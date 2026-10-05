Perú

Keiko Fujimori responde a sus críticos: “He visto a los políticos poniéndose nerviosos, arañándose entre ellos”

Durante una ceremonia en Jicamarca, la mandataria respondió a quienes reclaman prudencia y vinculó esa exigencia con las necesidades pendientes de miles de familias peruanas

La presidenta Keiko Fujimori se refirió a las frases violentas contra su vida durante una reunión por Zoom. (Video: TV Perú)
Guardar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó este lunes la entrega de 326 títulos de propiedad en el distrito de San Juan de Lurigancho, un acto que benefició a más de 1.300 vecinos de distintos asentamientos humanos, pueblos jóvenes y otras organizaciones vecinales. Durante su discurso, la mandataria respondió a quienes le piden paciencia frente a la presión política y aseguró que no cederá ante lo que calificó como intentos de intimidación.

La ceremonia se realizó en la Cancha 2 de la Asociación Comunal Las Flores de Jicamarca, y contó con la presencia del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas. El evento se enmarcó dentro del trabajo de la Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), la entidad encargada de otorgar seguridad jurídica a las familias que ocupan predios sin registro formal.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori

Ante los asistentes, Fujimori calificó de “cariño, apoyo y respaldo” la recepción que tuvo en el distrito y agradeció la presencia del público. La presidenta remarcó que “tenemos mucho por hacer” y detalló que existen miles de proyectos paralizados en los sectores de agua, vivienda, educación, salud y transporte, que su gestión busca destrabar.

La mandataria también se refirió a las elecciones municipales y regionales celebradas un día antes, que calificó como “un día importante” para el país. Según explicó, los alcaldes y futuros gobernadores cumplen un rol determinante en la mejora de los servicios públicos para los ciudadanos.

Keiko Fujimori

La presidenta rechaza las presiones y defiende su gestión

Fujimori fue explícita al describir el clima político de los últimos días. Señaló que ha visto a políticos “nerviosos” y “arañándose entre ellos” mientras le reclaman mayor paciencia, un pedido que rechazó de manera directa. “¿Cómo podemos pedir paciencia después de veintiséis años que venimos esperando un título de propiedad?”, cuestionó ante los vecinos presentes.

PUBLICIDAD

La presidenta vinculó ese reclamo con otras dos preocupaciones que, según dijo, atraviesan la gestión de su gobierno: el avance de la delincuencia y la falta de firmeza del Estado frente a ese problema. En ese contexto, mencionó la difusión de audios que, según su interpretación, buscan “amenazarla” o forzarla a “retroceder” en sus decisiones.

Frente a esa situación, la mandataria recurrió a su trayectoria política para justificar su posición actual. “A lo largo de mi vida política, he hecho política en la adversidad. Me he enfrentado a ataques, a persecuciones, pero jamás he retrocedido y mucho menos ahora”, afirmó, en una de las frases centrales de su discurso. Agregó que, lejos de ceder, su gobierno continuará el trabajo “con más fuerza”.

Keiko Fujimori

Un llamado a trabajar con las nuevas autoridades electas

Más allá de la coyuntura política, Fujimori dedicó buena parte de su mensaje a las autoridades que resultaron electas en los comicios regionales y municipales del día anterior. Les adelantó que su gobierno trabajará “de la mano” con ellas, sin distinción de colores políticos, y planteó la necesidad de que los tres niveles de gobierno -nacional, regional y municipal- actúen de manera coordinada.

“Tenemos la obligación juntos, los tres niveles de gobierno, de trabajar como un gran equipo”, sostuvo la presidenta, quien enmarcó este llamado dentro de lo que definió como el fin de “años de desidia, de indiferencia” de gestiones anteriores. Según su diagnóstico, esa etapa “se acabó” con la llegada de su administración.

La mandataria utilizó la entrega de títulos como ejemplo de ese cambio de rumbo. Calificó la jornada como “un día de alegría” para los beneficiarios y como “el inicio” de un proceso que, según afirmó, alcanzará a miles de familias en todo el país que todavía esperan seguridad jurídica sobre sus predios.

Keiko Fujimori sonriendo
Keiko Fujimori volvió a reafirmar que su gobierno no tocará ni los feriados ni los derechos laborales. - Crédito Presidencia

La meta del gobierno es llegar a un millón de títulos para 2031

Fujimori cerró su discurso con una proyección numérica sobre el plan de formalización de la propiedad que impulsa su gobierno a través de Cofopri. Según detalló, la meta para este año es entregar 45.000 títulos de propiedad en distintas regiones del país.

