Perú

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas y tendrán 3 conciertos sold out en Lima

La tarde del 6 de octubre, la productora anunció la venta de un pequeño lote de boletos para las tres fechas, pero se vendieron casi de inmediato

Una imagen dividida. A la izquierda, un cartel del "BTS World Tour Arirang" con los miembros de la banda. A la derecha, un banner azul de Ticketmaster
Ticketmaster implementará tecnología antibots para la venta de boletos del concierto "BTS World Tour Arirang" en Lima, programado para octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.
Guardar

No quedan boletos disponibles para las presentaciones de BTS en Lima. El lote adicional de entradas que Ticketmaster habilitó para las tres fechas en el Estadio San Marcos se agotó pocos minutos después de su salida a la venta.

La organización comunicó la tarde del martes 6 de octubre que liberaría una cantidad limitada de tickets. La medida se tomó tras el montaje del escenario y las coordinaciones finales de producción dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

PUBLICIDAD

El anuncio reactivó la expectativa de ARMY, la comunidad de seguidores de la agrupación surcoreana. Desde antes de la hora anunciada, miles de usuarios siguieron las actualizaciones de la productora y de la plataforma de venta con la intención de conseguir una ubicación.

Las nuevas entradas para BTS en el Estadio San Marcos serán liberadas por producción a través de Ticketmaster Perú.
Las nuevas entradas para BTS en el Estadio San Marcos serán liberadas por producción a través de Ticketmaster Perú.

La demanda fue inmediata. Los boletos disponibles para los tres recitales desaparecieron en cuestión de minutos, por lo que BTS tendrá tres conciertos con localidades agotadas en Lima.

Las entradas ya se habían vendido con rapidez durante las etapas previas. La preventa dirigida a personas con Membership y la venta general registraron un alto interés, aunque el nuevo lote abrió una última opción para quienes no habían logrado comprar un ticket.

PUBLICIDAD

El grupo se encuentra en la capital peruana para iniciar su serie de shows este miércoles 7 de octubre. En los exteriores del recinto universitario, varios seguidores permanecen desde hace horas e incluso días a la espera de ingresar.

Parte del público busca ubicarse cerca del escenario, sobre todo en las zonas de Campo A y Campo B. La asistencia anticipada también responde a la expectativa por la primera presentación de BTS ante sus seguidores peruanos.

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas
Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas

El ingreso para Soundcheck comenzó desde las 7:00

Las personas con entradas Soundcheck comenzaron a ingresar desde las 7:00 a las instalaciones de la UNMSM. Esta modalidad ofrece acceso preferencial al estadio y permite asistir a la prueba de sonido previa al concierto.

La apertura anticipada estuvo dirigida exclusivamente a quienes adquirieron este tipo de boleto. La producción estableció un orden diferenciado para evitar que el ingreso de este grupo coincidiera con la llegada masiva del público general.

Desde la madrugada, aumentó la presencia de asistentes en los alrededores del campus. Aunque la organización recomendó no permanecer cerca de las puertas antes de los horarios previstos, muchas personas llegaron temprano para intentar asegurar una posición favorable dentro del estadio.

El operativo también contempló la separación de quienes cuentan con boletos Soundcheck y parte de los asistentes de Campo A. Ambos grupos accederán antes que otros sectores debido a la cercanía de sus ubicaciones con el escenario.

Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos
Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

La distribución busca ordenar el desplazamiento de las personas dentro del recinto y reducir la concentración en las calles cercanas. El primer concierto de BTS en el Estadio San Marcos abrirá una agenda de tres fechas consecutivas en Lima.

Campo A, Campo B y Campo C tendrán accesos distintos

La organización difundió las rutas de ingreso según el sector indicado en cada entrada. Los asistentes con boletos para Campo A deberán utilizar la puerta 1, a la que se accede desde la avenida Venezuela.

El público de Campo C ingresará por la puerta 3, ubicada en el lado de la avenida Universitaria. Para quienes tengan tickets de Campo B, el acceso estará habilitado por la puerta 8, en la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial.

