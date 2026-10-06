Francis Allison asegura que “esto no ha terminado” y pide esperar los resultados finales de la ONPE a la alcaldía de Lima

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El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, afirmó que la diferencia de 44.900 votos frente a Rafael López Aliaga no definía todavía la elección, pues quedaban más de 500.000 sufragios por contabilizar tras el trabajo de la ONPE y los jurados electorales.

En conversación con Canal N, el representante de Avanza País, afirmó que “las cosas no están terminadas todavía. Rafael López Aliaga tiene 44,900 votos más que nosotros, pero falta más de medio millón de votos por contabilizar luego de que se termine la labor en ONPE y especialmente en los jurados electorales especiales y el Nacional. Entonces, claramente, esto no ha terminado”.

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Allison indicó que su campaña se desarrolló incluso en distritos donde su partido no presentó candidato local y atribuyó su posición en la contienda al contacto con los votantes. “La chamba directa con la gente, el contacto directo con la gente”, dijo.

Al referirse a los resultados en distritos de la capital, el Francis Allison sostuvo que “he ganado como candidato provincial en San Juan de Lurigancho y en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, en Pucusana”. Añadió que en San Juan de Lurigancho fue elegido un alcalde distrital de Somos Perú.

Rafael López Aliaga y Francis Allison disputan la alcaldía de Lima Metropolitana tras la difusión de los datos del cómputo oficial de la ONPE. (Infobae Perú/Agencia Andina)

El candidato de Avanza País, señaló que durante su campaña municipal no pudo financiar publicidad de gran formato y marcó diferencias con otras tres candidaturas. “No he tenido ningún elemento, esos carteles gigantes monumentales, ni uno, porque no podía pagarlos”, afirmó.

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“Estamos peleando voto a voto. Podemos ganar”

El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, afirmó este lunes que aún puede superar al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en el resultado final de las elecciones municipales y aseguró que defenderá “hasta el último voto” mientras se resuelven las actas observadas e impugnadas.

“Estamos en una posición que podemos revertir esto, estamos a menos de 1 % y el número de actas que van a procesar tienen más de 400.000 votos. Por supuesto que lucharemos hasta el último voto”, declaró en una entrevista con el pódcast del diario El Comercio.

“¿Puedo ser alcalde de Lima? Sí. Puedo ser alcalde electo en unos días, acabando esto”, agregó.

Allison señaló que su campaña ha analizado el escenario con expertos y que la disputa electoral se trasladará ahora a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, eventualmente, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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“Cada resolución de los JEE que consideremos no acusa a la ley, va a ser refutada. La gente me conoce, soy un hombre de mano firme. Nosotros no vamos a regalar ni un voto a nadie”, manifestó.

Aseguró, sin embargo, que respetará el resultado definitivo, incluso si termina favoreciendo a López Aliaga. “Nosotros estamos peleando voto a voto. Podemos ganar. Y si salí (a declarar) es porque soy un demócrata, yo voy a respetar el resultado, sea cual sea, le daré la mano a quien gane, esa es mi obligación democrática. Y ofreceré apoyo también para Lima y los limeños”, afirmó.

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