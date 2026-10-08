Perú

Papa León XIV vuelve a Cusco, la ciudad que prepara una recepción entre fe, quechua y tradición

La Iglesia local organizó oraciones, catequesis y actividades en dos espacios centrales de la ciudad, donde se prevé la participación de fieles, sacerdotes, religiosas y comunidades quechuahablantes

El Arzobispo de Cusco, Mons. Richard Alarcón, detalla los preparativos espirituales y pastorales de la ciudad para la visita del Papa. Conozca los dos momentos principales del encuentro en Sacsayhuamán con la Mamacha Belén y en la Plaza de Armas con el Señor de los Temblores. Video: ATV Noticias
Guardar

Un nuevo capítulo del documental del Arzobispado de Lima describe los preparativos de la Iglesia de Cusco ante la anunciada visita del papa León XIV, prevista para el 15 de noviembre.

La ciudad imperial presenciará por segunda vez la visita de un papa. La primera ocurrió hace 41 años, cuando san Juan Pablo II llegó a Cusco. En esta oportunidad, la agenda prevista incluye un encuentro mariano en el parque arqueológico de Sacsayhuamán y una actividad en la Plaza de Armas.

PUBLICIDAD

El arzobispo de Cusco, monseñor Richard Alarcón, señaló que la arquidiócesis trabaja en dos frentes: la coordinación logística con las autoridades y una preparación pastoral en las parroquias, colegios y comunidades de la región.

Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)
Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)

La visita contempla actividades en Sacsayhuamán y la Plaza de Armas

De acuerdo con el portavoz institucional Juan José Dioses, el primer acto se realizará en Sacsayhuamán, donde León XIV participará en un encuentro mariano con miles de fieles. El momento central será la entrega de una rosa dorada a la Virgen de Belén, conocida entre los cusqueños como la Mamacha Belén y considerada patrona de la ciudad.

Alarcón explicó que la actividad buscará abordar la piedad popular mariana y su vínculo con el compromiso religioso de los fieles. La imagen de la Virgen de Belén, según el documental, fue coronada canónicamente el 8 de diciembre de 1933 como Reina de la Ciudad del Cusco por un delegado papal.

PUBLICIDAD

Después, el pontífice se trasladaría a la Plaza de Armas, donde están convocados sacerdotes, religiosas, seminaristas, personas con discapacidad y fieles. El programa incluye el rezo del Ángelus, un mensaje dirigido a integrantes de la Iglesia y la bendición papal.

Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.
Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.

El presbítero Julio Velazco, director ejecutivo mencionado en la producción, indicó que en la Plaza de Armas estará presente la imagen del Señor de los Temblores, patrón jurado de Cusco. Según explicó, la Santa Sede le entregaría un sudario como obsequio.

Iglesia cusqueña organiza jornadas de oración y catequesis

La preparación para la visita incluye campañas de oración durante septiembre y octubre, según afirmó el arzobispo de Cusco. En las parroquias se programaron horas santas los jueves y actividades de catequesis para explicar la función del papa dentro de la Iglesia católica.

Alarcón sostuvo que el objetivo no se limita a la presencia física del pontífice. “No solamente de ver al papa, sino de escucharlo. Ese es nuestro objetivo”, señaló. También indicó que las escuelas abrieron espacios para trabajar con estudiantes y docentes de religión antes de la visita.

Cusco se prepara para una visita papal que busca dejar un mensaje más allá de la ceremonia| Arzobispado de Lima
Cusco se prepara para una visita papal que busca dejar un mensaje más allá de la ceremonia| Arzobispado de Lima

El documental expone que la arquidiócesis cuenta con 85 parroquias distribuidas entre sectores urbanos, zonas periféricas, comunidades campesinas y áreas altoamazónicas. El arzobispo afirmó que buena parte de la población católica local tiene al quechua como lengua materna, por lo que las actividades pastorales priorizan los mensajes en ese idioma.

Mientras tanto, los sacerdotes, catequistas y misioneros desarrollan tareas de evangelización en quechua en las zonas más alejadas de la jurisdicción eclesiástica.

Semana Santa - Ayacucho - Huancavelica - Cusco - Andahuaylas - Cajamarca - Perú - historias - 16 abril
Cada rincón cusqueño vibra con la fe que trae el Señor de los Temblores. El aroma del incienso, los cánticos corales y el eco de las campanas se mezclan con sabores y símbolos del mundo andino (Andina)

Testimonios recuerdan el paso de León XIV por Cusco en 2021

León XIV visitó Cusco en el 2021 cuando aún era obispo y tenía responsabilidades en la Conferencia Episcopal Peruana.

Alarcón relató que coincidió con él en reuniones de trabajo vinculadas a la actualización de estatutos. Lo definió como una persona “muy sencilla”, “serena” y con capacidad para conducir debates sin alterarse.

El presbítero Julio Velazco recordó que el entonces obispo participó en actividades previas a la ordenación de un obispo auxiliar en Cusco, en plena pandemia de COVID-19. Según su testimonio, León XIV fue coconsagrante en una ceremonia que tuvo restricciones por las medidas sanitarias vigentes.