Las personas que cuenten con entradas para tribunas deberán dirigirse a las puertas 5 y 6, en la zona de la avenida Amézaga. El mapa distribuido por la producción incluye los trayectos correspondientes para las áreas de Occidente, Norte y Sur.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

La promotora también informó cómo será la salida al término de los conciertos. El público podrá abandonar el Estadio San Marcos por las puertas 1, 3, 5 y 8.

Las rutas establecidas conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides. La recomendación para los asistentes es revisar con anticipación la puerta asignada a su ubicación y respetar las indicaciones del personal durante el ingreso y la salida.

Temas Relacionados

BTS en LimaBTSperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuando la IA también se gradúa: ¿Qué capacidades necesitarán los profesionales para mantenerse vigentes hacia 2030?

La inteligencia artificial transformará el 39% de las habilidades laborales centrales para 2030, pero la supervisión de respuestas generadas requerirá criterio humano para detectar sesgos

Cuando la IA también se gradúa: ¿Qué capacidades necesitarán los profesionales para mantenerse vigentes hacia 2030?

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 5 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3,3 registrado la noche del 6 de octubre a 13 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. El movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad II en esa localidad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 5 de octubre de 2026

Resultados ONPE EN VIVO al 92.729%: Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por la alcaldía de Lima, así va el conteo oficial

La entidad electoral viene difundiendo las cifras de los comicios regionales y municipales conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Resultados ONPE EN VIVO al 92.729%: Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por la alcaldía de Lima, así va el conteo oficial

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

El organismo electoral ya comenzó a publicar las actas procesadas tras el cierre nacional de las mesas, aunque advierte que los avances iniciales serán preliminares y variarán según la recepción de materiales

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

Kiara Montes habla de la derrota de Regatas ante Alianza Lima en su presentación: “Ellas tenían una ventaja”

La capitana del club de Chorrillos analizó la derrota ante las ‘blanquiazules’ en la Noche Regatas, a pocos días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Kiara Montes habla de la derrota de Regatas ante Alianza Lima en su presentación: “Ellas tenían una ventaja”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño: Estas son las 20 submaterias aprobadas por la Cámara de Diputados

Facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño: Estas son las 20 submaterias aprobadas por la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas a gobierno de Keiko Fujimori en seguridad y Fenómeno El Niño

Partido de César Acuña se resiste a morir y anuncia que hará “todos los esfuerzos” para lograr reinscripción

El jefe del GEIN pide al gobierno de Keiko Fujimori agilizar un posible trasplante de médula en el extranjero

¿Quién ganó en Áncash? Resultados ONPE de las elecciones para gobernador regional 2026

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy en el Estadio San Marcos

BTS en Lima: asistentes con entradas Soundcheck ya ingresan al Estadio San Marcos

Dalia Durán acusa a John Kelvin de tomar cerca de su casa y arremete contra Malú Ferrer: “Par de payasos”

Pamela López revela insólita propuesta que le hizo Handa en medio de polémica con su novio: “Crear morbo, una puya, una polémica”

BTS en Lima 2026: el ‘salvavidas’ que toda ARMY debería llevar al concierto por si ocurre una emergencia

DEPORTES

Diego Penny hizo sincera confesión sobre la selección peruana tras la gira en Norteamérica: “Vamos a llevar a todos a la altura”

Diego Penny hizo sincera confesión sobre la selección peruana tras la gira en Norteamérica: “Vamos a llevar a todos a la altura”

Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

¿Cómo clasifica Perú al Mundial Sub 19 de Vóley 2027? Escenarios y caminos en el Sudamericano

Kiara Montes habla de la derrota de Regatas ante Alianza Lima en su presentación: “Ellas tenían una ventaja”

Perú en busca de las semifinales: qué necesita la ‘bicolor’ para avanzar en el Sudamericano Sub 19 de Vóley