Vista aérea del penal de Lurigancho (Mindef)

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El Gobierno encargó al Ministerio de Defensa (Mindef) la formulación y ejecución de proyectos para construir penales en todo el país, mediante un decreto legislativo que busca recortar los plazos de obra y atender la saturación del sistema.

La decisión traslada al sector Defensa una tarea que hasta ahora no formaba parte de sus competencias y mantiene al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) a cargo de la política penitenciaria vigente.

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El dispositivo declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios. Según el Ejecutivo, la norma pretende que el Estado cierre de manera progresiva la brecha de infraestructura y reduzca el hacinamiento.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) registra una sobrepoblación aproximada de 157%, una cifra que complica la separación de internos de acuerdo con su nivel de peligrosidad y las tareas de vigilancia dentro de los establecimientos penitenciarios.

Efectivos militares custodian el exterior del penal de varones de Trujillo en apoyo a las autoridades penitenciarias de Perú. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rafael Belaunde aseguró que los proyectos se ejecutarán con menos tiempo y presupuesto

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, presentó el encargo como una medida sin antecedentes para su cartera. “Asumimos este reto con mucha responsabilidad. Esta decisión no tiene precedentes en el sector ni en el país y demuestra la firme voluntad del Gobierno de combatir la delincuencia y el crimen organizado”, manifestó tras la publicación del Decreto Legislativo N.° 1229.

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El texto asigna al ministerio competencias para formular y ejecutar inversiones de infraestructura penitenciaria a escala nacional y prevé intervenciones en las distintas regiones del territorio peruano.

Belaunde afirmó que el sector podrá aplicar su experiencia en proyectos de gran escala. “Los construiremos con mayor rapidez y menor presupuesto. Convertiremos años de espera en meses”, enfatizó.

El Ejecutivo sostiene que el cambio busca sortear procedimientos administrativos que han demorado la apertura de nuevos establecimientos. La administración de las cárceles, la custodia de internos y tratamiento y resocialización continuarán bajo responsabilidad del INPE. El Ministerio de Justicia conservará la política penitenciaria nacional vigente.

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El decreto lleva las firmas del primer vicepresidente y encargado del Despacho de la Presidencia de la República, Luis Galarreta; de Belaunde, también encargado del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

La reforma planteada por el sector reúne tres frentes: más infraestructura, modernización de la gestión penitenciaria y refuerzo de la seguridad, la inteligencia y la formación del personal.

Los escáneres en Ancón I y Varones Trujillo controlarán el ingreso a los penales

El Ministerio de Defensa informó que instaló módulos de control en los exteriores de los penales Ancón I, en Lima, y Varones Trujillo, conocido como El Milagro, en La Libertad. La medida se vincula con el Decreto Legislativo N.° 1742, que permite la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de cárceles declaradas en emergencia.

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Los equipos buscan bloquear el ingreso de celulares, chips y otros objetos prohibidos que podrían facilitar delitos como la extorsión desde prisión, según explicó el sector en un comunicado oficial.

“El sistema de control está compuesto por un arco de seguridad, un escáner de ondas milimétricas y un escáner de rayos X, todos instalados en un módulo de seguridad”, explicó el ministerio. Precisó que las dos primeras tecnologías no emiten radiación ionizante y que los rayos X se usan solo para paquetes, nunca para personas.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) supervisó ese equipo antes de su importación e instalación. Quienes ingresen, incluidas autoridades, visitas, trabajadores penitenciarios y reos trasladados, deberán pasar por módulo.

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