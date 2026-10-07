Como Shakira: BTS también comió ceviche en Lima, ¿qué protocolos se activarían ante la intoxicación del artista?

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos de Lima durante el mes de octubre.

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Antes de subir al escenario del Estadio San Marcos, BTS tuvo un primer acercamiento con la gastronomía peruana. V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, compartió imágenes de una mesa con ceviche, causa, arroz con mariscos, pulpo a la parrilla y postres tradicionales durante su estadía en Lima.

La visita gastronómica del integrante de la banda surcoreana ocurrió antes de la primera fecha de la gira BTS World Tour Arirang en la capital peruana. El grupo tiene previstos conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Sin embargo, el consumo de platos marinos por parte de V remite también a un antecedente reciente: la hospitalización de Shakira en Lima en febrero de 2025, que obligó a suspender una de sus presentaciones en el Estadio Nacional.

El cuadro abdominal de Shakira derivó en rumores sobre ceviche

La cantante colombiana informó entonces que había acudido a urgencias por un “cuadro abdominal” y que no estaba en condiciones de realizar el concierto programado para el 16 de febrero de 2025.

Después de la hospitalización surgieron versiones sobre una posible intoxicación alimentaria tras el consumo de ceviche y otros platos marinos. El periodista Jaime Bayly difundió esa hipótesis, aunque no hubo un diagnóstico médico público que atribuyera el malestar de la artista a la comida peruana.

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Aaron Snaiderman, director creativo de Shakira, rechazó esa versión. “El ceviche me lo comí yo y estaba espectacular”, escribió en redes sociales. Finalmente, la causa del cuadro abdominal no fue confirmada públicamente por la cantante, su equipo médico ni la clínica.

Algunas versiones apuntaron a que el malestar podía haberse originado durante su paso previo por Brasil, aunque esa hipótesis tampoco fue confirmada oficialmente. - crédito @shakira/Instagram

Susalud intervino por la filtración de datos médicos de Shakira

El episodio derivó en una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), aunque no por el origen del malestar de Shakira. La entidad acudió a la Clínica Delgado-Auna luego de que circularan en redes sociales imágenes y datos de la historia clínica de la artista.

Susalud recordó que los diagnósticos, tratamientos, fotografías y videos de pacientes son información confidencial. La divulgación sin autorización puede derivar en sanciones administrativas para los establecimientos de salud y en responsabilidades civiles o penales para quienes participen en la difusión.

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La Clínica Delgado-Auna informó que había iniciado un proceso interno contra las personas identificadas como responsables de la filtración. Más tarde, Susalud impuso al centro médico una multa de S/668.750, equivalente a 125 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por la divulgación de información vinculada a la salud de Shakira.

Susalud intervino la Clínica Delgado-Auna por la filtración de datos sobre la salud de la cantante colombiana.

¿Y si pasa con BTS? Susalud tiene la respuesta

Si un artista o integrante de una delegación extranjera presentara síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria tras consumir alimentos en un restaurante, la atención médica correspondería a una clínica u hospital.

En ese ámbito, Susalud supervisa el respeto de los derechos del paciente, entre ellos la atención de emergencia y la confidencialidad de la información clínica.

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La venta de entradas para los tres espectáculos de BTS alcanzará cerca de 100 millones de soles.

La investigación sobre el origen de una posible intoxicación, en cambio, recaería en las autoridades sanitarias y municipales con competencias sobre inocuidad alimentaria.

Una inspección puede incluir la revisión de las condiciones de almacenamiento, manipulación y preparación de alimentos, así como la toma de muestras si las autoridades detectan indicios de un brote.

Los restaurantes también tienen la obligación de informar a las autoridades sanitarias cuando se registra un posible brote de enfermedad transmitida por alimentos en su local. Las sanciones pueden ir desde multas hasta clausuras temporales, según la gravedad de las infracciones y los resultados de las inspecciones.

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BTS espera reunir a cerca de 118 mil personas en tres fechas

Los recitales de BTS en Lima se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) calcula una asistencia cercana a 118 mil personas entre las tres presentaciones.

El Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL estima que los conciertos podrían movilizar entre S/150 millones y S/200 millones en actividad económica asociada. Esa cifra incluye la venta de boletos y el gasto de asistentes en transporte, hoteles, restaurantes, bebidas, comercio, moda, belleza, entretenimiento y merchandising.

Shakira suspendió un concierto en Lima tras acudir de urgencia a una clínica por un cuadro abdominal. ¿Pasará con BTS?

La proyección no equivale a ganancias netas ni a ingresos adicionales que lleguen por completo a Lima. Según la CCL, alrededor de S/100 millones corresponderían a las entradas, a partir de un ticket promedio de S/844, mientras que el gasto adicional por persona fuera del show podría ubicarse entre S/420 y S/850.

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De esta manera, la llegada de BTS combina el impacto de los conciertos con el interés de sus integrantes por la comida local, un aspecto que también pone en primer plano los protocolos sanitarios y la protección de la información médica en caso de una emergencia.