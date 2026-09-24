BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana?

Un espectáculo de drones sobre un estadio rinde homenaje a la banda surcoreana BTS en Perú.

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El fandom peruano de BTS, conocido como ARMY, concretó la realización del primer show de drones dedicado a la banda surcoreana en Latinoamérica. La actividad se realizará en la Costa Verde como parte de las acciones de bienvenida previas a los tres conciertos que el grupo ofrecerá en Lima.

El espectáculo está programado para el 8 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, según confirmó el club oficial BTS Perú a través de sus redes sociales. Los organizadores señalaron que los asistentes podrán seguir la exhibición desde distintos sectores de Miraflores y Barranco, con el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario entre los puntos de observación sugeridos.

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La iniciativa recibió el nombre de Latin America’s First BTS Drone Show y se desarrolló mediante la plataforma digital Fanista. La campaña requería 25 mil votos para activar el proyecto y los seguidores lograron alcanzar esa cifra en menos de 24 horas.

El club de seguidores BTS Perú anuncia un espectáculo de drones dedicado a la banda surcoreana para el 8 de octubre de 2026 en la Costa Verde de Lima.

“Después de alcanzar la meta de 25.000 ‘likes’ en Fanista, podemos confirmar una noticia histórica”, anunció BTS Perú en una publicación de Instagram. El fanclub precisó que la propuesta se organiza junto con Fanista y FLIT Perú.

BTS Perú, que funciona desde 2013, año del debut de la agrupación, presentó el show como una actividad de recibimiento para los integrantes de la banda antes de sus presentaciones en la capital peruana. La comunidad de seguidores del grupo prepara diversas acciones ante una visita que reunirá a fanáticos de distintas regiones del país.

El show de drones se realizará entre la primera y la segunda fecha de los recitales de BTS en Lima. La banda tiene previstos conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, dentro de su gira mundial Arirang.

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La empresa FLIT Perú asumió la producción del espectáculo gratuito de drones en la Costa Verde.

Hasta el momento, los organizadores no difundieron detalles sobre la duración de la exhibición ni las figuras que aparecerán durante el espectáculo. BTS Perú recomendó seguir las cuentas oficiales del fanclub para acceder a información sobre la actividad y eventuales indicaciones para el público.

La presentación en la Costa Verde se suma a otras experiencias organizadas alrededor de los conciertos. Entre ellas figura una tienda temporal que ofrecerá artículos vinculados con la banda y con la gira que llegará a Lima.

BTS tendrá tienda POP UP en Lima

La banda de K-pop tendrá tres presentaciones en el Estadio San Marcos, pero antes de su encuentro con el público, habrá una experiencia para fans. BTS abrirá una tienda POP-UP en Lima, un espacio temporal que reunirá productos oficiales, escenarios temáticos y actividades vinculadas con la gira Arirang.

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La propuesta, denominada BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, estará disponible del 25 de septiembre al 25 de octubre en Casa Prado, ubicada en Miraflores. El acceso no tendrá costo, aunque los visitantes deberán realizar una reserva digital previa y presentar un código QR al momento de ingresar.

Ediciones anteriores del BTS POP-UP en otras ciudades, como Ciudad de México, incluyeron prendas, coleccionables y ambientaciones inspiradas en la estética de la banda.

Los asistentes podrán encontrar álbumes, prendas de vestir, artículos coleccionables, llaveros y Army Bombs, los dispositivos luminosos que suelen utilizarse durante los conciertos de BTS. La disponibilidad de algunos productos podría estar sujeta a límites por persona, de acuerdo con las condiciones de compra anunciadas para la experiencia.

El espacio permitirá adquirir mercancía oficial y acercarse a referencias visuales de una gira que congregará a miles de personas en el recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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