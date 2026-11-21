Cobertura informativa de Latina Noticias sobre el sismo de magnitud 6.7 registrado el 20 de noviembre en la región de Junín, Perú. La transmisión muestra al conductor en el estudio junto a gráficos en pantalla sobre el evento, imágenes de calles durante la noche tras el movimiento telúrico y el enlace con el jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, quien detalla la profundidad y el alcance del sismo.

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El sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín se percibió desde Áncash hasta Ica y alcanzó zonas de la ceja de selva debido a que su foco se ubicó a 129 kilómetros de profundidad, una condición que permitió una amplia propagación de las ondas sísmicas, según explicó el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera.

El movimiento ocurrió a las 19:09 y fue sentido en Lima, Junín, Huánuco, Áncash, parte de Ica y Pucallpa. También hubo reportes de una percepción leve en La Libertad y Arequipa. La extensión geográfica del fenómeno generó inquietud en varias ciudades, donde habitantes salieron de manera momentánea a calles y espacios abiertos.

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La explicación para ese alcance no se encuentra solo en la magnitud del evento. La ubicación del foco bajo tierra influyó en el trayecto de la energía liberada y en la forma en que el sismo fue advertido en la costa central, la sierra y sectores de la Amazonía peruana.

Varias edificaciones de la región Junín presentan grietas en sus muros y desprendimiento de escombros tras los movimientos sísmicos registrados en la zona.

La profundidad permitió que las ondas sísmicas viajaran a una mayor distancia

El presidente del IGP, Hernando Tavera, indicó que los sismos profundos pueden percibirse en un territorio amplio porque las ondas se propagan desde capas internas de la Tierra hacia distintos puntos de la superficie. En este caso, el foco se localizó a 129 kilómetros de profundidad, por debajo de la región central del país.

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Esa ubicación explica que el temblor haya alcanzado ciudades de la costa central y también áreas situadas hacia la ceja de selva, como Pucallpa. Las ondas recorrieron una distancia mayor antes de llegar a la superficie, lo que extendió su radio de percepción entre regiones separadas por cientos de kilómetros.

Restos de vidrios rotos cubren un escritorio y el suelo de una oficina tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en la región de Junín.

“El evento ha ocurrido a una profundidad de 129 km. Por lo tanto, a pesar de la magnitud y a esa profundidad, el sacudimiento no ha sido tan intenso como hubiera ocurrido si el sismo se hubiera producido a menor profundidad”, señaló Tavera.

El especialista precisó que la profundidad tiene un doble efecto. Por un lado, facilita que el movimiento se sienta en una zona extensa. Por otro, reduce la fuerza con la que la energía llega a viviendas, edificios, carreteras y demás infraestructuras ubicadas sobre la superficie.

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Los 129 kilómetros de profundidad atenuaron el sacudimiento local, aunque ampliaron el territorio donde la población percibió el sismo. Esa combinación permitió que el movimiento fuera advertido en departamentos de la costa, los Andes y la Amazonía sin que, hasta los primeros reportes, se registraran daños considerables ni personas lesionadas.

Lima, la sierra central y Pucallpa registraron distinta percepción del movimiento

La mayor intensidad fue informada en Lima, Junín, Huánuco, Áncash, parte de Ica y Pucallpa. La diferencia en la percepción entre una ciudad y otra puede responder a la distancia respecto del epicentro, al tipo de suelo, a la altura de los edificios y a las características de cada construcción.

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En zonas costeras, el sismo se sintió en distritos urbanos de Lima y en sectores de la Costa Verde. En tanto, en el interior del país se reportaron desprendimientos de piedras y tierra en rutas, un riesgo asociado a la inestabilidad de taludes y laderas tras un movimiento telúrico.

Estudios del CISMID y del Instituto Geofísico del Perú señalan cómo la composición del terreno en Lima modifica la amplificación de las ondas sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tavera explicó que quienes permanecían en pisos altos pudieron percibir una oscilación más prolongada. Las edificaciones responden de distinta forma ante las ondas sísmicas, por lo que el movimiento puede sentirse con mayor duración en departamentos superiores que a nivel de la calle.

