más comentados de la fecha inaugural. Jimin recordó la larga espera del público peruano: “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”.

Jin, por su parte, consultó si el ARMY estaba listo. La respuesta llegó de inmediato desde todos los sectores del estadio. j-hope también se dirigió a las asistentes y aseguró que confiaba en ellas para la noche.

Uno de los saludos que generó mayor reacción fue el de V, quien empleó una expresión local. “Hola, causas, yo soy V. Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?”, expresó. La frase fue recibida entre aplausos, gritos y celulares en alto.

Vista nocturna de un estadio multitudinario iluminado por luces rojas de los asistentes ante un escenario con pantallas
Miles de fanáticos asisten al concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio San Marcos en Lima. (Paula Diaz)

“Home” y “Wings” fueron las canciones sorpresa de la primera fecha

El repertorio de BTS combinó canciones de ARIRANG con temas de distintas etapas de su carrera. Como parte de la dinámica de la gira, que reserva espacio para variaciones entre fechas y momentos de interacción con el público local, el grupo presentó dos canciones sorpresa en Lima.

“Home” y “Wings” fueron las elegidas para el primer concierto en el Estadio San Marcos. La aparición de ambos temas provocó una reacción inmediata entre las asistentes, que corearon las letras y siguieron cada tramo de la presentación con sus lightsticks encendidos.

Integrantes de un grupo musical cantan sobre un escenario circular iluminado de azul ante un público a oscuras con pequeñas luces
Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación sobre un escenario iluminado durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

La estructura del show también incluyó recorridos por la pasarela, pausas para hablar con el público y una escenografía que permitió que los integrantes se desplazaran por distintas zonas. Ese formato mantuvo a BTS cerca de las asistentes ubicadas fuera del campo principal y dio lugar a videos que se difundieron durante la noche en redes sociales.

Integrantes de un grupo musical actúan en un escenario circular con humo, frente a una multitud con luces verdes encendidas en un estadio
El grupo musical BTS realiza una presentación sobre una plataforma circular iluminada ante sus seguidores en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

Trajes alusivos al Perú y largas horas de espera

Desde temprano, miles de fanáticas llegaron a los exteriores de San Marcos para formar filas y esperar la apertura de puertas. Algunas lucieron prendas inspiradas en elementos peruanos y accesorios vinculados con BTS, en una jornada que reunió a seguidoras de distintas edades.

Una multitud de asistentes a un concierto sostiene barras luminosas, teléfonos celulares y peluches mientras viste chullos peruanos
Seguidores del grupo surcoreano BTS celebran durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima con gorros tradicionales y barras de luz. (Paula Diaz)

Dentro del estadio, el cansancio de las horas previas quedó relegado cuando el grupo apareció por primera vez. El público coreó las canciones, respondió a los saludos en español y acompañó el show con una energía constante.

Una pantalla gigante proyecta a varios espectadores que levantan objetos luminosos y teléfonos móviles durante un espectáculo nocturno
Un grupo de fanáticos de BTS sostiene bastones de luz y teléfonos durante un concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

La primera fecha confirmó que la llegada de BTS a Lima se vivió como una celebración propia en el Estadio San Marcos. El grupo volverá a presentarse el 9 y el 10 de octubre, en las otras dos fechas programadas de su gira ARIRANG en Perú.

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