“No tenemos trabajo”: gremios alistan plantón frente al Produce y exigen salida del director de Compras a MYPErú

Fredemype convoca a un plantón: El gremio de micro y pequeñas empresas se movilizará este miércoles frente a Produce para reclamar cambios en Compras a MYPErú

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El Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), que agrupa a gremios de micro y pequeñas empresas del país, convocó para este miércoles un plantón frente al Ministerio de la Producción (Produce) para exigir la salida del director ejecutivo del programa Compras a MYPErú, Edgar Quispe Remón, y de las especialistas encargadas de la supervisión, además de reclamar la implementación de nuevos programas de compras para las MYPE.

La protesta está prevista desde las 10:00 horas frente a la sede de Produce, según la convocatoria difundida por el gremio.

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La movilización se produce después de que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitara al Congreso un crédito suplementario de 8.228 millones de soles, que incluye 506 millones para Produce, destinados principalmente a adquisiciones mediante el programa Compras a MYPErú, orientado a promover la participación de las micro y pequeñas empresas en las compras del Estado.

El dirigente gremial Reneé Cobeña cuestionó que el anuncio presupuestario no se haya traducido, según afirmó, en nuevas oportunidades de contratación para el sector. “El Gobierno puede plantear 506 millones, 1.000 millones, todo, pero mientras no se ejecute nada, las MYPE seguimos en nada. No tenemos trabajo”, declaró.

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La organización exige el retiro del director ejecutivo Edgar Quispe Remón y de las especialistas encargadas de la supervisión del programa

Sostuvo que desde el año pasado no se ha concretado “una compra importante” para las micro y pequeñas empresas y atribuyó esta situación a una supuesta falta de capacidad en la dirección del programa.

Según el dirigente, Quispe Remón asumió el cargo en febrero de 2026 y, pese al tiempo transcurrido, “no ha sacado un programa importante”. También cuestionó los requisitos exigidos a las MYPE para acceder a los contratos y pidió simplificar las condiciones de participación. “Hay una brecha, hay un exceso de requisitos”, afirmó.

Asimismo, Cobeña acusó a la dirección del programa de no atender denuncias formuladas por representantes de las MYPE sobre presuntas irregularidades en los núcleos ejecutores de compras. Entre los casos mencionados por el dirigente figuran cuestionamientos relacionados con proveedores y con la distribución de kits escolares.

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El gremio también reclama la salida de las especialistas encargadas de la supervisión, a quienes Cobeña atribuyó una presunta falta de actuación ante irregularidades denunciadas previamente. “Ellos no tienen capacidad moral o autoridad moral para seguir en ese trabajo”, sostuvo, al considerar que deberían renunciar o ser retirados.

Fredemype señala que los S/506 millones previstos para Produce deben traducirse en adquisiciones efectivas para las micro y pequeñas empresas

El dirigente afirmó que la organización espera que el Gobierno concrete el presupuesto anunciado para la adquisición de 1,2 millones de kits escolares, una de las compras que, según indicó, podría generar trabajo para las MYPE.

Señaló que, además de la asignación presupuestaria, se requiere reemplazar a los actuales responsables del programa por funcionarios con experiencia en Compras a MYPErú. “Deberían sacarlos inmediatamente y colocar personas que tengan experiencia”, manifestó.

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Quispe Remón, quien laboró anteriormente en la gestión del expresidente expresidente Pedro Pablo Kuczynski, asumió la dirección ejecutiva de Compras a MYPErú en febrero de 2026.