La altura de los inmuebles modifica la percepción de un temblor, incluso cuando las personas se encuentran dentro de una misma ciudad. La vibración que llega a una estructura puede amplificarse según la respuesta del edificio, una situación que suele generar una sensación de balanceo prolongado en oficinas, viviendas y departamentos elevados.

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La población de La Libertad y Arequipa también informó una percepción leve del sismo. Para el IGP, este alcance guarda relación con el origen profundo del evento, que permitió que las ondas viajaran por distintas zonas del territorio nacional antes de perder fuerza.

El sismo no generó tsunami porque el epicentro estuvo en tierra

El presidente del Instituto Geofísico del Perú descartó la posibilidad de un tsunami debido a que el epicentro se registró en tierra. Los tsunamis se asocian a desplazamientos del fondo marino que alteran grandes volúmenes de agua, una condición que no se presentó en este caso.

Aunque no existió alerta por oleajes anómalos, el sismo sí podía ocasionar incidentes puntuales en áreas geográficamente vulnerables. Tavera mencionó que los deslizamientos y las caídas de rocas constituyen uno de los principales riesgos en corredores viales como la Carretera Central y los acantilados de la Costa Verde.

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La posta de Luriama en Huacho quedó destruida sobre la vía pública tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín.

Los primeros informes incluyeron desprendimientos de tierra y piedras en carreteras del interior y en sectores costeros. Las autoridades debían evaluar las vías afectadas para determinar si era necesario aplicar restricciones temporales o realizar labores de limpieza y seguridad.

El sismo ocurrió en tierra y no reunió las condiciones para generar un tsunami, de acuerdo con la explicación del titular del IGP. La atención se centró en los riesgos terrestres, especialmente en las zonas con pendientes, taludes y construcciones expuestas a deslizamientos.

El movimiento reavivó la preocupación sobre el nivel de preparación ante emergencias en ciudades y localidades rurales. Ante un temblor, las recomendaciones incluyen conservar la calma, alejarse de vidrios y objetos que puedan caer, dirigirse a zonas seguras previamente identificadas y evitar el uso de ascensores.

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La comparación con Chupaca muestra por qué un sismo superficial puede causar más daños

El evento fue comparado con el sismo ocurrido en julio cerca de Chupaca, el cual tuvo una magnitud menor, aunque provocó daños estructurales y el colapso de viviendas de adobe. La diferencia central estuvo en que aquel temblor ocurrió a apenas nueve kilómetros de profundidad y en cercanía de áreas pobladas.

Cuando un foco sísmico se encuentra próximo a la superficie, la energía tiene menos distancia para dispersarse antes de alcanzar viviendas y otras estructuras. Por esa razón, el sacudimiento puede ser más intenso cerca del epicentro aun cuando la cifra de magnitud sea inferior a la de otro evento profundo.

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Esta infografóa detalla cómo la profundidad sísmica y el desgaste acumulado comprometen la seguridad de las edificaciones informales en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En este caso el factor profundidad ha sido importante para atenuar un poco el nivel de sacudimiento que podría haberse producido”, sostuvo Hernando Tavera al explicar la diferencia entre ambos fenómenos. El contraste entre los nueve kilómetros de Chupaca y los 129 kilómetros del sismo en Junín ayuda a entender las distintas consecuencias.

El funcionario indicó además que no es posible anticipar si un movimiento será seguido por un terremoto de mayor intensidad en las siguientes horas o días. Los sismos forman parte de la dinámica geológica del Perú, por lo que la prevención depende de la calidad de las construcciones y de la preparación de la población.

“El problema no es el sismo, el problema está en cómo hemos crecido como ciudad, cómo hemos construido nuestras viviendas, qué material hemos utilizado y cuánta cultura de prevención tenemos”, afirmó el presidente del IGP. Las autoridades continuaban atentas a los reportes sobre carreteras, viviendas y zonas con riesgo de deslizamientos tras el movimiento telúrico.