Papa León XIV vuelve a Cusco, la ciudad que prepara una recepción entre fe, quechua y tradición

El Arzobispo de Cusco, Mons. Richard Alarcón, detalla los preparativos espirituales y pastorales de la ciudad para la visita del Papa. Conozca los dos momentos principales del encuentro en Sacsayhuamán con la Mamacha Belén y en la Plaza de Armas con el Señor de los Temblores. Video: ATV Noticias

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Un nuevo capítulo del documental del Arzobispado de Lima describe los preparativos de la Iglesia de Cusco ante la anunciada visita del papa León XIV, prevista para el 15 de noviembre.

La ciudad imperial presenciará por segunda vez la visita de un papa. La primera ocurrió hace 41 años, cuando san Juan Pablo II llegó a Cusco. En esta oportunidad, la agenda prevista incluye un encuentro mariano en el parque arqueológico de Sacsayhuamán y una actividad en la Plaza de Armas.

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El arzobispo de Cusco, monseñor Richard Alarcón, señaló que la arquidiócesis trabaja en dos frentes: la coordinación logística con las autoridades y una preparación pastoral en las parroquias, colegios y comunidades de la región.

Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)

La visita contempla actividades en Sacsayhuamán y la Plaza de Armas

De acuerdo con el portavoz institucional Juan José Dioses, el primer acto se realizará en Sacsayhuamán, donde León XIV participará en un encuentro mariano con miles de fieles. El momento central será la entrega de una rosa dorada a la Virgen de Belén, conocida entre los cusqueños como la Mamacha Belén y considerada patrona de la ciudad.

Alarcón explicó que la actividad buscará abordar la piedad popular mariana y su vínculo con el compromiso religioso de los fieles. La imagen de la Virgen de Belén, según el documental, fue coronada canónicamente el 8 de diciembre de 1933 como Reina de la Ciudad del Cusco por un delegado papal.

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Después, el pontífice se trasladaría a la Plaza de Armas, donde están convocados sacerdotes, religiosas, seminaristas, personas con discapacidad y fieles. El programa incluye el rezo del Ángelus, un mensaje dirigido a integrantes de la Iglesia y la bendición papal.

Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.

El presbítero Julio Velazco, director ejecutivo mencionado en la producción, indicó que en la Plaza de Armas estará presente la imagen del Señor de los Temblores, patrón jurado de Cusco. Según explicó, la Santa Sede le entregaría un sudario como obsequio.

Iglesia cusqueña organiza jornadas de oración y catequesis

La preparación para la visita incluye campañas de oración durante septiembre y octubre, según afirmó el arzobispo de Cusco. En las parroquias se programaron horas santas los jueves y actividades de catequesis para explicar la función del papa dentro de la Iglesia católica.

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Alarcón sostuvo que el objetivo no se limita a la presencia física del pontífice. “No solamente de ver al papa, sino de escucharlo. Ese es nuestro objetivo”, señaló. También indicó que las escuelas abrieron espacios para trabajar con estudiantes y docentes de religión antes de la visita.

Cusco se prepara para una visita papal que busca dejar un mensaje más allá de la ceremonia| Arzobispado de Lima

El documental expone que la arquidiócesis cuenta con 85 parroquias distribuidas entre sectores urbanos, zonas periféricas, comunidades campesinas y áreas altoamazónicas. El arzobispo afirmó que buena parte de la población católica local tiene al quechua como lengua materna, por lo que las actividades pastorales priorizan los mensajes en ese idioma.

Mientras tanto, los sacerdotes, catequistas y misioneros desarrollan tareas de evangelización en quechua en las zonas más alejadas de la jurisdicción eclesiástica.

Cada rincón cusqueño vibra con la fe que trae el Señor de los Temblores. El aroma del incienso, los cánticos corales y el eco de las campanas se mezclan con sabores y símbolos del mundo andino (Andina)

Testimonios recuerdan el paso de León XIV por Cusco en 2021

León XIV visitó Cusco en el 2021 cuando aún era obispo y tenía responsabilidades en la Conferencia Episcopal Peruana.

Alarcón relató que coincidió con él en reuniones de trabajo vinculadas a la actualización de estatutos. Lo definió como una persona “muy sencilla”, “serena” y con capacidad para conducir debates sin alterarse.

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El presbítero Julio Velazco recordó que el entonces obispo participó en actividades previas a la ordenación de un obispo auxiliar en Cusco, en plena pandemia de COVID-19. Según su testimonio, León XIV fue coconsagrante en una ceremonia que tuvo restricciones por las medidas sanitarias vigentes.

Igor Martín Llamocca, sacristán de la Basílica Catedral de Cusco, también evocó una conversación con el actual pontífice en la sacristía del templo. Dijo que el entonces obispo expresó interés por la labor evangelizadora en las zonas andinas y por conocer comunidades de la sierra sur del Perú.

La devoción al Señor de los Temblores y a la Mamacha Belén

Asimismo, habrá dos principales devociones que acompañarán las actividades previstas: la Virgen de Belén y el Señor de los Temblores. Luis Felipe Murillo, integrante de la Comisión de Reliquias del Señor de los Temblores, recordó que la imagen salió en procesión el 31 de marzo de 1650, tras un terremoto que afectó a la ciudad.

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Según la tradición, el Cristo era conocido entonces como Cristo de la Buena Muerte. Con el paso del tiempo recibió el nombre de Señor de los Temblores y se consolidó como una de las figuras de mayor veneración en Cusco.

Murillo consideró que el sudario anunciado para la imagen tiene un significado especial para los devotos. También sostuvo que los fieles esperan que el mensaje del papa aborde la necesidad de paz ante los problemas de inseguridad que afectan al país.

“Vamos a tener presidiendo la sagrada imagen del patrón jurado, el Señor de los Temblores, a quien el santo padre le va a dar como obsequio un sudario, que es propiamente un regalo que va a hacer la Santa Sede a nuestro santo protector”, reveló.

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