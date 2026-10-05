Keiko Fujimori responde a expresiones violentas contra su vida: “No tengo miedo ni voy a retroceder”

Declaraciones brindadas a medios de comunicación en San Juan de Lurigancho respecto a las elecciones municipales y regionales. En el pronunciamiento ante la prensa se menciona la importancia de esperar los resultados oficiales del proceso electoral y se aborda la transición de las autoridades salientes y entrantes en las regiones.

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Keiko Fujimori afirmó que no retrocederá en su política de seguridad después de que se difundiera un audio con expresiones sobre un posible atentado contra su vida. La Policía Nacional remitió la documentación al Ministerio Público, mientras la Dirección Contra el Terrorismo busca identificar a los participantes y determinar si existió coordinación vinculada con los hechos.

El caso surgió de una reunión virtual por Zoom de activistas de la macrorregión sur, realizada en Arequipa a inicios de septiembre. El Ministerio del Interior informó que envió un reporte a la Fiscalía de la Nación para que continúen las investigaciones sobre las personas involucradas.

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En el registro difundido inicialmente por Perú21, Emiliano Oré Rojas, identificado como “Pepe Chanka” o “Paiche”, planteó la posibilidad de atentar contra Fujimori. “¿Usted cree que si eliminamos a Keiko Fujimori, el pueblo no nos va a felicitar? Yo tranquilo me iría feliz a la cárcel 500 años por haber limpiado al Perú de una desgracia”, sostuvo.

“No tengo miedo ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y lograr la seguridad en nuestro país. Si piensan que con ese tipo de comentarios me van a hacer retroceder, se equivocan. Y creo que mi vida política demuestra eso, que yo jamás voy a dar un paso hacia atrás”, declaró la mandataria.

Dircote investiga a participantes de la reunión

La Dirección Contra el Terrorismo busca establecer la identidad real de los asistentes, verificar la autenticidad del material audiovisual y determinar si existió coordinación entre ellos.

Oré Rojas había postulado al Senado durante la campaña de abril por Cooperación Popular, agrupación vinculada a Yonhy Lescano. Según el diario, su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones incluía dos sentencias condenatorias por delitos de peligro común y usurpación, además de una condena por difamación y calumnia contra la hermana de un exgobernador regional.

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Durante la misma intervención, el participante rechazó que las conversaciones que mencionó pudieran ser calificadas como terrorismo. “Eso no significa que seamos terroristas; significa que somos patriotas”, afirmó.

Dirección Contra el Terrorismo de la PNP investigará expresiones contra Keiko Fujimori en reunión por Zoom. (Foto: Composición - Infobae)

Luego aludió a contactos en distintas partes del país. “He conversado en círculos de amigos de costa, sierra y selva; ellos también se ponen a pensar por qué nos dejamos matar, por qué no podemos hacer lo mismo. Es cuestión de analizarlo”, dijo.

Otra asistente, identificada como Sabina, intervino después y dirigió sus expresiones contra Vladimiro Montesinos. “A quien tienen que matar primero es a Montesinos. Si no matan a Montesinos, esta plaga va a seguir avanzando”, sostuvo.

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El encuentro fue organizado por Jesús Paredes Zegarra, quien se presenta como presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua. Un video de invitación distribuido por WhatsApp planteaba la defensa de derechos y soberanía, además del rechazo al “injerencismo norteamericano e israelí” y al “colonialismo angloamericanosionista”.

Fujimori pide esperar resultados de las Elecciones Regionales

En la misma conferencia, Fujimori pidió prudencia ante las diferencias entre los resultados de boca de urna y el conteo rápido de las elecciones municipales y regionales. Señaló que trabajará con las autoridades que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declare como ganadoras.

El pago de la multa por no cumplir como miembro de mesa no queda habilitado al día siguiente de las elecciones. Primero debe concluir la revisión de documentos y registros para confirmar quiénes son omisos. (ONPE)

La presidenta expresó preocupación por las regiones que deberán celebrar segundas vueltas, debido al tiempo reducido para la entrega de los gobiernos regionales. “Apelo a los gobernadores regionales de esas regiones a preparar una entrega y transferencia más rápidas”, manifestó.

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Fujimori vinculó esa advertencia con las zonas que podrían verse afectadas por lluvias o sequías a causa del fenómeno del Niño. Aseguró que el gobierno central brindará apoyo para transiciones rápidas y para que las nuevas autoridades asuman sus responsabilidades.

“Apelo a los gobernadores regionales de esas regiones que vayan preparando la entrega y la transferencia de una manera más rápida, sobre todo en aquellas regiones donde sabemos el fenómeno del Niño va a afectar”, afirmó la mandataria.

Consultada por las elecciones en Lima, consideró que Rafael López Aliaga y Francis Allison deben acatar los resultados de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones. “Sea quien sea el ganador, yo estoy segura que trabajará muy bien por nuestra capital”, afirmó.