Igor Martín Llamocca, sacristán de la Basílica Catedral de Cusco, también evocó una conversación con el actual pontífice en la sacristía del templo. Dijo que el entonces obispo expresó interés por la labor evangelizadora en las zonas andinas y por conocer comunidades de la sierra sur del Perú.

La devoción al Señor de los Temblores y a la Mamacha Belén

Asimismo, habrá dos principales devociones que acompañarán las actividades previstas: la Virgen de Belén y el Señor de los Temblores. Luis Felipe Murillo, integrante de la Comisión de Reliquias del Señor de los Temblores, recordó que la imagen salió en procesión el 31 de marzo de 1650, tras un terremoto que afectó a la ciudad.

Según la tradición, el Cristo era conocido entonces como Cristo de la Buena Muerte. Con el paso del tiempo recibió el nombre de Señor de los Temblores y se consolidó como una de las figuras de mayor veneración en Cusco.

Murillo consideró que el sudario anunciado para la imagen tiene un significado especial para los devotos. También sostuvo que los fieles esperan que el mensaje del papa aborde la necesidad de paz ante los problemas de inseguridad que afectan al país.

“Vamos a tener presidiendo la sagrada imagen del patrón jurado, el Señor de los Temblores, a quien el santo padre le va a dar como obsequio un sudario, que es propiamente un regalo que va a hacer la Santa Sede a nuestro santo protector”, reveló.

Temas Relacionados

CuscoLeón XIVPapa León XIVArzobispado de Limaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Condenan a Víctor Hugo Rivera a 4 años de prisión por caso de trabajador edil que cuidaba a su mascota “Flechita”

La sentencia contra el exalcalde de Arequipa era de pena efectiva, pero fue convertida en servicio comunitario. Se trata del mismo caso por el que el JNE lo vacó del cargo

Condenan a Víctor Hugo Rivera a 4 años de prisión por caso de trabajador edil que cuidaba a su mascota “Flechita”

Jay Wheeler confirma su regreso a Lima con un concierto en Costa 21: fecha y venta de entradas

El cantante puertorriqueño se presentará en nuestro país con un repertorio que incluirá “La Curiosidad”, “Pacto”, “Por Tu Culpa” y temas de su nuevo álbum

Jay Wheeler confirma su regreso a Lima con un concierto en Costa 21: fecha y venta de entradas

Keiko Fujimori increpa al Congreso por facultades: “¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias?”

En un aparente mensaje al Senado, la presidenta invocó a dejar de lado las “rencillas políticas” y que “prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”

Keiko Fujimori increpa al Congreso por facultades: “¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias?”

BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana en Lima?

La boy band tendrá este tipo de recibimiento por primera vez en Latinoamérica. Conoce todos los detalles

BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana en Lima?

Cámara de diputados archiva 47 autógrafas del Congreso anterior por tener iniciativa de gasto público

Luego de la nueva interpretación del Tribunal Constitucional, que se dio a poco antes del inicio del nuevo gobierno, el Congreso bicameral actúa con respecto a la prohibición de iniciativa de gasto público

Cámara de diputados archiva 47 autógrafas del Congreso anterior por tener iniciativa de gasto público
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenan a Víctor Hugo Rivera a 4 años de prisión por caso de trabajador edil que cuidaba a su mascota “Flechita”

Condenan a Víctor Hugo Rivera a 4 años de prisión por caso de trabajador edil que cuidaba a su mascota “Flechita”

Keiko Fujimori increpa al Congreso por facultades: “¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias?”

Eliane Karp afirma que Alejandro Toledo “está muy grave” y reitera pedido de indulto a Keiko Fujimori “antes que sea tarde”

Resultados ONPE en San Juan de Miraflores 2026, quién ganó las elecciones y quién es el virtual alcalde

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana en Lima?

BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana en Lima?

BTS impresionado con el cariño de las ARMY desde su llegada a Perú y Jungkook hace emocionante promesa: “Tenemos que volver”

El pasado artístico de Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena: integró Candela con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

Jung Kook de BTS y su paseo por Lima: los Pantanos de Villa, un paradero de mototaxis y el mar entre sus fotos favoritas

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

DEPORTES

Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar: ¿quién será el DT en el reinicio del Torneo Clausura 2026?

Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar: ¿quién será el DT en el reinicio del Torneo Clausura 2026?

Eddie Fleischman arremetió contra Mano Menezes tras bajar el nivel de los próximos rivales de Perú: “Mediocridad pura”

Kiara Montes habla de la derrota de Regatas ante Alianza Lima en su presentación: “Ellas tenían una ventaja”

Yanlis Féliz confiesa que acordó con Meegan Hart para fichar por San Martín tras dejar Alianza Lima

Ricardo Gareca revela la amenaza que les hizo a los jugadores peruanos para mejorar la selección: “Tenían que triunfar en el extranjero”