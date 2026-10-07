Perú

Solo en venta de entradas, BTS movería S/100 millones en la economía peruana

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta un movimiento económico total de hasta S/200 millones

Multitud de personas avanzando a través de pasillos delimitados por vallas metálicas en un espacio al aire libre
La fiebre por BTS sumaría S/100 millones más, siendo S/200 millones lo que se movería de dinero por los conciertos de los surcoreanos. - Crédito Andina
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El grupo surcoreano BTS inicia su serie de conciertos en Lima, que, en tres días, tendrá a miles de asistentes disfrutando de la música k-pop, pero también significará un movimiento económico que va a hasta restaurantes, actividades y venta de merchandising relacionados a la banda y la cultura surcoreana.

Ante esto, la Cámara de Comercio de Lima espera que este movimiento económico llegue hasta los S/200 millones, entre los tickets vendidos, lo que se gastará en transporte, alimentación y más.

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Pero solo en entradas vendidas al concierto de BTS, el total de las tres fechas, se espera que el movimiento económico signifique S/100 millones.

Los precios originales del concierto de BTS . - Crédito Difusión
Los precios originales del concierto de BTS . - Crédito Difusión

BTS mueve la economía peruana

Para la CCL, la llegada del grupo coreano BTS a Lima no solo representa un fenómeno musical, sino también una oportunidad para las micro y pequeñas empresas (MYPE) vinculadas al comercio, servicios, gastronomía, entretenimiento y turismo, así como nuevas oportunidades para generar empleo.

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima de manera referencial que durante estas tres fechas de BTS en la capital se proyecta la asistencia de alrededor de 118 mil personas, generando un movimiento económico que podría alcanzar entre S/150 millones y S/200 millones.

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Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, señaló que, si se considera que el ticket promedio cercano se ubica en S/844, la venta de entradas representaría aproximadamente S/100 millones. Sin embargo, el impacto económico no solo trasciende al gasto en boletos, pues los asistentes también destinan recursos a alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.

Reporte informativo desde los exteriores del Estadio San Marcos, donde seguidoras de la agrupación surcoreana BTS realizan filas para ingresar al concierto y a la prueba de sonido. Durante la jornada, varias asistentes expresan sus impresiones, muestran carteles alegóricos y exponen quejas por la venta irregular de lugares en la cola antes del acceso al recinto.

Los rubros que se moverán

Asimismo, el efecto multiplicador puede beneficiar a diversos negocios como restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida rápida y comida coreana, así como servicios de delivery.

“Estos rubros han captado una importante demanda en los días previos del evento y seguirá el dinamismo durante los tres días del concierto”, manifestó Ojeda.

En el comercio y la moda, las MYPE pueden atender la demanda por polos, casacas, gorras, bolsos, accesorios, souvenirs y productos personalizados que puede ir desde los S/ 20 a S/ 200 por unidad.

“En este segmento destacan negocios de Gamarra, Mesa Redonda y otros centros comerciales, que pueden adaptar rápidamente su oferta a las preferencias de los fandoms”, subrayó.

A ello se suman oportunidades para emprendimientos de belleza, fotografía, video, diseño, marketing digital, creación de contenido, repostería, decoración, regalos personalizados y photobooths, entre otros servicios vinculados a la experiencia de los fans.

Fans de BTS
Aún hay fans de BTS que buscan entradas para el concierto, y los revendedores previeron esto al comprar entradas en su momento. - Crédito AFP

Mayor turismo

Rodolfo Ojeda resaltó que el impacto también puede extenderse al turismo. La presencia de seguidores provenientes de otras regiones y países incrementa el gasto asociado a la estadía y permite que los visitantes aprovechen su viaje para conocer Lima y otros destinos.

En ese sentido, se prevé oportunidades para hoteles y hospedajes, debido a la llegada de seguidores desde ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica y Huancayo, además de visitantes procedentes de países como Ecuador, Chile y México.

Además, según datos reportados por Ticketmaster, el 94,37 % de los compradores de la preventa fueron peruanos, aunque también se registra demanda internacional. Asimismo, PROMPERÚ señala que seis de cada 10 fanáticos viajan cada año para asistir a espectáculos musicales, lo que evidencia el potencial del turismo musical como generador de actividad económica.

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