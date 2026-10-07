Perú

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia acuerdo con el MTC para destrabar el tren Lima-Chosica

El entendimiento permitirá retirar las unidades ferroviarias que siguen en el Parque de la Muralla, luego de que una sesión de concejo formalice lo pactado y el Gobierno central emita su autorización

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informa sobre una reunión celebrada entre autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante el encuentro, se acordó trasladar para su mantenimiento los coches de tren ubicados en el Parque de la Muralla. El reporte institucional incluye imágenes de las reuniones de trabajo, declaraciones y vagones de tren.

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La Municipalidad de Lima informó este miércoles que alcanzó un entendimiento con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para avanzar con el traslado de los vagones del tren Lima - Chosica que permanecen en el Parque de la Muralla. El alcalde Renzo Reggiardo calificó el resultado de la reunión sostenida con el titular de la cartera como “bastante favorable” para la gestión municipal.

El encuentro entre ambas partes buscó resolver un conflicto administrativo que mantenía detenidos los trabajos de mantenimiento sobre varios coches del sistema ferroviario, los cuales llevan meses a la intemperie sin el cuidado técnico necesario para su eventual puesta en servicio. “Hoy ha habido una amplia convocatoria de parte de los funcionarios encargados del ministerio para darle una solución definitiva al tema del Tren de Lima”, señaló Reggiardo tras la cita.

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¿Por qué el Tren Lima–Chosica fue remolcado en su primer traslado?
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El acuerdo contempla la posibilidad de movilizar las unidades ferroviarias que aún aguardan intervención, en un proceso similar al que ya se ejecutó meses atrás con cinco coches y una locomotora. Según el burgomaestre, el MTC otorgará próximamente una autorización formal que permitirá retirar del Parque de la Muralla los vagones que restan y someterlos a las tareas de mantenimiento pendientes.

La Municipalidad Metropolitana de Lima deberá ahora formalizar lo pactado a través de un mecanismo interno antes de recibir el visto bueno definitivo del Gobierno central. “Vamos a celebrar una sesión de consejo en los próximos días para consolidar el acuerdo que hemos tenido el día de hoy”, explicó Reggiardo, quien adelantó que tras ese paso llegará la autorización oficial para iniciar el traslado de las unidades.

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Tren Lima–Chosica: entre pruebas y trabas, el proyecto sigue sin despegar
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Los coches necesitan mantenimiento e incorporación de fluidos

Los vagones objeto del acuerdo requieren una intervención técnica específica antes de poder operar. Reggiardo detalló que el proceso incluye “hacerles mantenimiento” e “incorporarles los fluidos” necesarios para su funcionamiento, una etapa indispensable para que las unidades puedan luego integrarse al servicio de transporte que recibe la población limeña.

El Tren de Lima, también conocido como el tren Lima-Chosica, forma parte de los proyectos de movilidad que la actual gestión municipal busca reactivar. Según información recogida por RPP Noticias, Reggiardo adelantó además que la adenda al contrato de concesión de ese servicio ferroviario estaría lista antes de que finalice el año, un dato que se suma al proceso de destrabe que atraviesa el sistema.

Reggiardo prueba tren Lima–Chosica y pide autorización, pero el MTC frena avances
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El alcalde atribuyó el desenlace a la voluntad política del Gobierno

Reggiardo enmarcó el acuerdo alcanzado con el MTC dentro de una decisión que, según su lectura, involucra directamente al Poder Ejecutivo. El alcalde agradeció “la disposición” del ministro de Transportes y Comunicaciones y extendió el reconocimiento a la conducción del Gobierno en su conjunto.

“Gracias a la decisión, a la voluntad política del ministro y del Gobierno, en términos generales de la presidenta Keiko Fujimori, vamos a poderlos tener lo más pronto posible a disposición y al servicio de la población”, afirmó el burgomaestre, según el comunicado difundido por la cuenta oficial de la Municipalidad de Lima en la red social X.

El proceso se da en medio de otras intervenciones al transporte masivo en la capital

Tres hombres con cascos de seguridad y chalecos institucionales permanecen en el interior de una estación de autobús cubierta de vidrio
Renzo Reggiardo, David Hernández y Edgar Lara supervisan el inicio de la marcha en vacío del nuevo corredor del Metropolitano en la Vía Expresa Grau de Lima. (X/@ATU)

El anuncio sobre el Tren de Lima llega en un contexto de ajustes en otros sistemas de transporte masivo de la capital. El MTC, a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, suscribió a fines de septiembre un acuerdo con el concesionario de la Línea 1 del Metro de Lima para incorporar 2.848 viajes adicionales entre octubre y diciembre, de acuerdo con un reporte publicado por el portal Infraestructura Vial.

Paralelamente, la gestión de Reggiardo impulsa la Vía Expresa Grau, una obra que unirá el Metropolitano con el servicio ferroviario y que según el propio alcalde comenzó su marcha blanca este mes, con miras a una operación abierta y permanente desde diciembre.

La Municipalidad de Lima no precisó una fecha exacta para el traslado efectivo de los coches ni para su puesta en marcha definitiva, aunque Reggiardo insistió en que el objetivo es completar el proceso “lo más pronto posible”.

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