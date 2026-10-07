Perú

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a El Salvador para reunión con Nayib Bukele

La mandataria peruana también recorrerá el CECOT, la prisión de máxima seguridad construida por el gobierno salvadoreño. Luego viajará a España para la Cumbre Iberoamericana

Keiko Fujimori viajará a El Salvador a finales de octubre tras invitación de Nayib Bukele. Composición: Infobae
Keiko Fujimori viajará a El Salvador a finales de octubre tras invitación de Nayib Bukele. Composición: Infobae
Guardar

El Senado autorizó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori para que realice una visita oficial a El Salvador y participe en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España. El permiso fue aprobado con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

El primer destino será El Salvador, del 28 al 31 de octubre. El segundo será del 2 al 6 de noviembre, a la ciudad de Madrid. Durante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asumirá el despacho presidencial.

PUBLICIDAD

Encuentro con Bukele

El punto central de la agenda en El Salvador es el encuentro con el presidente Nayib Bukele, previsto para el jueves 29 de octubre a las 17:00 horas en la Casa Presidencial salvadoreña.

El programa contempla primero una reunión privada entre ambos mandatarios y, a continuación, un encuentro ampliado con la participación de ministros de Estado de ambos países. Esta instancia constituirá la principal plataforma de diálogo político del viaje, con eje en seguridad, salud y educación. Al cierre de la jornada, Bukele ofrecerá una cena en honor de la mandataria peruana con la asistencia de las más altas autoridades del gobierno salvadoreño.

PUBLICIDAD

Nayib Bukele cumple siete años gobernando a El Salvador en dos distintos periodos. En 2027 se realizarán los siguientes comicios presidenciales y legislativos. Foto Infobae Centroamérica /Reuters
Nayib Bukele cumple siete años gobernando a El Salvador en dos distintos periodos. En 2027 se realizarán los siguientes comicios presidenciales y legislativos. Foto Infobae Centroamérica /Reuters

La agenda del 29 de octubre se iniciará a las 11:00 horas con un encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, seguido de una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida por El Salvador. El recinto tiene capacidad para 40 mil internos y una superficie de 236 mil metros cuadrados, ubicado a 74 kilómetros de San Salvador.

Según cifras del ministro Villatoro citadas en la documentación oficial, los homicidios en el país pasaron de superar el millar en 2019 a 114 en 2024 y 82 en 2025, con más de 1.000 días sin homicidios desde el inicio de la gestión de Bukele. La Fiscalía General reportó la resolución del 100% de los homicidios registrados en 2025.

La jornada del viernes 30 de octubre incluye, a las 11:00 horas, un encuentro con el ministro de Salud, Francisco Alabi, y una visita al Hospital Rosales, cuya modernización implicó una inversión de USD 61,2 millones entre construcción y equipamiento. El edificio cuenta con paneles solares, certificación ambiental internacional EDGE y planta de tratamiento de aguas residuales, y atiende también a pacientes provenientes de Honduras.

La agenda contempla además reuniones de trabajo con los ministros de Educación y una visita a una escuela emblemática, en el marco de un programa diseñado para que las autoridades peruanas conozcan de manera directa los modelos de gestión e infraestructura implementados por El Salvador en seguridad, justicia, educación y salud.

La fecha exacta y la agenda del viaje aún no fueron precisadas por el Gobierno. (Foto: Composición - Infobae)
(Foto: Composición - Infobae)

Cumbre en Madrid

El segundo destino del viaje de Keiko Fujimori es la capital española de Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Como resultado principal se espera la adopción de la Declaración de Madrid, documento que fijará los lineamientos político-estratégicos de la Comunidad Iberoamericana en materia de sostenibilidad ambiental, transformación digital e inteligencia artificial, educación, ciencia e innovación, cohesión social y cultura.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriNayib BukeleSenado de la Repúblicaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima: las jugadoras que se fueron del club ‘blanquiazul’ sin debutar en la Liga Peruana de Vóley

La opuesta estadounidense dejará al vigente tricampeón debido a una lesión. La temporada pasada, otra jugadora extranjera también salió del club antes del inicio del campeonato

Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima: las jugadoras que se fueron del club ‘blanquiazul’ sin debutar en la Liga Peruana de Vóley

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 7 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3,3 registrado la noche del 6 de octubre a 13 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. El movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad II en esa localidad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 7 de octubre de 2026

Rachell Hidalgo explica la derrota ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’: “Viene de jugar con equipos muy tops”

La líbero del conjunto chorrillano destacó los partidos internacionales que disputó previamente su rival y aseguró que su equipo todavía continúa ajustando detalles de cara a la nueva temporada

Rachell Hidalgo explica la derrota ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’: “Viene de jugar con equipos muy tops”

Más de dos millones de niñas, niños y adolescentes estarían expuestos al fenómeno El Niño en Perú

La estimación oficial prevé que las precipitaciones intensas vinculadas al evento climático podrían provocar anegamientos en esas localidades, donde las autoridades deben reforzar desde ahora las tareas preventivas multisectoriales de preparación

Más de dos millones de niñas, niños y adolescentes estarían expuestos al fenómeno El Niño en Perú

La lapidaria comparación de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana

El portal CIES Football Observatory publicó una estadística en la que exhibió al campeonato nacional y la falta de oportunidades para los jóvenes que influye en la actualidad de la ‘bicolor’

La lapidaria comparación de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Implicado en el Caso Valkiria gestionará reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en el Ministerio de Justicia

Implicado en el Caso Valkiria gestionará reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en el Ministerio de Justicia

Ministro Ernesto Álvarez: “La Cámara de Diputados no puede decirle al Senado qué cosa hacer y no hacer”

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

César Astudillo tras aprobación parcial de facultades: “Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Qué Tal Cumbión le rinde homenaje a BTS con un mix de cumbia a días del show en Lima

Locura en Lima por BTS: Fotos de las fans ARMY en el Estadio San Marcos horas antes del primer concierto

BTS en Lima: cubren puente peatonal cerca al estadio San Marcos que impide ver el concierto desde fuera

BTS en Lima: estos son los artículos que contiene el paquete VIP para sus conciertos

DEPORTES

Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú: “Cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”

Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú: “Cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”

Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima: las jugadoras que se fueron del club ‘blanquiazul’ sin debutar en la Liga Peruana de Vóley

Rachell Hidalgo explica la derrota ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’: “Viene de jugar con equipos muy tops”

La lapidaria comparación de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026