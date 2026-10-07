Perú

Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España a finales de octubre

La mandataria tiene programado un encuentro con el presidente Nayib Bukele en el que se abordarán temas vinculados con seguridad ciudadana

Transmisión de la sesión del Pleno del Senado de la República donde se aprueba la resolución legislativa que autoriza el viaje oficial de la presidenta de la República a El Salvador y España. La votación electrónica registrada en pantalla muestra treinta y siete votos a favor, once en contra y una abstención. En el recinto parlamentario, las autoridades dirigen la votación y el conteo oficial del proyecto legislativo.
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El Senado autorizó a la presidenta Keiko Fujimori a viajar a El Salvador y España entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, con una agenda centrada en seguridad ciudadana y en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. La decisión obtuvo 37 votos a favor, 11 en contra y una abstención entre los 50 senadores que registraron su asistencia a la sesión.

La autorización difiere parcialmente del itinerario presentado inicialmente por el Ejecutivo, que contemplaba una visita oficial a El Salvador del 28 al 31 de octubre y el desplazamiento a España entre el 2 y el 6 de noviembre. La solicitud fue remitida al Parlamento mediante el oficio N.° 283-2026-PR, enviado el lunes 5 de octubre.

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Keiko Fujimori viajará a San Salvador y al municipio de Tecoluca por invitación del Gobierno salvadoreño. Las actividades principales estaban previstas para los días 29 y 30 de octubre, con reuniones orientadas a ampliar la cooperación bilateral en seguridad, justicia, educación y salud.

Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España a finales de octubre
Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España a finales de octubre

Fujimori se reunirá con Nayib Bukele

La presidenta confirmó que se reunirá con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, durante su estadía en el país centroamericano. El canciller peruano, Carlos Espá, también participará en el encuentro, cuyo eje será el intercambio de experiencias sobre seguridad ciudadana.

Fujimori anunció el viaje durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok y sostuvo que “hemos recibido la invitación del presidente (Nayib) Bukele para que en el mes de octubre podamos ir a visitar El Salvador. No podemos contar muchos detalles todavía, pero será a finales de octubre, ¿no, canciller?”.

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Espá manifestó su expectativa por la reunión y señaló que el Gobierno peruano buscará conocer las políticas aplicadas por El Salvador. “Él tiene muchas lecciones aprendidas que contarnos, que compartir con nosotros”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller vinculó la visita con las demandas de mayor seguridad en Perú. “Estoy seguro que esas lecciones aprendidas también van a servir para que nosotros podamos responder efectivamente a las justas demandas del pueblo peruano por mayor seguridad, mayor seguridad ciudadana”, afirmó.

Keiko Fujimori confirma que han recibido una invitación del presidente Bukele para viajar a El Salvador. El objetivo es aprender de las lecciones en seguridad ciudadana para aplicarlas en Perú.

La agenda ocurre después de que Fujimori planteara durante su campaña retomar el control de las fronteras y las cárceles, además de construir una prisión para reclusos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot.

El penal salvadoreño, presentado por Bukele como un símbolo de su combate contra las pandillas, funciona desde hace más de tres años, según las autoridades de seguridad de ese país. Tiene capacidad para 40.000 pandilleros, aunque no se conoce el número total de internos que alberga.

Madrid y la participación peruana en la Cumbre Iberoamericana

Tras la visita a El Salvador, Fujimori prevé participar en Madrid en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre. El encuentro reunirá a representantes de América Latina, España, Portugal y Andorra para abordar asuntos comunes mediante diálogo, concertación y cooperación.

La solicitud enviada al Senado sostiene que la presencia peruana permitirá articular posiciones sobre intereses nacionales y fortalecer la participación del país en los espacios iberoamericanos de diálogo y cooperación. El Ejecutivo también destacó que el vínculo con El Salvador ganó dinamismo en los últimos años, entre otros factores por el acuerdo de exoneración de visas de turismo suscrito a fines de 2023.

Keiko Fujimori

El viaje será el segundo desplazamiento internacional de Fujimori como jefa de Estado. El mes anterior viajó a Nueva York para participar en el 81.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una misión que el Senado aprobó con 34 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones entre 40 senadores.

Durante esa visita a Estados Unidos, la presidenta estuvo acompañada por Espá; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; y el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc.

En Nueva York, Fujimori también se reunió con la reina Máxima de los Países Bajos, asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera. La mandataria afirmó que ratificó el compromiso peruano de impulsar programas de microcrédito para mujeres emprendedoras e invitó a la reina a visitar Perú el próximo año.

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