La presidenta extendió el horizonte de ese plan hasta el final de su mandato y estableció una cifra total. “Tenemos una ruta muy larga de entregar... hasta el 2031, será un millón de títulos”, afirmó ante los vecinos de San Juan de Lurigancho, en lo que constituye el compromiso de mayor alcance anunciado durante la ceremonia.

El acto, que se replicó con el agradecimiento explícito de la mandataria hacia Cofopri y hacia el ministro Arnillas, se suma a una serie de entregas similares que el Gobierno viene realizando en distintos distritos de Lima y del interior del país, en el marco del programa de formalización de predios informales que administra la entidad.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriSan Juan de LuriganchoCofopriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS en Lima: conoce el precio del merch oficial que se venderá en los conciertos del Estadio San Marcos

La banda surcoreana llega a nuestro país para dar 3 conciertos. Además de su pop up, también venderán sus artículos de colección dentro del recinto

BTS en Lima: conoce el precio del merch oficial que se venderá en los conciertos del Estadio San Marcos

El 8 de octubre será feriado en Perú: ¿qué se conmemora, quiénes descansan y el viernes 9 será día no laborable?

Esta importante fecha, que rinde homenaje al contralmirante Miguel Grau, permitirá a decenas de miles de trabajadores tener un día libre para disfrutar en familia, pasear o hacer cualquie otro tipo de actividad

El 8 de octubre será feriado en Perú: ¿qué se conmemora, quiénes descansan y el viernes 9 será día no laborable?

Sigue el conflicto en SMP: Municipalidad mantiene en pie el pórtico de Alameda Fiori pese a informes que plantean su retiro, ¿incurre en omisión de funciones?

La estructura ubicada en el cruce con la avenida Alfredo Mendiola impide el paso de vehículos mayores a 2,10 metros de altura, de acuerdo con vecinos y organizaciones

Sigue el conflicto en SMP: Municipalidad mantiene en pie el pórtico de Alameda Fiori pese a informes que plantean su retiro, ¿incurre en omisión de funciones?

¿Cuándo asumen funciones las nuevas autoridades regionales y municipales que ganaron las elecciones del 4 de octubre?

Aunque las elecciones se realizaron el 4 de octubre, las nuevas autoridades deberán esperar el cierre del proceso electoral antes de iniciar oficialmente sus funciones en 2027

¿Cuándo asumen funciones las nuevas autoridades regionales y municipales que ganaron las elecciones del 4 de octubre?

Multas por no votar y por no cumplir como miembro de mesa: cuánto debes pagar si incumpliste tu deber en las ERM 2026

El Jurado Nacional de Elecciones sanciona la omisión al voto y el incumplimiento de la función electoral en las elecciones regionales y municipales. ¿Cuánto se puede pagar en Lima?

Multas por no votar y por no cumplir como miembro de mesa: cuánto debes pagar si incumpliste tu deber en las ERM 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori responde a expresiones violentas contra su vida: “No tengo miedo ni voy a retroceder”

Keiko Fujimori responde a expresiones violentas contra su vida: “No tengo miedo ni voy a retroceder”

Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales podrían conocerse en un mes, según el presidente del JNE

Dirección Contra el Terrorismo investigará expresiones contra Keiko Fujimori en reunión por Zoom

Renzo Reggiardo reclama a la ONPE por ser elegido miembro de mesa, pero usuarios le responden: “Paga tu multa”

Renovación Popular se impuso en estos distritos de Lima en las elecciones municipales de 2026

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: conoce el precio del merch oficial que se venderá en los conciertos del Estadio San Marcos

BTS en Lima: conoce el precio del merch oficial que se venderá en los conciertos del Estadio San Marcos

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas reaccionaron así tras conocerse su derrota en las elecciones de Cajamarca

Handa llora tras descubrir presunta infidelidad de su novio durante un live de TikTok y lo encara: “¡Sal de mi casa!”

Milena Zárate confirma ruptura con ‘Kalicho’ tras seis años y una boda simbólica: “Hice las cosas bien, aposté, fui fiel”

DEPORTES

Diego Rebagliati señaló el reto de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira norteamericana: “Jean Ferrari va a tener una batalla dura”

Diego Rebagliati señaló el reto de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira norteamericana: “Jean Ferrari va a tener una batalla dura”

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético: partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sarah Evaristo resalta la actuación de Universitario en la Copa Brasilia: “Dimos lo mejor que pudimos”

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Ignacio Buse podría enfrentar por primera vez a Carlos Alcaraz: así es su camino en el Masters 1000 de Shanghái