Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas y tendrán 3 conciertos sold out en Lima

Ticketmaster implementará tecnología antibots para la venta de boletos del concierto "BTS World Tour Arirang" en Lima, programado para octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

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No quedan boletos disponibles para las presentaciones de BTS en Lima. El lote adicional de entradas que Ticketmaster habilitó para las tres fechas en el Estadio San Marcos se agotó pocos minutos después de su salida a la venta.

La organización comunicó la tarde del martes 6 de octubre que liberaría una cantidad limitada de tickets. La medida se tomó tras el montaje del escenario y las coordinaciones finales de producción dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

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El anuncio reactivó la expectativa de ARMY, la comunidad de seguidores de la agrupación surcoreana. Desde antes de la hora anunciada, miles de usuarios siguieron las actualizaciones de la productora y de la plataforma de venta con la intención de conseguir una ubicación.

Las nuevas entradas para BTS en el Estadio San Marcos serán liberadas por producción a través de Ticketmaster Perú.

La demanda fue inmediata. Los boletos disponibles para los tres recitales desaparecieron en cuestión de minutos, por lo que BTS tendrá tres conciertos con localidades agotadas en Lima.

Las entradas ya se habían vendido con rapidez durante las etapas previas. La preventa dirigida a personas con Membership y la venta general registraron un alto interés, aunque el nuevo lote abrió una última opción para quienes no habían logrado comprar un ticket.

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El grupo se encuentra en la capital peruana para iniciar su serie de shows este miércoles 7 de octubre. En los exteriores del recinto universitario, varios seguidores permanecen desde hace horas e incluso días a la espera de ingresar.

Parte del público busca ubicarse cerca del escenario, sobre todo en las zonas de Campo A y Campo B. La asistencia anticipada también responde a la expectativa por la primera presentación de BTS ante sus seguidores peruanos.

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas

El ingreso para Soundcheck comenzó desde las 7:00

Las personas con entradas Soundcheck comenzaron a ingresar desde las 7:00 a las instalaciones de la UNMSM. Esta modalidad ofrece acceso preferencial al estadio y permite asistir a la prueba de sonido previa al concierto.

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La apertura anticipada estuvo dirigida exclusivamente a quienes adquirieron este tipo de boleto. La producción estableció un orden diferenciado para evitar que el ingreso de este grupo coincidiera con la llegada masiva del público general.

Desde la madrugada, aumentó la presencia de asistentes en los alrededores del campus. Aunque la organización recomendó no permanecer cerca de las puertas antes de los horarios previstos, muchas personas llegaron temprano para intentar asegurar una posición favorable dentro del estadio.

El operativo también contempló la separación de quienes cuentan con boletos Soundcheck y parte de los asistentes de Campo A. Ambos grupos accederán antes que otros sectores debido a la cercanía de sus ubicaciones con el escenario.

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Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

La distribución busca ordenar el desplazamiento de las personas dentro del recinto y reducir la concentración en las calles cercanas. El primer concierto de BTS en el Estadio San Marcos abrirá una agenda de tres fechas consecutivas en Lima.

Campo A, Campo B y Campo C tendrán accesos distintos

La organización difundió las rutas de ingreso según el sector indicado en cada entrada. Los asistentes con boletos para Campo A deberán utilizar la puerta 1, a la que se accede desde la avenida Venezuela.

El público de Campo C ingresará por la puerta 3, ubicada en el lado de la avenida Universitaria. Para quienes tengan tickets de Campo B, el acceso estará habilitado por la puerta 8, en la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial.

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Las personas que cuenten con entradas para tribunas deberán dirigirse a las puertas 5 y 6, en la zona de la avenida Amézaga. El mapa distribuido por la producción incluye los trayectos correspondientes para las áreas de Occidente, Norte y Sur.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

La promotora también informó cómo será la salida al término de los conciertos. El público podrá abandonar el Estadio San Marcos por las puertas 1, 3, 5 y 8.

Las rutas establecidas conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides. La recomendación para los asistentes es revisar con anticipación la puerta asignada a su ubicación y respetar las indicaciones del personal durante el ingreso y la salida.

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