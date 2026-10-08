Perú

DNI electrónico gratis para este viernes 09 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Ciudadanos podrán modificar el domicilio registrado en su DNI electrónico presentando un recibo de luz o agua

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Vecinos podrán renovar su DNI electrónico por caducidad o deterioro durante la jornada gratuita - Créditos: Andina.
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La Municipalidad de Puente Piedra anunció que este viernes 9 de octubre realizará una campaña gratuita para facilitar diversos trámites relacionados con el DNI electrónico. La jornada contará con 50 cupos y estará dirigida a los vecinos que necesiten renovar su documento por caducidad o deterioro, actualizar la fotografía registrada o modificar el domicilio consignado en su identificación.

La actividad permitirá a los ciudadanos acceder sin costo a procedimientos destinados a mantener vigente la información personal registrada. La convocatoria también contempla la atención de niñas, niños y adolescentes, quienes deberán presentarse junto con su madre o padre, de acuerdo con las condiciones establecidas para la jornada.

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Entre las gestiones disponibles se encuentra la renovación por caducidad, dirigida a quienes tengan un documento cuya vigencia haya terminado. También podrán realizar este procedimiento las personas cuyo ejemplar presente deterioro. De esta manera, podrán solicitar un nuevo documento mediante la alternativa habilitada durante la campaña.

Otra opción estará relacionada con la actualización de la fotografía. Este trámite permitirá reemplazar la imagen que figura en el registro de identidad. Asimismo, los ciudadanos que hayan cambiado de dirección tendrán la posibilidad de modificar el domicilio consignado, procedimiento que incluye una nueva toma fotográfica.

Campaña permitirá actualizar la fotografía del DNI electrónico sin costo para los ciudadanos beneficiarios - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.
Campaña permitirá actualizar la fotografía del DNI electrónico sin costo para los ciudadanos beneficiarios - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Qué trámites se podrán realizar?

  • Renovación por caducidad o deterioro del DNI: permite solicitar el reemplazo del documento cuando perdió vigencia o presenta daños.
  • Actualización de foto: posibilita renovar la imagen registrada en el documento de identidad.
  • Cambio de domicilio: permite modificar la dirección consignada e incluye la toma de una nueva fotografía.

Para acceder a cualquiera de estas alternativas, los interesados deberán acudir con la documentación solicitada. Los requisitos establecidos buscan acreditar la identidad del solicitante y, cuando corresponda, sustentar la información que será incorporada al registro.

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¿Cuáles son los requisitos?

  • Partida de nacimiento o DNI: se deberá presentar alguno de estos documentos para acreditar la identidad, según corresponda al procedimiento.
  • Niña, niño o adolescente acompañado de su madre o padre con su DNI: los menores deberán acudir junto con uno de sus progenitores, quien tendrá que llevar su respectivo documento.
  • Recibo de luz o agua: este comprobante será utilizado para sustentar el domicilio que se desea registrar durante la gestión.
  • Carné de Conadis o certificado de discapacidad: las personas con discapacidad podrán acreditar esta condición mediante alguno de estos documentos.

En el caso de los menores de edad, el acompañamiento de uno de los padres será indispensable para realizar la gestión. El adulto responsable deberá portar su identificación, además de los documentos correspondientes al niño, niña o adolescente que requiera efectuar el procedimiento.

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Puente Piedra realizará campaña gratuita de DNI electrónico este viernes 9 de octubre con 50 cupos disponibles - Créditos: Andina.

Los ciudadanos que soliciten una modificación de domicilio deberán considerar especialmente la presentación de un recibo de luz o agua. Este documento permitirá sustentar la dirección que se busca incorporar en el registro, mientras que la toma fotográfica estará incluida en el procedimiento señalado por los organizadores.

La actualización de los datos de identificación permite contar con información vigente en los registros correspondientes. Además de la dirección, la fotografía constituye uno de los elementos que facilitan la identificación del titular, por lo que mantener ambos datos actualizados resulta importante para quienes requieren efectuar diferentes gestiones.

El DNI electrónico es utilizado por los ciudadanos para acreditar su identidad ante distintas entidades y realizar procedimientos administrativos. Por ello, las jornadas que facilitan su renovación o actualización pueden beneficiar a quienes tienen pendiente regularizar alguno de sus datos personales.

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