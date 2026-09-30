Fans de BTS a merced de revendedores: Indecopi ordena cierre de dos páginas no oficiales de venta de entradas

Aún hay fans de BTS que buscan entradas para el concierto, y los revendedores previeron esto al comprar entradas en su momento. - Crédito AFP

Guardar

Este miércoles 7 de octubre se presenta en su primer concierto en Perú el grupo surcoreano de k-pop BTS, lo cual ha causado tanto furor entre las Army, como se llama a su grupo de fans, que revendedores han visto la oportunidad para acaparar entradas y poder ofrecerlas con montos 300% mayor que el que se vendía originalmente a través Ticketmaster.

Esto ha llevado a que no solo se ofrezcan entradas por medio de redes sociales, sino inclusive a que se creen páginas web para comprar estas entradas en reventa, con precios bastante elevados. Pero ante esto, el mismo Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha puesto el pare.

PUBLICIDAD

“A través de dos medidas cautelares, [el Indecopi] ordenó la eliminación inmediata de dos páginas web que promocionan entradas para los conciertos de la banda BTS en Perú, debido a que pueden ser confundidas por los consumidores con canales oficiales de venta”, aclaro la misma entidad.

Hasta S/2.599 soles por una entrada para un concierto de BTS en Perú. - Crédito Composición Infobae

Indecopi ordena cierre de páginas de reventa

“Ante la expectativa generada por la llegada de BTS al Perú, el Indecopi insta a los consumidores a verificar los canales oficiales habilitados para la venta de entradas antes de realizar cualquier pago y evitar adquirir boletos a través de páginas no autorizadas”, resaltó la entidad.

Así, ha ordenado el cierre de dos páginas web que ofertan entradas en reventa, luego también de haberse comunicado con los administradores de estas.

PUBLICIDAD

“Las medidas fueron dictadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) contra las páginas entradasbts.com/peru/ y ravehublatam.com, como parte de procedimientos por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de engaño”, informó.

Asimismo, a través de estos ordenó dejar de difundir publicidad o realizar actividades que puedan generar en los consumidores la impresión de que cuentan con autorización oficial para comercializar las entradas al referido espectáculo.

Army peruana se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para concierto de BTS. TikTok.

Multa de más S/687 mil

Asimismo, las páginas deberán ser cerradas, y si no lo hacen la entidad fiscalizadora ya ha detallado cuáles son las acciones que tomaría.

“Si el administrador de ambas páginas incumple con esta medida, el Indecopi puede sancionar con multas coercitivas de hasta 125 UIT (S/687 mil 500), de acuerdo con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal”, aclara el Indecopi.

PUBLICIDAD

Tal como informó Indecopi, durante las investigaciones, que incluyeron la verificación de dichas páginas web y la autorización para la venta de entradas, el administrador señaló que no era el vendedor oficial, que no contaba con autorización del patrocinador ni de los organizadores y que brindaba un servicio de intermediación.

Los precios originales del concierto de BTS . - Crédito Difusión

Es decir, que conectaría a personas que buscan vender sus entradas y revendedores con personas que busquen comprar entradas para el concierto de BTS, dado que las entradas oficialmente están agotadas.

Se debe mencionar, sin embargo, el margen de ganancia que genera esta reventa de entradas:

Para tribuna sur y norte, una entrada a BTS se revende por S/1.590. Originalmente el costo era de S/483 en la venta oficial

Para tribuna oriente y occidente una entrada a BTS se revende por S/1.990. Originalmente el costo era de S/667 en la venta oficial

Para campo, una entrada a BTS se revende por S/2.599, cuando el costo original era de S/851 en la venta oficial.