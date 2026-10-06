A mangiare: Perú e Italia pisan el acelerador y comercian más de USD 1.000 millones en el arranque de 2026, ¿qué se envían?

Italia. El intercambio comercial bilateral ascendió desde USD 1.294 millones en 2022 hasta alcanzar USD 2.022 millones en 2025.

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El intercambio comercial entre Perú e Italia superó los 900 millones de euros (unos USD 1.008,4 millones) entre enero y junio de 2026, con un crecimiento de 10,2% frente al mismo período del año pasado.

Las autoridades y empresarios de ambos países buscaron aprovechar esa dinámica para ampliar las inversiones, la cooperación productiva y las alianzas en sectores industriales.

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El dato fue presentado durante la primera edición del Business Forum Italia-Perú, celebrada en Lima con la participación de autoridades, representantes empresariales y una delegación de 13 compañías italianas.

La cita fue organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Embajada de Italia, la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE) y la Cámara de Comercio Italiana en Perú.

El comercio bilateral busca dar el salto hacia nuevas inversiones

La viceministra de Asuntos Exteriores de Italia, María Tripodi, afirmó que el crecimiento del comercio bilateral, que superó los 2.000 millones de euros en 2025, debe traducirse en inversiones, cooperación empresarial y participación italiana en la modernización de la economía peruana.

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Sostuvo que Perú es un socio relevante para Italia en América Latina por las oportunidades para aportar tecnología y capacidades industriales.

El cobre y el oro encabezaron los envíos peruanos a Italia, donde la minería representó el 67% del total exportado.

Tripodi también resaltó los vínculos históricos, culturales y humanos entre ambos países como una base para construir asociaciones de largo plazo. “Queremos construir juntos una cooperación económica cada vez más articulada y estructurada”, señaló durante el foro.

El primer vicepresidente de la CCL, Sandro Stapleton, identificó posibilidades de expansión en infraestructura, transporte, telecomunicaciones, maquinaria, tecnología, agroindustria, textiles, industria química, farmacéutica y dispositivos médicos. “Tenemos los actores y los sectores; solo debemos convertirlos en resultados concretos”, afirmó.

Por su parte, el primer vicepresidente de la República y presidente del Senado, Miguel Torres, destacó las oportunidades del Perú en modernización urbana, diversificación energética y actividades productivas. Añadió que la inversión requiere estabilidad, transparencia y seguridad jurídica para que el diálogo empresarial se convierta en proyectos concretos.

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También nos compran cacao. Italia se ubicó como el cuarto socio comercial de Perú en la Unión Europea durante 2025, detrás de España, Países Bajos y Alemania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobre, oro y cacao lideran los envíos peruanos a Italia

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el intercambio comercial entre Perú e Italia alcanzó USD 2.022 millones en 2025, un aumento de 28% frente a los USD 1.580 millones registrados en 2024.

Italia se consolidó así como el cuarto socio comercial peruano dentro de la Unión Europea, por detrás de España, Países Bajos y Alemania. El saldo comercial fue favorable para Perú en USD 327 millones, tras crecer 167,2% en un año.

Las exportaciones peruanas hacia Italia sumaron USD 1.175 millones, con un alza de 38%. El cobre fue el principal producto enviado, con USD 556 millones, seguido por el oro, que alcanzó USD 175 millones luego de un crecimiento de 602,2%.

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La primera edición del Business Forum Italia-Perú reunió en Lima a autoridades y a una delegación de trece empresas italianas.

También destacaron el cacao en grano, la pota, las frutas —incluida la palta—, las fibras de lana y pelo fino, y los textiles. La minería concentró cerca de 67% de los despachos peruanos al mercado italiano, mientras que el sector agropecuario representó alrededor de 20%.

En tanto, las importaciones peruanas procedentes de Italia llegaron a USD 848 millones, 16,3% más que en 2024. Los principales productos adquiridos fueron plásticos, medicamentos, productos de acero y cosméticos.

Italia también mantiene presencia como proveedor de bienes químicos, maquinaria, productos metalmecánicos, papel y madera, rubros que abren posibilidades para ampliar los vínculos industriales y tecnológicos entre ambos países.

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El intercambio se recuperó desde 2022 y alcanzó un récord en 2025

La evolución de los últimos años muestra una recuperación sostenida del comercio bilateral. Tras caer desde USD 1.385 millones en 2021 hasta USD 1.294 millones en 2022, el intercambio subió a USD 1.456 millones en 2023, USD 1.580 millones en 2024 y alcanzó un récord en 2025.

De acuerdo con el Mincetur, las oportunidades de expansión se concentran en infraestructura, transporte, maquinaria, innovación agrícola, farmacéutica, tecnología, agroindustria y textiles, con el desafío de convertir el aumento de los flujos comerciales en inversiones y proyectos empresariales de largo plazo.