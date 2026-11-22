Los emisores corporativos peruanos anticiparon sus refinanciamientos de deuda ante el proceso electoral de 2026.

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Las compañías peruanas llegarían a 2027 con indicadores crediticios sólidos, respaldados por menores tasas de interés, vencimientos de deuda refinanciados antes de las elecciones de 2026 y un flujo de efectivo libre agregado positivo, según un informe de Moody’s Ratings sobre empresas no financieras de América Latina.

La calificadora proyectó para las firmas peruanas una mediana de apalancamiento de 2,4 veces la deuda sobre el Ebitda y una cobertura de intereses de 6 veces. Estos niveles ubican al país entre los mercados con condiciones más estables de la región, junto con México y Chile.

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La mayoría de las empresas calificadas adelantó sus refinanciamientos antes del proceso electoral, lo que redujo las presiones de corto plazo. Moody’s consideró que la baja de tasas también favorecerá las colocaciones de bonos en el mercado local durante 2027.

Aun así, el escenario no será uniforme. El informe estima que el 40% de los emisores peruanos consumirá efectivo y que más de un tercio mantendrá una posición de caja inferior a su deuda de corto plazo. La situación plantea riesgos para las compañías con menor liquidez o mayores necesidades de financiamiento.

Petroperú se mantendrá como el principal caso de vulnerabilidad. La firma estatal, con calificación Caa1 y perspectiva positiva, registra pérdidas, consumo de efectivo y una liquidez débil. Moody’s señaló que sus garantías estatales mantienen la calidad crediticia de la compañía ligada a las decisiones fiscales del Gobierno peruano.

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La petrolera estatal Petroperú continuará con balances deficitarios y mantendrá su dependencia del respaldo fiscal del Gobierno.

La minería puede captar parte de la demanda vinculada a la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial, los centros de datos y la electrificación abrirá oportunidades para la minería andina por su efecto sobre la demanda de cobre. Perú cuenta con 66 proyectos mineros en cartera, valorizados en unos USD 64 mil millones, de acuerdo con la agencia.

La inversión minera peruana aumentó 43% en el primer semestre de 2026. Moody’s indicó que el contexto favorece a productores regionales de bajo costo, entre ellos Southern Copper, Minera Escondida y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).

La agencia advirtió que parte del beneficio de los precios altos del cobre podría diluirse por la caída de las leyes del mineral, las restricciones de agua y las mayores necesidades de inversión. La volatilidad climática también puede afectar las operaciones y elevar costos.

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En Perú, los esfuerzos oficiales para acelerar permisos podrían destrabar proyectos de cobre demorados. Sin embargo, los conflictos sociales y los riesgos de ejecución continúan como factores que pueden retrasar inversiones.

La demanda de cobre para centros de datos e inteligencia artificial dinamiza una cartera minera de 64 mil millones de dólares en Perú.

Brasil y Colombia concentrarán las mayores presiones financieras

Para América Latina, Moody’s mantiene una perspectiva estable para 2027, aunque con sesgo negativo y diferencias cada vez más marcadas entre países y sectores. Las empresas con liquidez amplia, acceso diversificado al crédito y exposición a exportaciones de materias primas tendrán mejores condiciones que las firmas con elevado apalancamiento.

Brasil y Colombia enfrentarán las mayores presiones por tasas de interés reales elevadas y mayores costos de refinanciamiento. En Brasil, la cobertura de intereses seguirá como la más baja de la región, mientras que en Colombia las empresas intensivas en capital tendrán menor flexibilidad financiera.

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México y Chile conservarán un panorama relativamente estable. Argentina, en cambio, mejoró sus condiciones de financiamiento externo, aunque las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podrían elevar la volatilidad y la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas.

La calificadora prevé que las empresas latinoamericanas mantengan acceso a los mercados de capitales, aunque los bonos de grado especulativo concentrarán la mayor parte de los vencimientos transfronterizos entre 2027 y 2028.