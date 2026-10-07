Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a El Salvador para reunión con Nayib Bukele

Keiko Fujimori viajará a El Salvador a finales de octubre tras invitación de Nayib Bukele. Composición: Infobae

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El Senado autorizó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori para que realice una visita oficial a El Salvador y participe en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España. El permiso fue aprobado con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

El primer destino será El Salvador, del 28 al 31 de octubre. El segundo será del 2 al 6 de noviembre, a la ciudad de Madrid. Durante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asumirá el despacho presidencial.

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Encuentro con Bukele

El punto central de la agenda en El Salvador es el encuentro con el presidente Nayib Bukele, previsto para el jueves 29 de octubre a las 17:00 horas en la Casa Presidencial salvadoreña.

El programa contempla primero una reunión privada entre ambos mandatarios y, a continuación, un encuentro ampliado con la participación de ministros de Estado de ambos países. Esta instancia constituirá la principal plataforma de diálogo político del viaje, con eje en seguridad, salud y educación. Al cierre de la jornada, Bukele ofrecerá una cena en honor de la mandataria peruana con la asistencia de las más altas autoridades del gobierno salvadoreño.

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Nayib Bukele cumple siete años gobernando a El Salvador en dos distintos periodos. En 2027 se realizarán los siguientes comicios presidenciales y legislativos. Foto Infobae Centroamérica /Reuters

La agenda del 29 de octubre se iniciará a las 11:00 horas con un encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, seguido de una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida por El Salvador. El recinto tiene capacidad para 40 mil internos y una superficie de 236 mil metros cuadrados, ubicado a 74 kilómetros de San Salvador.

Según cifras del ministro Villatoro citadas en la documentación oficial, los homicidios en el país pasaron de superar el millar en 2019 a 114 en 2024 y 82 en 2025, con más de 1.000 días sin homicidios desde el inicio de la gestión de Bukele. La Fiscalía General reportó la resolución del 100% de los homicidios registrados en 2025.

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La jornada del viernes 30 de octubre incluye, a las 11:00 horas, un encuentro con el ministro de Salud, Francisco Alabi, y una visita al Hospital Rosales, cuya modernización implicó una inversión de USD 61,2 millones entre construcción y equipamiento. El edificio cuenta con paneles solares, certificación ambiental internacional EDGE y planta de tratamiento de aguas residuales, y atiende también a pacientes provenientes de Honduras.

La agenda contempla además reuniones de trabajo con los ministros de Educación y una visita a una escuela emblemática, en el marco de un programa diseñado para que las autoridades peruanas conozcan de manera directa los modelos de gestión e infraestructura implementados por El Salvador en seguridad, justicia, educación y salud.

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(Foto: Composición - Infobae)

Cumbre en Madrid

El segundo destino del viaje de Keiko Fujimori es la capital española de Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Como resultado principal se espera la adopción de la Declaración de Madrid, documento que fijará los lineamientos político-estratégicos de la Comunidad Iberoamericana en materia de sostenibilidad ambiental, transformación digital e inteligencia artificial, educación, ciencia e innovación, cohesión social y cultura.